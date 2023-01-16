Kaza sonrası araçtan çıkamayan sürücü donarak öldü

Tunceli'nin Hozat ilçesinde kaza yapan araçtan çıkamayan bedensel engelli sürücü, donarak hayatını kaybetti.
ŞARAMPOLE UÇTU
Tunceli'nin Hozat ilçesine bağlı Çaytaşı köyü yolunda, 38 yaşındaki Özgür Kahraman idaresindeki otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu.
Sabah saatlerinde kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
DONARAK ÖLDÜ
Sağlık ekipleri araçta sıkışan ve çıkmayı başaramayan Kahraman'ın donarak hayatını kaybettiğini belirledi.