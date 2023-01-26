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    Takımını tribünde tek başına destekleyen taraflar gündem oldu!

    Yaşar Karataş, İstanbulspor’a gönül verdi. Takımının deplasman maçlarını bile es geçmedi! Tribünde tek başına da olsa izledi! Tutkusuyla gönülleri fethetti. İşte sizler için derlediğimiz 26 Ocak tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    Ho’love’gan

    Takımını tribünde tek başına destekleyen taraflar, sosyal medyanın gündemine yerleşti! İzmit'te yaşayan Yaşar Karataş, İstanbulspor'a gönül verdi. Atkısını taktı, formasını giydi. Takımının her maçına gitti. Pazar günü de Trabzonspor-İstanbulspor maçını tek başına takip etti. İstanbulspor'a olan tutkusuyla gönülleri fethetti. Takımı, 2'nci Lig'den beri takip ettiğini söyleyen Karataş, "İlk kez Karagümrük maçına gitmiştim. Orada o coşkuyu gördüm. Sonra bende bir tutku başladı. Genelde deplasmanlarda, uzak yerlerde tek başıma oluyorum. Biraz buruk oluyor. İstiyorum ki yanımda arkadaşlarım da olsun, beraber takımımızı destekleyelim" dedi. Yaşar Karataş, rakip takımın taraftarlarının da kendisini sevdiğini söyledi. Şöyle devam etti: Boluspor, Ankara, Keçiören, Adana, Hatay, Giresun, Trabzon maçlarında tribünde tek taraftar bendim. Adana'da dürüm, Altınordu'da çay ısmarladılar...



    AN'TERK'TiKA
    Küresel ısınma, kendini iyice hissettirdi. Korkutan haber, Antartika'dan geldi! Uyku kayıtlarına göre dünyanın artan ısısı nedeniyle Brunt Buz Sahanlığı'ndan bin 550 kilometrekare büyüklüğünde buz dağının koptuğu belirlendi! İngiliz bilim kuruluşu British Antarctic Survey, kütlenin Londra büyüklüğünde olduğuna dikkat çekti! Cezayir'de ise çöle kar yağması herkesi şoke etti! 3 yıldır kuraklık korkusu yaşayan bölge halkı çok sevindi.



    LAS 'VAYY'GAS
    ABD'nin Nevada eyaletinde bulunan Las Vegas, 1910'lu yıllarda çölden ibaretti! Ünlü kumarhaneci Bugsy Siegel 1950'lerde çıkıp "Çölü dünyanın en ünlü yeri yapacağım" dedi! Gerçekten de dediğini gerçekleştirdi. Amerikan ekonomisine yıllık 500 milyar dolarlık bir katkı sağlayan Las Vegas, bugün dünyanın en büyük 30 otelinden 25'ine sahipti! Çölden ibaret olan o bölgeyi yılda 40 milyon turist ziyaret etti.



        FELA'CAT'!
        İstanbul Küçükçekmece'de 4 yıl önce bir sitede kedileri zehirlediği iddiasıyla gözaltına alınan Aytuğ Koyuncu, aynı sitede yine bir kediye uyguladığı şiddetle gündeme geldi. Binanın dış kapısından içeri giren Koyuncu, girişteki kediyi fark etti. Önce dış kapıyı kapatarak kedinin kaçmasını engelledi. Kediyi uzun bir süre tekme ve yumruklarla darp etti. Binanın dış kapısını aralayınca kedi kaçtı. Bu sırada binaya giren başka bir kişiye kapıyı tutan Koyuncu, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Savunması ise pes dedirtti: Koku hassasiyetim var. Kedilerin artması, yemek artığının olması benim kusmama sebep oluyor.



        KIS'KAN'ÇLIK
        Denizli'de bir süredir işsiz olan Sinan Uygun (41), tartıştığı 2 çocuk annesi eşi Zerrin Uygun'un (38) eşarpla boğduktan sonra boğazını kesti. Talihsiz kadın, hayatını kaybetti. Gözaltına alınan katil, eşini kıskançlık krizine girdiği için öldürdüğünü itiraf etti. Tutuklanarak cezaevine gönderildi.



