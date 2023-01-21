Kağıthane'de bir otelde şüpheli ölüm! İsveç vatandaşı Yasmine Mejri'nin cansız bedenini görevliler buldu

Olay 17 Ocak saat 18.30 sıralarında Kağıthane'de bulunan ünlü bir otelde meydana geldi. İddiaya göre İsveç vatandaşı Yasmine Mejri, tatil için Türkiye'de 5 yıldızlı oteli tercih etti. Mejri otele giriş yaptıktan sonra, otel çalışanına ailesine ulaşmak için internete bağlanmak istediğini söyledi. Bir süre lobide bekleyen genç kadın daha sonra odasına çıktı. Mejri, otel otopark giriş çıkışında ölü bulundu. Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri otel ve çevresinde inceleme yaptı. Kadının cesedi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili otel çalışanlarının ifadesi alındı. Kadının ölümünde intihar ihtimali üzerinde durulurken polis kayıtlarına 'şüpheli ölüm' olarak geçen olayla ilgili inceleme sürüyor.