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    • Yaşam
    • 28.01.2023 06:40
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    • 28.01.2023 06:40
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    Yaşlı kadının cansız bedeni bulundu: Oğlu gözaltına alındı

    Fatih'te bir kişi, bir süredir haber alamadığı annesini evinde hareketsiz halde buldu.. İhbar üzerine eve gelen polis ekipleri, 76 yaşındaki kadının öldüğünü belirledi. Yapılan incelemede yaşlı kadının bedenin morluklar tespit edilmesi üzerine, ihbarda bulunan oğlu gözaltına alındı.

    AJANSLAR
    Anne öldü! İhbarda bulunan oğlu gözaltında

    Fatih'te annesinden haber alamayan oğlu,yaşadığı eve gidince cansız bedeni ile karşılaştı. İnceleme yapan polis ekipleri yaşlı kadının vücudunda morluklar olduğunu tespit edince oğlunu gözaltına aldı.

    OĞLU HAREKETSİZ BULDU
    Fatih, Sümbül Efendi Mahallesinde akşam saat 19.00 sıralarında, Saka Sokaktaki 3 katlı bir binanın ikinci katında yaşayan annesinden haber alamayan oğlu, oturduğu eve gitti. Annesi N. U.(76)'nun odada yerde hareketsiz yattığını görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

    Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede 76 yaşındaki N.U. isimli kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

    POLİS OĞLUNU GÖZALTINA ALDI
    Polis ekipleri dairede detaylı inceleme yaparken, yaşlı kadının vücudunda morluklar olduğunu tespit etti.

        Yaşlı kadının vücudundaki morluklardan dolayı ölümünü şüpheli bulan polis ekipleri ihbarı yapan oğlunu gözaltına aldı.

        Yapılan incelemenin ardından yaşlı kadının cansız bedeni Yenibosna Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Hayatını kaybeden kadının kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından belli olacağı öğrenildi.

        Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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