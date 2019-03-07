Regaip Kandili'nde hangi zirkirler ve tesbihler çekilmeli?

Bugün Regaip Kandili. Yılın ilk kandili olma özelliğini taşıyan Regaip Kandili ibadetlerle geçirilecek. Üç Aylar'ın başlangıcına işaret eden Regaip Kandili, İslam alemi tarafından huşu içinde karşılanıyor. Duaların edileceği Regaip Kandili'nde hangi zikirler çekilmeli? Regaip Kandili'nde hangi tesbihler çekilmeli? İşte merak edilenler...

REGAİP KANDİLİ'NDE HANGİ TESBİHLER ÇEKİLMELİ?

300 Salavat-ı şerife,

101 Fatiha-i şerife,

101 İhlas'ı şerife,

101 Kadir suresi

SALAVAT-I ŞERİF NASIL GETİRİLİR?

Peygamberimize salata ü selam birçok şekilde getirilebilir. Allah'ın (c.c.) Resulü Hz. Muhammed'e (s.a.v.) en kısa şekillerde;

"Allahümme salli alâ Muhammed"

"Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed"

"Sallallahü aleyhi ve sellem"

"Essalâtü vesselâmü aleyke yâ Rasulallah"

diye salât ü selam getirilebilir.

Fatiha Suresi'nin Okunuşu

1- Bismillahirrahmânirrahîm.

2- Elhamdü lillâhi rabbil'alemin

3- Errahmânir'rahim

4- Mâliki yevmiddin

5- İyyâke na'budü ve iyyâke neste'în

6- İhdinessırâtel müstakîm

7- Sırâtellezine en'amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn

Fatiha Suresi'nin Anlamı

1- Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

2- Hamd o âlemlerin Rabbi,

3- O Rahmân ve Rahim,

4- O, din gününün maliki Allah'ın.

5- Ancak sana ederiz kulluğu, ibadeti ve ancak senden dileriz yardımı, inayeti.

6- Hidayet eyle bizi doğru yola,

7- O kendilerine nimet verdiğin mutlu kimselerin yoluna; o gazaba uğramışların

ve o sapmışların yoluna değil.

İHLAS SURESİ OKUNUŞU

Bismillahirrahmânirrahîm.

1- Kul hüvellâhü ehad

2- Allâhüssamed

3- Lem yelid ve lem yûled

4- Ve lem yekün lehû küfüven ehad

İHLAS SURESİ ANLAMI

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

1- De ki; O Allah bir tektir.

2- Allah eksiksiz, sameddir (Bütün varlıklar O'na muhtaç, fakat O, hiç bir şeye muhtaç değildir).

3- Doğurmadı ve doğurulmadı

4- O 'na bir denk de olmadı.

KADİR SURESİ OKUNUŞU

Bismillahirrahmânirrahîm.

1- İnna enzelnahü fiy leyletilkadr

2- Ve ma edrake ma leyletülkadr

3- Leyletülkadri hayrüm min elfi şehr

4- Tenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emr

5- Selamün hiye hatta matle'ılfecr

KADİR SURESİ ANLAMI

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

1- Biz o (Kur'ân)nu Kadir gecesinde indirdik.

2- Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin?

3- Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.

4- Melekler ve Ruh (Cebrail veya Ruh adındaki melek) o gece Rablerinin izniyle, her iş için inerler.

5- O gece, tanyeri ağarıncaya kadar süren bir selâmettir.