Arkadaşına telefon hattı aldı hayatının şokunu yaşadı! "Binlerce lira borcum var"

İstanbul'da yaşayan Cansu K. 2019 yılında yakın arkadaşı Yağmur N.'nin talebi üzerine bir telefon operatörünün Çengelköy'de bulunan şubesinden hat aldı ve arkadaşının kullanması için kendisine verdi.
FATURALARI ÖDEMEDİ HAT ÜZERİNDEN ALIŞVERİŞ YAPTI
Arkadaşının kendisi adına aldığı hattı bir süre kullanıp kapatacağını söyleyen Yağmur N. ne hattı kapattı, ne de yıllarca faturalarını ödedi.
Dahası telefon operatörünün mobil uygulaması üzerinden alışverişler yapıp telefon bile aldı.
"BİNLERCE LİRA BORCUM OLDU"
Neye uğradığını şaşıran ve yakın arkadaşından aldığı darbeyle savcılığa başvuran Cansu K., "Ödemediği borçlar adıma kayıtlı hat üzerine yansıtılmış. Şu an binlerce lira borcum var. Parayı talep ettiğimde küfredip hakarete başvurdu. Faturaları ödememekle tehdit etti" diyerek şikayetçi oldu.