Bir çöp ev vakası daha! Yer: İstanbul Eyüpsultan! Anne ve baba terk etti, 3 çocuk çöp evde bulundu

'KORUYUCU AİLE OLUN' ÇAĞRISI

Evde bulunan diğer çocuklarla da sohbet eden Prof. Dr. Özkan, kendilerini Akdeniz Üniversitesi'nde ağırlamaktan ve ilgi duydukları alanları onlara göstermekten mutluluk duyacaklarını belirtti. Devlet korumasında çocukların tüm ihtiyaçlarının karşılandığını anlatan Özkan, ancak çocukların aile ortamında büyümesi için koruyucu aile sisteminin yaygınlaşması gerektiğini belirterek, bu konuda ailelere gönüllülük çağrısı yaptı.

Ziyarete eşlik eden Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Halil Atik de koruyucu ailelik konusunda başvuru halinde gereken desteğin sağlandığını, çok sayıda çocuğun koruyucu ailelerini beklediğini belirterek, Rektör Özkan'a ilgisi için teşekkür etti.