        NET CANAVAR
        Kocaeli Gebze'de Taner Yaylacı (29), 3 ay önce Büşra Kabataş'ı (15) bıçaklayarak ve boğarak katletti. Delilleri yok etmek için ise yangın çıkardı. Caninin soruşturma kapsamında cep telefonu ve bilgisayarı incelendi. 'Canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme' suçundan tutuklanan Yaylacı'nın; 'Bayıltmadan sonra tecavüz', 'Ölümle sonuçlanan ırza geçme' ve 'Çocuğun cinsel istismarı sonrası adli tıp uygulamaları', 'Diri diri insan yakma sonrası otopsi sonuçları', '15 yaşındaki çocuğa nasıl tecavüz edilir?' başlıklarıyla internette aramalar yaptığı belirlendi. Yapılan tespitler sonrası Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek otopsi raporunda tecavüz bulgusu olup olmadığına yönelik tespitin sonucu bekleniyor.



            YÜZDE 500 TACİZ!
            Ev sahibi, İstanbul Kadıköy'de yaşayan ünlü yönetmen Hasan Söylemez'den kiraya yüzde 500 oranında zam istedi. Söylemez, bu talep karşısında yüzde 150 oranında zam yapabileceğini söyledi. İstediği oranda zam talebine ulaşamayan ev sahibi, Hasan Söylemez'i taciz etmeye başladı. Önce telefonla tehdit eden ev sahibi sonrasında ise Söylemez'in evine, dairede ikamet etmediği iddiasıyla polis gönderdi. Bununla yetinmeyen ev sahibi, Hasan Söylemez'in yaşadığı dairenin girişine 12 Ocak Günü güvenlik kamerası taktırdı. Yaşananlar karşısında şaşkına dönen Söylemez, polis merkezine giderek; tehdit, özel hayatın gizliliğini ihlal, kişilerin huzur ve sükununu bozma ve nüfus hizmetleri kanununa muhalefet suçlarından ev sahibinden şikayetçi oldu.



            'US'PARAGAS!
            ABD'nin Kansas kentinde kamyonetinde cansız bulunan Joseph Smith'in köpeğinin tetiğe basması sonucu kendi silahıyla vurularak öldüğü iddia edildi. Sumner İlçe Şerifi Ofisinden yapılan açıklamada, 39 yaşındaki Smith'in kamyonetinde bir silahla vurularak can verdiği doğruladı. Amerikan medyası katil olarak köpeği gösterse de, gerçek öyle değildi. Tüfekte, öldürülen kişiye ait olmayan birinin parmak izi ortaya çıktı.



            98 MİLYON DEVRETTİ
            6+joker bilen çıkmayınca 98 milyon 53 bin lira devretti. 5+1 bilen de olmadı. 5 bilenler 329 bin 261'er, 4 bilenler 3 bin 521'er, 3 bilenler 235'er, 2 bilenler ise 22'şer lira alacak.



                883 BİN LİRA DEVRETTİ
                5+1 bilen çıkmayınca 883 bin lira devretti. 5 bilenler 6 bin 764'er, 4+1 bilenler bin 127'şer, 4 bilenler 71'er, 3+1 bilenler 58'er, 3 bilenler 13'er, 2+1 bilenler 23'er, 1+1 ve 0+1 bilenler 11'er lira alacak.

                AH ERDEM
                İTÜ Makine mühendisliği öğrencisi Erdem Akın, çatıda çalışan demir ustası babasının yanına çıktı. Demire takıldı. Yere yuvarlandı. Başını çarptı. Bayıldı. Kurtarılamadı.

                DEPREMİN KIYISINDA
                Türkiye'yi korkutan 5.4 şiddetindeki deprem saat 16:00'da meydana geldi. Merkez üssünün Muğla Seydikemer ile Antalya Kaş arasındaki nokta olduğu kaydedildi. Sarsıntı Bodrum, Datça, Marmaris, Göcek, Kaş ve Finike hattında hissedildi. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, uzmanlar "Tsunami tehlikesi yok" dedi.

                BİLE BİLE FACİA
                Antalya'da Murat Sevim'in kullandığı otomobil, kamyona arkadan çarptı. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü hastanede hayatını kaybetti. Kaza sırasında 1,98 promil alkollü olduğu belirlenen Sevim'in sürücü belgesine alkollü araç kullanmaktan 2042 yılına kadar el konulduğu bildirildi.

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                Haberler Yaşam Takımını tribünde tek başına destekleyen taraflar gündem oldu!
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