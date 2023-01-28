Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 13 yaralı

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

1 İŞÇİ OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Güvenlik güçleri yol üzerinde önlem alırken, yapılan kontrollerde Ayşe E.'nin (44) kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Sağlık ekipleri, kazada yaralanan 13 kişiyi ambulanslarla şehirdeki çeşitli hastanelere kaldırdı.