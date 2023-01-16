Emine Erdoğan’a mektup gönderen Atahan’ın annesi konuştu: Bir ay geçmeden telefonumuz çaldı

DONDURMA YEMEYİ ÇOK SEVİYORDUM

Atahan Uyaroğlu ise "Dondurma yemeyi çok seviyorum, çubuklarını atmak istedim. Bunu yaptık. Çerçevemi Emine Erdoğan'a gönderdim ve çok da mutlu oldum. Babam, Emine Erdoğan'ın Twitter'da paylaşımını gösterdi. Çok sevindim. Sıfır Atık Projesi'ni destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

ATAHAN'IN MEKTUBU

Atahan'ın yazdığı mektupta şu ifadeler yer almıştı;

"Sizin başlatmış olduğunuz Sıfır Atık Projesini ailecek destekliyoruz. Evimizde atıklarımızı ayrıştırıyoruz. Yazın yemiş olduğum dondurma buçuklarını biriktirdim. Annemle birlikte resim çerçevesi yaptık. Bu çerçeveyi size hediye etmek istiyorum. Umarım beğenirsiniz. Sizin ve Tayyip dedenin ellerinden öperim"