Alanya'da ormanlık alanda yangın çıktı! Yerleşim alanları boşaltıldı

Güzelbağ ile Bayırkozağacı mahallelerindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangına, çok sayıda orman ve itfaiye ekibiyle karadan müdahale ediliyor.
Alanya Orman İşletme Müdürü Yücel Sönmez, bölgenin çok kayalık ve sarp olması sebebiyle mücadelede güçlük çekildiğini belirterek, "Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya itfaiye birimi ve Alanya Orman İşletme'ye ait tüm ekipler bölgeye kaldırıldı. Alanya Belediyesinden de su tankeri takviyesi yapıldı" bilgisini verdi.
YERLEŞİM ALANLARI BOŞALTILDI
Alanya itfaiye biriminden alınan bilgiye göre ise Bayırkozağacı susuz mevki, Emişbeleni Mahallesi Toslak mevkii, Konaklı Mahallesi Kemal Atlı İlköğretim Okulu üzeri, Payallar Mahallesi Davutlar Sokak'ta kısa aralıklarla başlayan yangınlara müdahale 4 farklı noktada devam ediyor.