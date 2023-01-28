ABD'li iş insanı Bryan Johnson gençlik için server harcıyor





1 KİŞİYE 343 BİN

10 bilen bir kişi, 343 bin lira kazandı. 9 bilenler 4 bin 929'ar, 8 bilenler 464'er, 7 bilenler 84'er, 6 bilenler 15'er, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 14'er lira alacak.



'PÜF'İZER!

Pfızer Direktörü Jordon Walker, Covid-19 virüsünü yaydıklarını itiraf etti. Ama İngiliz medyası, bu videoyu sitelerden sildi. Youtube engelledi. İnternette yok edildi!



KAVALA ÇIKIŞI

George Soros'un kurduğu Açık Toplum Vakfı, Osman Kavala ile ilgili bir açıklama yaptı: Birçok görevde bulundu. Ama bizi temsil etmez!



UYUYAN GÜZEL

Erzurum'da Sevim K'ya ulaşamayan yakınları, polisi aradı. Çilingirle kapı açıldı. Sakinleştirici içen kadının 3 gündür uyuduğu anlaşıldı.



KABAHAT!

İstanbul'da Yağmur N., arkadaşı Cansu K.'yı kandırdı. Adına hat açtırdı. Ama kendi kullandı. Faturaları yatırmadı. Telefon da aldı. Cansu K., icralık!



MİRAS CİNNETİ: 4 ÖLÜ

Bingöl'de görevli polis memuru Adem Ergüner, izin alarak ailesinin yaşadığı Bursa Orhangazi'ye geldi. Dün miras yüzünden ailesiyle kavga etti. Beylik tabancasıyla annesi Bedriye Ergüner, abisi Remzi Ergüner, eşi Fatma Ergüner ve diğer abisi Mehmet Ergüner'i tabancayla vurarak katletti. Kısa sürede yakalanan katil zanlısı, gözaltına alındı. Ailenin Muş'tan bir süre önce Bursa'ya geldiği öğrenildi.



ALKOLMETRE TAZMİNATI

Adana'da üniversite öğrencisi 25 yaşındaki M.Y.'nin, içki içmemesine rağmen bozuk alkolmetre yüzünden ehliyetine el konuldu. Yaptığı itiraz sonucu ehliyetini geri aldı. 39 gün boyunca 73 yaşındaki bakıma muhtaç babasının ve ailesinin ihtiyaçlarını gideremediği için taksi kullanmak zorunda kaldıklarını söyleyen M.Y, İl Emniyet Müdürlüğü'ne manevi tazminat davası açtı. 4 bin TL tazminat kazandı.



GURBETÇİLERE KIRACI ŞOKU

Fransa'da yaşayan iki gurbetçi aile, 2004 yılında Antalya'da yan yana iki daire satın aldı. Ancak bir hafta önce dairelerine tatil için geldiklerinde, hayatlarının şokunu yaşadı. Dairelerin 10 bin liraya kiralandığı ortaya çıktı. Aileler, polise giderek şikayetçi oldu.



C'ANA'VAR!

Denizli'de 9 aylık E.K. ve 5 yaşındaki S.Y.K, evde kardeşleri M.A.K'nın (2) hareketsiz kaldığını görünce ağladı. Sesler üzerine bölgeye giden ekipler, M.A.K'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Vücudunda sigara izmariti ve darp izleri olan bebeğin cansız bedeni, adli tıp morguna kaldırıldı. 2 kardeş, koruma altına alındı. Evden 2 erkek ile kaçan 3 çocuğun annesi olan G.K (27) ve 2 erkek saklandığı apartta yakayı ele verdi. Bebeğin babasının cezaevinde olduğu belirlendi. Aynı apartmanda oturan H.A (58) ise "Yerde çocuk kafası gördüm, uyuyor sandım ama çocuk ölmüş" diyerek olayı anlattı.

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