Doktor bu ne! (Yurttan ve dünyadan haberler)

Adana'da Hüseyin Ayğan (27), 3 yıl önce kemik kanserine yakalandı. Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde durumunun ciddileşmesi üzerine entübe edildi. Ayğan, fitoterapi uzmanı D.R. H.Ö.'nün verdiği bitkisel ilaçlar nedeniyle hastalığının ilerlediğini söyledi.
Gözü yaşlı anne Hikmet Ayğan (50), "İlaçları içince kanseri 2'nci evreden dördüncü evreye çıktı. Doktordan şikayetçi olduk" dedi.
SEBEP DAMLA
KONYA'DA Damla A. (25), 3 ay kadar birliktelik yaşadığı Yücel Özdemir'i (44) birahanede itti. Aralarında tartışma çıktı. Olaya Damla A.'nın sevglisi Kamil Savaş (33) da karıştı. Savaş, Özdemir'i bıçakladı. Kanlar içinde kalan Yücel Özdemir, kurtarılamadı. Gözaltına alınan katil, tutuklandı.
KOCAMAN ACI!
Kocaeli'de ikamet eden Kartepe Hipodromu'nda at sahibi Fatih Kocaman ile Zeynep Kocaman çiftinin oğlu Bertuğ Kocaman (12), epilepsi nöbeti geçirdi. Müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 6. sınıf öğrencisi çocuğun ailesi, büyük üzüntü yaşadı.
YAŞASIN DİYE AÇ BIRAKIYORUZ
İzmir'ın Torbalı ilçesinde yaşayan Hakan ve Duygu Güngör çiftinin Spinal Musküler Atrofi (SMA) Tip 2 hastası kızları, 2,5 yaşındaki Azra Güngör için valilik onayıyla başlatılan kampanyada yurt dışındaki tedavisi için gereken 1 milyon 817 bin doların bugüne kadar sadece yüzde 25'inin toplanabildiği bildirildi. Duygu Güngör, kızı Azra'nın tedavi olabilmesi izin 13,5 kiloyu geçmemesi gerektiğini belirterek, "Aksi takdirde istenen para toplansa bile tedavi olamıyor. 2 kilo kaldı. O nedenle Azra'yı aç bırakmak zorunda kalıyoruz" dedi.
CİNAYET Mİ NE!
Mine Söylemez (15), 2 ay önce annesine gitti! Üvey babası, evden gönderdi! 3 çocuklu sevgilisi Şerif E'ye sığındı ama yine istenmedi!
3 GÜN sonra dairede çıkan yangında can verdi! Anneannesinin iddiaları şok etti: Onu odaya kilitlediler. Ölmesini istediler.
TEHDİTKAR!
Beklenen kar kapıya dayandı. Uzmanlar uyardı: Türkiye beyaza bürünecek. Göz gözü görmeyecek!
Gözü yaşlı anne Hikmet Ayğan (50), "İlaçları içince kanseri 2'nci evreden dördüncü evreye çıktı. Doktordan şikayetçi olduk" dedi.
SEBEP DAMLA
KONYA'DA Damla A. (25), 3 ay kadar birliktelik yaşadığı Yücel Özdemir'i (44) birahanede itti. Aralarında tartışma çıktı. Olaya Damla A.'nın sevglisi Kamil Savaş (33) da karıştı. Savaş, Özdemir'i bıçakladı. Kanlar içinde kalan Yücel Özdemir, kurtarılamadı. Gözaltına alınan katil, tutuklandı.
KOCAMAN ACI!
Kocaeli'de ikamet eden Kartepe Hipodromu'nda at sahibi Fatih Kocaman ile Zeynep Kocaman çiftinin oğlu Bertuğ Kocaman (12), epilepsi nöbeti geçirdi. Müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 6. sınıf öğrencisi çocuğun ailesi, büyük üzüntü yaşadı.
YAŞASIN DİYE AÇ BIRAKIYORUZ
İzmir'ın Torbalı ilçesinde yaşayan Hakan ve Duygu Güngör çiftinin Spinal Musküler Atrofi (SMA) Tip 2 hastası kızları, 2,5 yaşındaki Azra Güngör için valilik onayıyla başlatılan kampanyada yurt dışındaki tedavisi için gereken 1 milyon 817 bin doların bugüne kadar sadece yüzde 25'inin toplanabildiği bildirildi. Duygu Güngör, kızı Azra'nın tedavi olabilmesi izin 13,5 kiloyu geçmemesi gerektiğini belirterek, "Aksi takdirde istenen para toplansa bile tedavi olamıyor. 2 kilo kaldı. O nedenle Azra'yı aç bırakmak zorunda kalıyoruz" dedi.
CİNAYET Mİ NE!
Mine Söylemez (15), 2 ay önce annesine gitti! Üvey babası, evden gönderdi! 3 çocuklu sevgilisi Şerif E'ye sığındı ama yine istenmedi!
3 GÜN sonra dairede çıkan yangında can verdi! Anneannesinin iddiaları şok etti: Onu odaya kilitlediler. Ölmesini istediler.
TEHDİTKAR!
Beklenen kar kapıya dayandı. Uzmanlar uyardı: Türkiye beyaza bürünecek. Göz gözü görmeyecek!