Bir çöp ev vakası daha! Yer: İstanbul Eyüpsultan! Anne ve baba terk etti, 3 çocuk çöp evde bulundu

Anne ve babaları onları terk etti, çocuklar çöple dolu evde bir başlarına bırakıldı. Kan donduran olay İstanbul Eyüpsultan'da yaşandı.
Eyüpsultan Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri kendilerine gelen bir ihbarı Eyüpsultan Çocuk Büro Amirliği'ne iletti. Polis ekipleri ve sosyal hizmet uzmanları ihbara konu olan eve gitti. Ekipler 3, 4 ve 7 yaşlarında üç kardeşle karşılaştı. Evin çöple dolu olduğu ve çocukların sağlıksız ortamda yaşadığı görüldü.
Çocuklar sağlık kontrollerinden geçirilmek için hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Tedavileri bitince de Çocuk Esirgeme Kurumu'na teslim edilmelerine karar verildi.
ANNE VE BABADAN HABER VAR
Başlatılan soruşturma kapsamında çocukların anne ve babası yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin ifadesi alındı. Cumhuriyet Başsavcılığı şüphelilerin akıl sağlığı ve mental açıdan durumlarının tespit edilmesi için talimat verdi.
CEM MUHAMMET'İN SON DURUMU
Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Bursa'da uygunsuz koşullarda yaşadığı evden kurtarıldıktan sonra AÜ Hastanesi'nde tedavi edilen ve sonrasında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından koruma altına alınan Cem Muhammet A.'yı, kaldığı çocuk evinde ziyaret etti.
Cem Muhammet'i daha önce de ziyaret eden Rektör Özkan, "Cem Muhammet, devletimizin kanatları altında. Eğitime başladı, birlikte kaldığı evdeki arkadaşlarıyla devletimizin sağladığı imkanlarla yaşamını sürdürüyor. Hastanemize geldiğinde 17 kiloydu. Şimdi 31 kiloya çıkmış. Sağlığı ve neşesi yerinde. Arkadaşlarıyla güzel bir aile ve devlet şefkati içerisinde yaşamını sürdürüyor" dedi.