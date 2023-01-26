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    Sahte diş hekimi Ferhat B'nin son kurbanı isyan etti: Hayatım kaydı

    Ferhat B., inşaatlarda çimento taşırken diş hekimliğine karar verdi. Son yaktığı kişi ise Rıdvan Kılıç oldu. İsyan eden Kılıç, “8 dişimi çekti, hayatım kaydı. Sonra dişçi olmadığını öğrendim” dedi...

    Atakan Irmak
    ’Diş’işleri yakanı!

    İnşaat işçisi Ferhat B'nin sahte diş doktorluğu serüveninde yeni detaylar ortaya çıktı. İstanbul Şişli'de yaşayan Rıdvan Kılıç (44), diş ağrısından bahsettiği akrabasının önerisiyle aradığı ve evde tedavi aldığı Ferhat B'nin (40) Kılıç'ın 8 dişini çektiği öğrenildi. Kendini 'Murat' adıyla tanıtan sahte doktorun kaplama diş yapmasının ardından çene yapısı bozulan Rıdvan Kılıç isyan etti. Kılıç tedavi için 10 bin lira verdiğini belirterek; "8 dişimi çektikten sonra bana 'Tedavi yarım kaldı. İkinci bir tedavi daha yapacağım' dedi. Bir süre geçtikten sonra aradım 'İkinci kez Covid oldum" yalanını söyledi. Araştırdım, diş hekimi olmadığını öğrendim. Beni yaktı. Ağzım, yüzüm, hayatım kaydı" dedi.



    5 YIL HAPİS
    Soruşturma sonunda şüphelinin suçtan kurtulmaya yönelik ifade verdiği ve üzerine atılı suçu işlediği gerekçesiyle "Diploması olmadığı hâlde, menfaat temin etmek amacıyla olmasa bile, hasta tedavi etme veya tabip unvanını kullanma' suçu kapsamında 5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlenmişti.

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