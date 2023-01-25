İstanbul depremi ne zaman? Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener: Biriken enerji arttıkça depremin büyüklüğü artar

MARMARA'DA 2030 YILINA KADAR 7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLASILIĞI YÜZDE 64

BÜ KRDAE Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi Müdürü Doç. Dr. Doğan Kalafat ise, istatistikler yaptıklarına dikkat çekerek, "Marmara'da 2030 yılına kadar 7 büyüklüğünde bir depremin olma olasılığı yüzde 64, 2050'ye kadar yüzde 75, 2090 kadar yüzde 95 olasılıklı. 2090'a kadar bu iş bitecek diyemeyiz. Böyle istatistikler var ancak bu hiçbir depremin önceden belirlenmesi değildir. Bu bize şunu veriyor 'Marmara'da depremin tehlikesi belli, bu deprem olacak.' Bizim yapmamız gereken toplum olarak deprem bilinci yüksek bir toplum haline gelebilmemiz, dirençli bir toplum olabilmemiz ve depremin vereceği zararları en aza indirebilecek, riskleri azaltma çalışmaları yapmaktır" dedi.