Mersin'de sağanak yağış esnasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak plaja düştü, sürücü kazayı yara almadan atlattı.
Kaza, Mersin-Antalya D400 karayolu üzerinde Erdemli ilçesi Ayaş Mahallesi Merdivenli Kuyu plajı mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, H.F. yönetimindeki 33 MB 3355 plakalı otomobil, Mersin istikametine seyir halindeyken, yağışın da etkisiyle sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan otomobil 8 metrelik menfez köprünün demirlerine çarparak plaja düştü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine jandarma ve polis ekipleri ulaştı. Ağır hasar oluşan otomobilin sürücüsünün kazayı yara almadan atlatması dikkat çekti. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.
- Yaşam
- 02.03.2022 15:07
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- Son Güncelleme:
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- 02.03.2022 15:07
Mersin'de kayganlaşan yolda kontrolden çıkan araç 8 metrelik köprüden plaja uçtu
Mersin'de yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, 8 metrelik menfez köprünün demirlerine çarparak plaja düştü. Kazanın ardından araç hurdaya dönerken, sürücü şans eseri yara almadan kurtuldu.
Mersin'de sağanak yağış esnasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak plaja düştü, sürücü kazayı yara almadan atlattı.