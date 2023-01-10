Alev alev yanan 3 gecekondu kullanılamaz hale geldi

Maltepe'de bir gecekonduda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, 2 gecekonduya daha sıçradı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangında, 3 gecekondu kullanılamaz hale geldi.

YANGIN 2 GECEKONDUYA DAHA SIÇRADI

Yangın, saat 00.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle, Başıbüyük Mahallesi Yarıcı Çıkmazı Sokakta bulunan bir gecekondu da çıktı.