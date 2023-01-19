Lüks aracı çalıp parçalayan kişinin kimliği şoke etti! Yer: Esenyurt

Esenyurt'ta yedek anahtarını saklayan eski sahibi tarafından çalınan lüks otomobil, parçalanmış halde bulundu. Otomobili çalan eski sahibi ve otomobili parçalayan kişilerin aralarında bulunduğu 4 şüpheli gözaltına alındı. Konuyla ilgili bilgi almak için Asayiş Şube Müdürlüğüne gelen mağdur iş adamı Abdülkadir Akkaya, "Çok üzgünüm. Kabul edilir gibi bir şey değil. Otomobili paramparça yapmışlar. Cinayet gibi bir şey bu. Kaskolar çok pahalı olduğu için yaptıramamıştık" dedi. Öte yandan otomobilin parçalanmadan önceki son görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı.
Esenyurt'ta 8 Ocak 2023 tarihinde A.A.'ya ait park halindeki lüks otomobil park edildiği yerden çalındı. Oto Hırsızlık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada otomobilin sahibi A.A. ile görüşen ekipler, aracı satın aldığı kişinin "Kaybettim" bahanesiyle yedek kontak anahtarını teslim etmediğini öğrendi. Alıcı ile satıcının birbirlerini daha önceden tanıdıkları ve aralarında bir alacak verecek meselesi olduğu belirlendi. Bu gelişme üzerine otomobilin eski sahibi Muhammet R.Y. polis tarafından gözaltına alındı. Önce suçlamaları kabul etmeyen Muhammet R.Y.'nin daha sonra alacağına karşılık elindeki kontak anahtarı ile otomobili çaldığını itiraf etti. Şüphelinin ifadesi doğrultusunda çalıntı otomobilin satışına aracılık yapan Ayhan G. ile otomobili parçalara ayırarak yedek parça haline getiren Gökhan Y. ve yanında çalışan bir kişi gözaltına alındı.
OTOMOBİLİ TAMAMEN PARÇALAMIŞLAR
Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalıntı otomobili bulabilmek için bir tamirhaneye baskın yaptıklarında aracın tamamen parçalanarak yedek parça haline getirildiğini belirledi. Otomobilin parçalarının diğer araç parçalarının arasına saklandığı tespit edilirken yapılan çalışma sonucu aracın tüm parçaları bulunarak bir araya getirildi. Ancak otomobilin kupa olarak tabir edilen kaporta bölümünün kesildiği bu nedenle artık kullanılamayacağı ortaya çıktı.