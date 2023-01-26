Türkiye'de ilk vaka! 3 yaşındaki Aras Sönmez Strep A'dan hayatını kaybetti

İngiltere'yi kasıp kavuran bakteri, Türkiye'de de ortaya çıktı. 3 yaşındaki çocuk tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Dünya, COVİD-19 pandemisiyle sarsıldı! Şimdi de genellikle çocuklar arasında yayılan 'Streptokok' (Strep A) bakterisiyle tanıştı. Şimdiye kadar bakteriyle enfekte olan 100'ü aşkın kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Türkiye'deki ilk vaka ise Ankara'daydı. Daha 3 yaşında olan Aras Sönmez, 10 Ocak'ta rahatsızlandı. Hastaneye kaldırıldı. Doktorlar, ilaç verip evine yolladı! Ancak Aras daha da ağırlaştı. Yoğun bakımına kaldırıldı, 11 Ocak'ta hayata gözlerini kapadı.