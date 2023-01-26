Takımını tribünde tek başına destekleyen taraflar gündem oldu!

Takımını tribünde tek başına destekleyen taraflar, sosyal medyanın gündemine yerleşti! İzmit'te yaşayan Yaşar Karataş, İstanbulspor'a gönül verdi. Atkısını taktı, formasını giydi. Takımının her maçına gitti. Pazar günü de Trabzonspor-İstanbulspor maçını tek başına takip etti. İstanbulspor'a olan tutkusuyla gönülleri fethetti. Takımı, 2'nci Lig'den beri takip ettiğini söyleyen Karataş, "İlk kez Karagümrük maçına gitmiştim. Orada o coşkuyu gördüm. Sonra bende bir tutku başladı. Genelde deplasmanlarda, uzak yerlerde tek başıma oluyorum. Biraz buruk oluyor. İstiyorum ki yanımda arkadaşlarım da olsun, beraber takımımızı destekleyelim" dedi. Yaşar Karataş, rakip takımın taraftarlarının da kendisini sevdiğini söyledi. Şöyle devam etti: Boluspor, Ankara, Keçiören, Adana, Hatay, Giresun, Trabzon maçlarında tribünde tek taraftar bendim. Adana'da dürüm, Altınordu'da çay ısmarladılar...
AN'TERK'TiKA
Küresel ısınma, kendini iyice hissettirdi. Korkutan haber, Antartika'dan geldi! Uyku kayıtlarına göre dünyanın artan ısısı nedeniyle Brunt Buz Sahanlığı'ndan bin 550 kilometrekare büyüklüğünde buz dağının koptuğu belirlendi! İngiliz bilim kuruluşu British Antarctic Survey, kütlenin Londra büyüklüğünde olduğuna dikkat çekti! Cezayir'de ise çöle kar yağması herkesi şoke etti! 3 yıldır kuraklık korkusu yaşayan bölge halkı çok sevindi.
LAS 'VAYY'GAS
ABD'nin Nevada eyaletinde bulunan Las Vegas, 1910'lu yıllarda çölden ibaretti! Ünlü kumarhaneci Bugsy Siegel 1950'lerde çıkıp "Çölü dünyanın en ünlü yeri yapacağım" dedi! Gerçekten de dediğini gerçekleştirdi. Amerikan ekonomisine yıllık 500 milyar dolarlık bir katkı sağlayan Las Vegas, bugün dünyanın en büyük 30 otelinden 25'ine sahipti! Çölden ibaret olan o bölgeyi yılda 40 milyon turist ziyaret etti.