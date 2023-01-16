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    • Yaşam
    • 16.01.2023 11:13
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    • 16.01.2023 11:13
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    Kaza sonrası araçtan çıkamayan sürücü donarak öldü

    Tunceli'nin Hozat ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı. Araçtan çıkamayan engelli sürücü donarak can verdi.

    AJANSLAR
    Engelli sürücü donarak öldü

    Tunceli'nin Hozat ilçesinde kaza yapan araçtan çıkamayan bedensel engelli sürücü, donarak hayatını kaybetti.

    ŞARAMPOLE UÇTU
    Tunceli'nin Hozat ilçesine bağlı Çaytaşı köyü yolunda, 38 yaşındaki Özgür Kahraman idaresindeki otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu.

    Sabah saatlerinde kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    DONARAK ÖLDÜ
    Sağlık ekipleri araçta sıkışan ve çıkmayı başaramayan Kahraman'ın donarak hayatını kaybettiğini belirledi.

        Yapılan incelemenin ardından şahsın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Hozat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Haberler Yaşam Kaza sonrası araçtan çıkamayan sürücü donarak öldü
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