'Dolandırılmayın' dedi dolandırıcılıktan tutuklandı! Avukat Elif'ten devre mülk vurgunu

Baskınlarda avukatlar dahil 104 şüpheli, gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise çeşitli evrak ile dijital materyaller ele geçirildi. 2 şüphelinin de jandarmaya gelip, teslim olması ile birlikte gözaltı sayısı, 106 oldu. Jandarmadaki işlemeleri tamamlanan 106 şüpheliden 52'si ilk olarak adliyeye sevk edildi.