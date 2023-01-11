Caretta caretta 'Tuba' 8 milyona yakın izlendi

Uydu takip cihazı takılan caretta caretta, 3 yılı aşkın sürede binlerce kilometre yol kat etti. Rotası, milyonlarca kez izlendi. Yürekleri ısıtan haberin adresi Muğla'nın Ortaca İlçesi'ydi. Deniz Kaplumbağası Araştırma Kurtarma Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER), 2019'da yaralı buldukları caretta caretta türü deniz kaplumbağasına 'Tuba' adını verdi. 25-30 yaşlarında olduğu tahmin edilen dişi caretta caretta, tedavi edildi. Ardından uydu takip cihazı takılarak 28 Ağustos 2019'da İztuzu Plajı'ndan denize salıverildi. O günden bu yana Tuba bir ilki gerçekleştirdi! Tam 19 bin 500 kilometre yol gitti! İyon Denizi açıklarında dolaşan Tuba'nın rotası bugüne kadar 7 milyon 768 bin kişi tarafından izlendi! DEKAMER Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska, "Tuba, Türkiye'de ve dünyada uzun rehabilitasyon süreci sonunda izlenen kaplumbağalar arsında yerini aldı" dedi.







Tuba, 2019'dan bu yana 19 bin kilometreden fazla yol gitti. İyon Denizi'nde görüntülendi.







Gişe rekoru kıran Avatar filmi bile sadece 2 milyon 500 bin kişi tarafından izlendi.







Titanic filmi bile 3 milyon izlenmeyle Tuba'yı geçemedi.

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