Doğu kar duasına çıktı! Küresel iklim krizi Türkiye’de etkisini gösteriyor

Ocak ayının son günlerinde Türkiye'nin 7 bölgesi de bahar havasını yaşıyor. Türkiye'nin en çok kar yağışı alan bölgelerinden olan Van Bahçesaray'da, Elazığ'da tarihte hiç görülmemiş sıcaklık korkutuyor. Aynı bölgede 1 yıl arayla çekilen fotoğraflar, kara tablonun boyutlarını gösteriyor. Geçtiğimiz senelerde ise ilçenin birçok noktasında aylarca bir metrenin üzerinde kar kalınlıkları oluşuyordu. Bölge halkı ve uzmanlar ise bu güneşli günlerin ardından yaşanabilecek kuraklıklara dikkat çekti. Bu yıla kadar metrelerce kar ve kapanan yolların açılması ile gündeme gelen Van Bahçesaray'da kuraklık yaşanıyor. Geçtiğimiz yıl yoğun kar yağışı alan ilçe merkezinde bahardan kalma günler geçiriliyor. İlçenin yüksek kesimlerindeki kar yağışı da beklenen seviyelere ulaşmadı. Uzmanlar, önümüzdeki günlerde yağış ihtimali sevince neden oldu.







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