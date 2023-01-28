ABD'li iş insanı Bryan Johnson gençlik için server harcıyor

ABD'li Bryan Johnson'ın (45), 400 milyon dolar serveti vardı. Ancak kafayı 'gençliğe' taktı! Bunun için 30'dan fazla doktorla anlaştı! Yılda 2 milyon dolar harcayan Johnson, beyin, kalp, akciğer, karaciğer dahil olmak üzere tüm organlarını 18 yaşındaki gibi yapmak istediğini açıkladı. Buna göre her sabah 5'te uyanan CEO, iki düzine gıda ve ilaç takviyesi alıyor. Damar ve cilt sağlığı için likopen, bağırsak poliplerini önlemek için metformin, karaciğeri için zerdeçal, karabiber ve zencefil tüketiyor. Ardından 25 farklı hareketten oluşan bir saatlik egzersiz yapıyor. Her gün kilosu, yağ oranı, kan şekeri izleniyor. Cildini güneşten korumak için günde 7 kez krem uyguluyor.
SİNAGOGA SALDIRI
İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Neve Yaakov Mahallesi'nde bulunan bir sinagoga silahlı saldırı gerçekleştirildi. Polis, olayda en az 7 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı belirtildi. Polis, olay yerine aracıyla gelen ve etrafa ateş açan saldırganın etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Dışişleri Bakanlığı, "Son dönemde bölgede artış gösteren saldırıların yeni bir şiddet sarmalına dönüşmesinden endişe duyuyor, tüm tarafları itidalli olmaya davet ediyoruz" dedi.
İHMALE SORUŞTURMA
İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi öğrencisi Erdem Akın, Silivri'de babasının çalıştığı inşaatta 7 metreden düşerek can verdi. Soruşturma başlatıldı. Evlat acısı çeken baba Mustafa Akın, oğlunun yardım için inşaata geldiğini belirtti. Gözaltına alınan işletmeci Tahsin Y. serbest bırakıldı.