İstanbul Sarıyer'de Lübnanlı Farah El Ghali'nin (28) Yunanistan uyruklu arkadaşı M.Y.E. ve ikilinin avukat arkadaşları T.E.K., öğretmen için doğum günü sürprizi hazırladı.T.E.K.'in kiraladığı evde hazırlanan parti için Farah El Ghali arkadaşı M.Y.E. ile birlikte gitti.
İddiaya göre, 3 arkadaş, partide alkol ve uyuşturucu aldı. Evde uyuyan arkadaşlardan Farah El Ghali uyanamadı. M.Y.E. isimli Yunan uyruklu kadının, "Evde Farah'ın doğum gününü kutladık. Farah'ı sabah hareketsiz olarak bulduk" dediği öğrenildi. Gözaltına alınan ve serbest bırakılan T.E.K ise "Farah uyuşturucu tedavisi görüyordu. Evde de kullanmaya devam etti" dedi.
İddiaya göre, 3 arkadaş, partide alkol ve uyuşturucu aldı. Evde uyuyan arkadaşlardan Farah El Ghali uyanamadı. M.Y.E. isimli Yunan uyruklu kadının, "Evde Farah'ın doğum gününü kutladık. Farah'ı sabah hareketsiz olarak bulduk" dediği öğrenildi. Gözaltına alınan ve serbest bırakılan T.E.K ise "Farah uyuşturucu tedavisi görüyordu. Evde de kullanmaya devam etti" dedi.