Cinayet ’sefer’i!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni sarsan olay önceki gün Gazimağusa'da meydana geldi.

Polis ekipleri, annesi Kıbrıs Türkü, babası Suriyeli olan Gazimağusa Meslek Lisesi öğrencisi 16 yaşındaki Zehie Helin Reessur'un cesedini sabah bir inşaat alanında fark etti. Şüphe üzerine Reessur'un erkek arkadaşı olan Sefer Buğra Altundağ'ı (21) aramaya başladı. Ancak Altundağ'ın kullandığı aracı Derinya kapısına yakın bir yerde bırakarak güneye kaçtığı anlaşıldı.







CESEDİ 200 METRE SÜRÜKLEDİ

Akşam saatlerinde ise Rum polisi, sınırdaki aracın izini sürerek katili yakaladı. Tutuklayarak KKTC polisine teslim etti. Altundağ'ın kavga ettiği Reessur'u başına çekiçle 5 kez ve galvaniz borusuyla 2 kez vurarak öldürdüğü belirlendi. Cesedi ise kurtulmak için Long Beach'teki bir inşaata attığı ve cansız bedenini 200 metre sürüklediği tespit edildi.







Gitar çalan, şarkı söyleyen ve zaman zaman bazı mekanlarda solistlik yapan genç kızın ölümü, tüm ülkeyi üzüntüye boğdu.





