Lüks aracı çalıp parçalayan kişinin kimliği şoke etti! Yer: Esenyurt

"YEDEK ANAHTARI HER SORDUĞUMDA BENİ OYALADI"

Akkaya "Yedek anahtarı bir kez değil birçok kez kendisine sordum. Bana evinin çok dağınık olduğunu sürekli aradığını ancak bulamadığını söyledi. Her seferinde beni oyaladı" dedi.

"KAMERA GÖRÜNTÜLERİNDE OTOMOBİLİMİ SON KEZ GÖRDÜM"

Otomobilin nasıl çalındığını anlatan Akkaya "Pazar sabahı sabaha karşı otomobili çalmışlar. Biz saat 09.30 sıralarında kalktığımızda otomobili göremedik. Hemen polise haber verdik. Bir kamera görüntüsü bulduk. O kamera görüntüsünde otomobilimi son kez gördüm" dedi.

"ŞÜPHELİYİ DAHA ÖNCEDEN HİÇ TANIMIYORUM"

Şüpheliyle aralarında bir alacak verecek meselesi bulunmadığını belirten Akkaya "Emlak büromuza gelmişti. O vesileyle tanıştık. Arabasını satmak istediğinde müşteri oldum. Parada anlaşarak otomobilini satın aldık. Aramızda alacak verecek meselesi yok" dedi. Otomobili ilk çalındığında aracın eski sahibinden hiç şüphelenmedim. Ancak daha sonra düşününce taşlar yerine oturdu. Onun çalmış olabileceğini düşündüm. Polise de bu konuda bilgi verip şikayetçi oldum" şeklinde konuştu.