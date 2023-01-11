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    • Yaşam
    • 11.01.2023 22:11
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    • 11.01.2023 22:11
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    Kayseri'da kan donduran olay! 4 kişi etrafını sarıp bıçakladı

    Kayseri'de 18 yaşındaki bir genç evine girmek istediği sırada 4 kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan genç hastaneye kaldırılırken, polisler şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

    Kan donduran olay! 4 kişi etrafını sarıp bıçakladı

    Kayseri'de, evine girmek istediği sırada 4 kişinin bıçaklı saldırısına uğrayan Durmuş A. (18) ağır yaralandı. Olay saat 20.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi Yoncalı Sokakta meydana geldi. Niğde'den Kayseri'ye çalışmak için gelen Durmuş A., işten çıktıktan sonra evine gireceği sırada kimliği henüz belirsiz 4 kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Durmuş A., vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Çığlık ve yardım sesleri duyan vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıyı Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis olayın şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.

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