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    • Yaşam
    • 26.01.2023 08:31
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    • 26.01.2023 08:31
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    Bir çöp ev vakası daha! Yer: İstanbul Eyüpsultan! Anne ve baba terk etti, 3 çocuk çöp evde bulundu

    İstanbul'da Eyüpsultan'da ihbar üzerine bir eve giden polis ekipleri anne ve babası tarafından terk edilmiş 3 çocukla karşılaştı. Çöp evden yaşayan çocuklar hastanede tedavi altına alınırken anne ve babasından da haber geldi.

    Anne ve baba terk etti 3 çocuk çöp evde bulundu

    Anne ve babaları onları terk etti, çocuklar çöple dolu evde bir başlarına bırakıldı. Kan donduran olay İstanbul Eyüpsultan'da yaşandı.

    Eyüpsultan Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri kendilerine gelen bir ihbarı Eyüpsultan Çocuk Büro Amirliği'ne iletti. Polis ekipleri ve sosyal hizmet uzmanları ihbara konu olan eve gitti. Ekipler 3, 4 ve 7 yaşlarında üç kardeşle karşılaştı. Evin çöple dolu olduğu ve çocukların sağlıksız ortamda yaşadığı görüldü.

    Çocuklar sağlık kontrollerinden geçirilmek için hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Tedavileri bitince de Çocuk Esirgeme Kurumu'na teslim edilmelerine karar verildi.

    ANNE VE BABADAN HABER VAR

    Başlatılan soruşturma kapsamında çocukların anne ve babası yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin ifadesi alındı. Cumhuriyet Başsavcılığı şüphelilerin akıl sağlığı ve mental açıdan durumlarının tespit edilmesi için talimat verdi.

    CEM MUHAMMET'İN SON DURUMU

    Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Bursa'da uygunsuz koşullarda yaşadığı evden kurtarıldıktan sonra AÜ Hastanesi'nde tedavi edilen ve sonrasında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından koruma altına alınan Cem Muhammet A.'yı, kaldığı çocuk evinde ziyaret etti.

    Cem Muhammet'i daha önce de ziyaret eden Rektör Özkan, "Cem Muhammet, devletimizin kanatları altında. Eğitime başladı, birlikte kaldığı evdeki arkadaşlarıyla devletimizin sağladığı imkanlarla yaşamını sürdürüyor. Hastanemize geldiğinde 17 kiloydu. Şimdi 31 kiloya çıkmış. Sağlığı ve neşesi yerinde. Arkadaşlarıyla güzel bir aile ve devlet şefkati içerisinde yaşamını sürdürüyor" dedi.

        KİTAP İSTEDİ
        Birinci sınıfta eğitim gören Cem Muhammet A.'nın kitap okumayı ve satranç oynamayı sevdiğini anlatan Prof. Dr. Özkan, "Cem Muhammet'i ziyaret etmekten ve onun iyi olduğunu görmekten dolayı çok mutluyum. Arkadaşlarıyla ilişkileri çok güzel. Kitap okuyor, çizgi film izliyor, arkadaşlarıyla futbol oynuyor. Satranç oynuyor. Hatta birlikte satranç oynadık. Çok güzel kendisini geliştiriyor. Derslerine çalışıyor. Onun hayata bağlanmasında emeği geçen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkilileri başta olmak üzere, öğretmenlerine ve arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

        'KORUYUCU AİLE OLUN' ÇAĞRISI

        Evde bulunan diğer çocuklarla da sohbet eden Prof. Dr. Özkan, kendilerini Akdeniz Üniversitesi'nde ağırlamaktan ve ilgi duydukları alanları onlara göstermekten mutluluk duyacaklarını belirtti. Devlet korumasında çocukların tüm ihtiyaçlarının karşılandığını anlatan Özkan, ancak çocukların aile ortamında büyümesi için koruyucu aile sisteminin yaygınlaşması gerektiğini belirterek, bu konuda ailelere gönüllülük çağrısı yaptı.

        Ziyarete eşlik eden Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Halil Atik de koruyucu ailelik konusunda başvuru halinde gereken desteğin sağlandığını, çok sayıda çocuğun koruyucu ailelerini beklediğini belirterek, Rektör Özkan'a ilgisi için teşekkür etti.
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        Haberler Yaşam Bir çöp ev vakası daha! Yer: İstanbul Eyüpsultan! Anne ve baba terk etti, 3 çocuk çöp evde bulundu
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