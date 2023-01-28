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    • Yaşam
    • 28.01.2023 09:24
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    • 28.01.2023 09:41
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    Arkadaşına telefon hattı aldı hayatının şokunu yaşadı! "Binlerce lira borcum var"

    İstanbul'da yaşayan Yağmur N., arkadaşı Cansu K.'dan rica ederek kendisi adına aldığı hattın fatularılarını ödemedi. Bir de hat üzerinden alışverişler yapan Yağmur N. arkadaşını yüklü bir borcun altına soktu. İşte detaylar...

    Arkadaşına hat aldı başına gelmeyen kalmadı

    İstanbul'da yaşayan Cansu K. 2019 yılında yakın arkadaşı Yağmur N.'nin talebi üzerine bir telefon operatörünün Çengelköy'de bulunan şubesinden hat aldı ve arkadaşının kullanması için kendisine verdi.

    FATURALARI ÖDEMEDİ HAT ÜZERİNDEN ALIŞVERİŞ YAPTI
    Arkadaşının kendisi adına aldığı hattı bir süre kullanıp kapatacağını söyleyen Yağmur N. ne hattı kapattı, ne de yıllarca faturalarını ödedi.

    Dahası telefon operatörünün mobil uygulaması üzerinden alışverişler yapıp telefon bile aldı.

    "BİNLERCE LİRA BORCUM OLDU"
    Neye uğradığını şaşıran ve yakın arkadaşından aldığı darbeyle savcılığa başvuran Cansu K., "Ödemediği borçlar adıma kayıtlı hat üzerine yansıtılmış. Şu an binlerce lira borcum var. Parayı talep ettiğimde küfredip hakarete başvurdu. Faturaları ödememekle tehdit etti" diyerek şikayetçi oldu.

        Sabah'taki habere görer şüpheli Yağmur N. ise telefon faturalarını kendisinin ödediğini söyleyerek, "Hat üzerinden telefon alma konusunda Cansu'nun rızası vardı. Ödemesini kendisine nakit yaptım. Başka konular nedeniyle tartışmıştık" dedi ve iddiaları reddetti.

        SAVCILIKTAN GÜVEN VURGUSU
        "Güveni kötüye kullanma" suçundan soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, suç unsurlarının oluşmadığını belirtti. Savcılık, 'güven' vurgusu yaparak, Cansu K.'nin kendi adına hat alıp arkadaşına kendi rızasıyla verdiğini kaydetti.

        Takipsizlik kararı veren savcılık, müştekinin uğramış olduğu zarar nedeniyle hukuk mahkemelerine müracaat edebileceğini hatırlatarak savcılıkça bir işlem yapılamayacağını ifade etti.

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