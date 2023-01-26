Türkiye'de ilk vaka! 3 yaşındaki Aras Sönmez Strep A'dan hayatını kaybetti

İngiltere'yi kasıp kavuran bakteri, Türkiye'de de ortaya çıktı. 3 yaşındaki çocuk tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Dünya, COVİD-19 pandemisiyle sarsıldı! Şimdi de genellikle çocuklar arasında yayılan 'Streptokok' (Strep A) bakterisiyle tanıştı. Şimdiye kadar bakteriyle enfekte olan 100'ü aşkın kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Türkiye'deki ilk vaka ise Ankara'daydı. Daha 3 yaşında olan Aras Sönmez, 10 Ocak'ta rahatsızlandı. Hastaneye kaldırıldı. Doktorlar, ilaç verip evine yolladı! Ancak Aras daha da ağırlaştı. Yoğun bakımına kaldırıldı, 11 Ocak'ta hayata gözlerini kapadı.
BURNU MORARDI...
Oğlunu 1 gün içinde kaybetmenin şaşkınlığını yaşayan baba Oğuz Buğrahan Sönmez, "İlk önce doktorlar soğuk algınlığı olduğunu söyledi. Lenfleri şişince kabakulaktan şüphelendik. Saat 05.00 gibi burnu morardı. Menenjit şüphesiyle hastaneye gittik. Doktorlar bakteriden şüphelendi. Damardan antibiyotik tedavisine başladılar. Yoğun bakıma alındı ancak durumu kritikti. Kalbinin kan pompalamayı durdurduğunu; cihaza bağlayıp kanı çevirmek için müdahale edeceklerini söylediler. Operasyon bitti, trombosit istediler onu bulduk. Gece 12.00 gibi çocuğumuzun vefat haberini aldık. Oğlum tam da doğum gününde hayatını kaybetti. Toprağa verdikten sonra Strep A bakterisi olduğunu öğrendik" açıklaması yaptı.
DİĞER ADI 'ET YİYEN BAKTERİ' MİKROBİYOLOJİ
Uzmanı Dr. Tutku Taşkınoğlu, aileleri uyardı: Antibiyotikle tedavi edebildiğimiz bir bakteri. Ancak ilerlediğinde ciddi enfeksiyonlara yol açıyor. Hatta ilerleyip 'et yiyen bakteri' diye tabir edilen görüntüye sebep oluyor. Ölümler görülebilir.