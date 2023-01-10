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    • Yaşam
    • 11.01.2023 06:19
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    • 11.01.2023 06:19
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    Alev alev yanan 3 gecekondu kullanılamaz hale geldi

    Maltepe’de bir gecekonduda henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde çıkan yangın 2 gecekonduya daha sıçradı. Alev topuna dönen gecekondu yangını adeta geceyi aydınlattı. İtfaiye tarafından kontorl altına alınan yangının ardından alevlerin sardığı gecekondular kullanılmaz hale geldi.

    AJANSLAR
    Gecekondu yangını: Alevler geceyi aydınlattı

    Maltepe'de bir gecekonduda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, 2 gecekonduya daha sıçradı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangında, 3 gecekondu kullanılamaz hale geldi.

    YANGIN 2 GECEKONDUYA DAHA SIÇRADI
    Yangın, saat 00.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle, Başıbüyük Mahallesi Yarıcı Çıkmazı Sokakta bulunan bir gecekondu da çıktı.

    Kısa sürede büyüyen alevler, 2 gecekonduya daha sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda, polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

    YAKLAŞIK BİR SAATTE SÖNDÜRÜLEBİLDİ
    3 gecekondunun kullanılamaz hale geldiği yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alınabildi.

    Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, yangının kesin çıkış nedeni yapılacak incelemelerin ardından belirlenecek.

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    Haberler Yaşam Alev alev yanan 3 gecekondu kullanılamaz hale geldi
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