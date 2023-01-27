Yaşlı kadının cansız bedeni bulundu: Oğlu gözaltına alındı

Fatih'te annesinden haber alamayan oğlu,yaşadığı eve gidince cansız bedeni ile karşılaştı. İnceleme yapan polis ekipleri yaşlı kadının vücudunda morluklar olduğunu tespit edince oğlunu gözaltına aldı.
OĞLU HAREKETSİZ BULDU
Fatih, Sümbül Efendi Mahallesinde akşam saat 19.00 sıralarında, Saka Sokaktaki 3 katlı bir binanın ikinci katında yaşayan annesinden haber alamayan oğlu, oturduğu eve gitti. Annesi N. U.(76)'nun odada yerde hareketsiz yattığını görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede 76 yaşındaki N.U. isimli kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
POLİS OĞLUNU GÖZALTINA ALDI
Polis ekipleri dairede detaylı inceleme yaparken, yaşlı kadının vücudunda morluklar olduğunu tespit etti.