İş insanı Suna Kıraç, 2020’de hayatını kaybetmişti! İnan Kıraç'tan şoke eden hamle

Vehbi Koç'un kızı Suna Kıraç, Türkiye'nin en saygın iş insanları arasında yer aldı. 2000 yılında ALS'ye yakalandı. Tam 20 yıl boyunca hastalıkla savaştı. 2020'de ise hayata gözlerini kapadı. 8 Temmuz 1992'de hazırladığı vasiyetnameye göre tüm servetini, evlat edindiği kızı İpek Kıraç'a bıraktı!







AVUKATLARI TALEP ETTİ

Vasiyetnamede "Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş.'deki hisselerimin tamamını kızım İpek Kıraç'a bırakıyorum" ifadesini kullandı. Ancak ölümünden seneler sonra eşi İnan Kıraç şoke eden bir hamle yaptı! Temel Ticaret ve Yatırım AŞ'deki hisselerin yüzde 20.13'üne tedbir konulması ayrıca hisselerin yüzde 25'inin de kendi adına tescil edilmesi için dava açtı! İstanbul Anadolu Adliyesi 14. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada hakim, İnan Kıraç'ın istediği tedbir kararını onadı! İnan Kıraç'ın avukatları 11 Ocak 2023 tarihinde sundukları dilekçede İpek Kıraç adına düzenlenmiş 'atanmış mirasçılık' belgesinin iptali için başvuru yaptı. Ayrıca Türk Medeni Kanunu gereğinde hisselerin yüzde 75'inin İpek Kıraç, yüzde 25'inin İnan Kıraç'ın mülkiyetine geçecek şekilde mirasçılık belgesi düzenlenmesi gerektiğini vurguladı.







ÇOCUK ESİRGEME'DEN MİLYARDERLİĞE

Milyonlarca liralık mirasın varisi olan İpek Kıraç 1984'te dünyaya geldi. Ailesi tarafından Çocuk Esirgeme Kurumu'na verildi. 4 aylıkken Suna-İnan Kıraç tarafından evlat edinildi. Vehbi Koç'un torunu olan İpek, 2002'de Koç Özel Lisesi'ni, 2007'de Brown Üniversitesi Biyoloji Bölümü'nü bitirdi. 2016'dan bu yana Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi olan İpek Forbes'un '2022 Dünyanın En Zenginleri' listesine 2 bin 324. sıradan girdi! Türkiye'nin en zengin 19'uncu kişisi olan İpek Kıraç'ın serveti 2 milyar doların üzerinde...







ÇOK DEĞERLİ

1937'de Vehbi Koç tarafından kurulan Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş., Koç Holding'te yüzde 43.65 hisseye sahip. Hisseler İnan ve İpek Kıraç arasında kanunun öngördüğü şekilde paylaşılsaydı, bugünkü değerlerle İpek Kıraç'ın payına 13 milyar 875 milyon TL, İnan Kıraç'ın payına ise 4 milyar 625 milyon TL düşecekti...

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