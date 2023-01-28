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    • Yaşam
    • 28.01.2023 09:45
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    • 28.01.2023 09:48
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    Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 13 yaralı

    Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs buzlanma nedeniyle takla atarak karşı şeride devrildi. Bölgeye intikal eden sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede işçilerden Ayşe E.'nin (44) kaza yerinde öldüğü, 13 kişinin de yaralandığı belirlendi.

    AJANSLAR
    Buzlanma ölüm getirdi

    Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 13 kişi de yaralandı.

    TAKLA ATARAK DEVRİLDİ
    Acıgöl ilçesinden merkeze bağlı Kavak kasabasındaki patates deposunda çalışan işçileri taşıyan Hamza A. yönetimindeki 50 AAR 695 plakalı servis minibüsü; Karacaören mevkiinde yolun buzlanması nedeniyle takla atarak karşı şeride devrildi.

    Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    1 İŞÇİ OLAY YERİNDE ÖLDÜ
    Güvenlik güçleri yol üzerinde önlem alırken, yapılan kontrollerde Ayşe E.'nin (44) kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Sağlık ekipleri, kazada yaralanan 13 kişiyi ambulanslarla şehirdeki çeşitli hastanelere kaldırdı.

    Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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    Haberler Yaşam Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 13 yaralı
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