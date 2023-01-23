Kara kış kendini hasret bıraktı! Türkiye’nin dört bir yanında güneş açtı

Ocak ayının bitmesine sayılı günler kaldı. Ancak ne yağmur ne de kar yağdı. Barajlardaki su seviyesinin düşmesi, panik yarattı! Türkiye'nin en soğuk kentlerinden Erzurum'un kışı, türkülerde kaldı. "Erzurum, 11 ay beyaz, 1 ay ayaz, gerisi de yaz" deyimiyle ozanların türkülerine konu olan kara kış yerini bahardan kalma günlere bıraktı. Kentte güzel havayı fırsat bilenler, park, bahçelere aktı. 66 yaşındaki Ahmet Gerez, "Bu dönemlerde kardan yeri göremezdik. Dizimizin yarısına kadar kar olurdu. Soğuktan ağzımızdan buhar çıkardı. Hava sıcaklığı sıfırın altında 36 dereceye kadar düşerdi. Böyle bir şey görülmemiş" diyerek şaşkınlığını anlattı. Türkiye'nin buğday ambarı Konya Ovası'nda da alarm vardı! Beklenen yağışların düşmesi nedeniyle ovanın 3'te 2'sinde kuraklık hasarı yaşandı. Uzmanlar ise müjdeyi paylaştı. Ülkemizin 26 Ocak'tan itibaren şiddetli kar yağışının etkisi altında olacağını vurguladı.







SICAKLIK 18 DERECEYİ GÖRDÜ

Antalya'da hava ve deniz sıcaklığı 18 dereceye çıktı. Güzel havayı değerlendirmek isteyenler, sahillere aktı! Konyaaltı, Lara ve Sarısu sahillerine gidenler denize girdi, güneşin keyfini çıkardı.







SPORCULARI DA ETKİLEDİ

Muş'ta yeteri kadar kar yağladı. Kayak takımı sporcuları asfaltta tekerlekli kayakla antrenman yaptı.







PİSTLER DOLU AMA...

Beklenen kar yağmayınca, kayak merkezleri de boş kaldı! Kartalkaya'da yapay karlandırma yapıldı.







KAR YERİNE GÜNEŞ

Erzurum'un kara kışı türkülerde kaldı. Dün hava sıcaklığı 12 dereceye çıktı.

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