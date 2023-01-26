Takımını tribünde tek başına destekleyen taraflar gündem oldu!

Takımını tribünde tek başına destekleyen taraflar, sosyal medyanın gündemine yerleşti! İzmit'te yaşayan Yaşar Karataş, İstanbulspor'a gönül verdi. Atkısını taktı, formasını giydi. Takımının her maçına gitti. Pazar günü de Trabzonspor-İstanbulspor maçını tek başına takip etti. İstanbulspor'a olan tutkusuyla gönülleri fethetti. Takımı, 2'nci Lig'den beri takip ettiğini söyleyen Karataş, "İlk kez Karagümrük maçına gitmiştim. Orada o coşkuyu gördüm. Sonra bende bir tutku başladı. Genelde deplasmanlarda, uzak yerlerde tek başıma oluyorum. Biraz buruk oluyor. İstiyorum ki yanımda arkadaşlarım da olsun, beraber takımımızı destekleyelim" dedi. Yaşar Karataş, rakip takımın taraftarlarının da kendisini sevdiğini söyledi. Şöyle devam etti: Boluspor, Ankara, Keçiören, Adana, Hatay, Giresun, Trabzon maçlarında tribünde tek taraftar bendim. Adana'da dürüm, Altınordu'da çay ısmarladılar...