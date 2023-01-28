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    ABD'li iş insanı Bryan Johnson gençlik için server harcıyor

    İş insanı Bryan Johnson, gençliğe kafayı taktı! Bunun için yılda 2 milyon dolar harcadı. Sağlığını takip etmesi için 30’dan fazla doktoru işe aldı. İşte sizler için derlediğimiz 28 Ocak tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    An’tıp’atık

    ABD'li Bryan Johnson'ın (45), 400 milyon dolar serveti vardı. Ancak kafayı 'gençliğe' taktı! Bunun için 30'dan fazla doktorla anlaştı! Yılda 2 milyon dolar harcayan Johnson, beyin, kalp, akciğer, karaciğer dahil olmak üzere tüm organlarını 18 yaşındaki gibi yapmak istediğini açıkladı. Buna göre her sabah 5'te uyanan CEO, iki düzine gıda ve ilaç takviyesi alıyor. Damar ve cilt sağlığı için likopen, bağırsak poliplerini önlemek için metformin, karaciğeri için zerdeçal, karabiber ve zencefil tüketiyor. Ardından 25 farklı hareketten oluşan bir saatlik egzersiz yapıyor. Her gün kilosu, yağ oranı, kan şekeri izleniyor. Cildini güneşten korumak için günde 7 kez krem uyguluyor.



    SİNAGOGA SALDIRI
    İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Neve Yaakov Mahallesi'nde bulunan bir sinagoga silahlı saldırı gerçekleştirildi. Polis, olayda en az 7 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı belirtildi. Polis, olay yerine aracıyla gelen ve etrafa ateş açan saldırganın etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Dışişleri Bakanlığı, "Son dönemde bölgede artış gösteren saldırıların yeni bir şiddet sarmalına dönüşmesinden endişe duyuyor, tüm tarafları itidalli olmaya davet ediyoruz" dedi.



    İHMALE SORUŞTURMA
    İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi öğrencisi Erdem Akın, Silivri'de babasının çalıştığı inşaatta 7 metreden düşerek can verdi. Soruşturma başlatıldı. Evlat acısı çeken baba Mustafa Akın, oğlunun yardım için inşaata geldiğini belirtti. Gözaltına alınan işletmeci Tahsin Y. serbest bırakıldı.



        AİLE KATLİAMI
        Tüyler ürperten olay, İstanbul Sancaktepe'deki bir sitede meydana geldi. Sitenin sakinleri, temizlik ve teknik elemanı Mehmet Altun'dan haber alamaması üzerine meslektaşını aradı. Teknisyen, polis ile beraber binada bulunan kazan dairesine geldi. Çilingir yardımıyla kapının açılmasıyla içeri giren polis, Mehmet Altun ile Yusuf Efe (11). Büşra (10) ve Berat'ın (4) asılmış halde cansız bedenleriyle karşılaştı. Altun'un eşiyle bir süredir problem yaşadığı, eşinin evi terk etmesi üzerine çocuklarıyla önce yemek yediği, sonra da binada bulunan kazan dairesinde çocuklarını ve kendisini asarak intihar ettiği anlaşıldı.



        1 KİŞİYE 343 BİN
        10 bilen bir kişi, 343 bin lira kazandı. 9 bilenler 4 bin 929'ar, 8 bilenler 464'er, 7 bilenler 84'er, 6 bilenler 15'er, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 14'er lira alacak.

        'PÜF'İZER!
        Pfızer Direktörü Jordon Walker, Covid-19 virüsünü yaydıklarını itiraf etti. Ama İngiliz medyası, bu videoyu sitelerden sildi. Youtube engelledi. İnternette yok edildi!

        KAVALA ÇIKIŞI
        George Soros'un kurduğu Açık Toplum Vakfı, Osman Kavala ile ilgili bir açıklama yaptı: Birçok görevde bulundu. Ama bizi temsil etmez!

        UYUYAN GÜZEL
        Erzurum'da Sevim K'ya ulaşamayan yakınları, polisi aradı. Çilingirle kapı açıldı. Sakinleştirici içen kadının 3 gündür uyuduğu anlaşıldı.

        KABAHAT!
        İstanbul'da Yağmur N., arkadaşı Cansu K.'yı kandırdı. Adına hat açtırdı. Ama kendi kullandı. Faturaları yatırmadı. Telefon da aldı. Cansu K., icralık!

        MİRAS CİNNETİ: 4 ÖLÜ
        Bingöl'de görevli polis memuru Adem Ergüner, izin alarak ailesinin yaşadığı Bursa Orhangazi'ye geldi. Dün miras yüzünden ailesiyle kavga etti. Beylik tabancasıyla annesi Bedriye Ergüner, abisi Remzi Ergüner, eşi Fatma Ergüner ve diğer abisi Mehmet Ergüner'i tabancayla vurarak katletti. Kısa sürede yakalanan katil zanlısı, gözaltına alındı. Ailenin Muş'tan bir süre önce Bursa'ya geldiği öğrenildi.

        ALKOLMETRE TAZMİNATI
        Adana'da üniversite öğrencisi 25 yaşındaki M.Y.'nin, içki içmemesine rağmen bozuk alkolmetre yüzünden ehliyetine el konuldu. Yaptığı itiraz sonucu ehliyetini geri aldı. 39 gün boyunca 73 yaşındaki bakıma muhtaç babasının ve ailesinin ihtiyaçlarını gideremediği için taksi kullanmak zorunda kaldıklarını söyleyen M.Y, İl Emniyet Müdürlüğü'ne manevi tazminat davası açtı. 4 bin TL tazminat kazandı.

        GURBETÇİLERE KIRACI ŞOKU
        Fransa'da yaşayan iki gurbetçi aile, 2004 yılında Antalya'da yan yana iki daire satın aldı. Ancak bir hafta önce dairelerine tatil için geldiklerinde, hayatlarının şokunu yaşadı. Dairelerin 10 bin liraya kiralandığı ortaya çıktı. Aileler, polise giderek şikayetçi oldu.

        C'ANA'VAR!
        Denizli'de 9 aylık E.K. ve 5 yaşındaki S.Y.K, evde kardeşleri M.A.K'nın (2) hareketsiz kaldığını görünce ağladı. Sesler üzerine bölgeye giden ekipler, M.A.K'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Vücudunda sigara izmariti ve darp izleri olan bebeğin cansız bedeni, adli tıp morguna kaldırıldı. 2 kardeş, koruma altına alındı. Evden 2 erkek ile kaçan 3 çocuğun annesi olan G.K (27) ve 2 erkek saklandığı apartta yakayı ele verdi. Bebeğin babasının cezaevinde olduğu belirlendi. Aynı apartmanda oturan H.A (58) ise "Yerde çocuk kafası gördüm, uyuyor sandım ama çocuk ölmüş" diyerek olayı anlattı.

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        Haberler Yaşam ABD'li iş insanı Bryan Johnson gençlik için server harcıyor
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