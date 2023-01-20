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    LübnanFarah El Ghali doğum gününün sabahında ölü bulundu

    Sarıyer’de Lübnan uyruklu öğretmen Farah El Ghali, doğum gününün sabahında ölü bulundu. Partiyi düzenleyen arkadaşı gözaltına alındı.

    Ölüm günü
    İstanbul Sarıyer'de LübnanFarah El Ghali'nin (28) Yunanistan uyruklu arkadaşı M.Y.E. ve ikilinin avukat arkadaşları T.E.K., öğretmen için doğum günü sürprizi hazırladı.T.E.K.'in kiraladığı evde hazırlanan parti için Farah El Ghali arkadaşı M.Y.E. ile birlikte gitti.



    İddiaya göre, 3 arkadaş, partide alkol ve uyuşturucu aldı. Evde uyuyan arkadaşlardan Farah El Ghali uyanamadı. M.Y.E. isimli Yunan uyruklu kadının, "Evde Farah'ın doğum gününü kutladık. Farah'ı sabah hareketsiz olarak bulduk" dediği öğrenildi. Gözaltına alınan ve serbest bırakılan T.E.K ise "Farah uyuşturucu tedavisi görüyordu. Evde de kullanmaya devam etti" dedi.

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    Haberler Yaşam Lübnanlı Farah El Ghali doğum gününün sabahında ölü bulundu
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