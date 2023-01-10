Kara borsaya düşen dadıların fiyatları katlandı! İstenen maaşlar 20 bin TL'ye kadar çıktı

Sosyal medyanın gündemi dadı maaşlarıydı! Son günlerde özellikle İstanbul'da aileler çocukları için dadı bulmakta zorlandı. Hem Instagram'dan hem de sitelerden 'bakıcı' ilanı vermeye başladı. İstenen ücretler ise şaşkınlık yarattı. Çünkü 'kara borsaya' düşen dadıların maaşları da 4'e katlandı! Ailelerin üniversite mezunu olması, yabancı dil bilmesi ve yatılı kalması şartı istediği bakıcılar için ödeyeceği tutar, 14-20 bin TL'ye yaklaştı! Özellikle savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Rus ve Ukraynalı ailelerin çocuklarıyla ilgilenmek için 2-3 bakıcı birden istediği ortaya çıktı! Verilen ücretlere yapılan yorumlar, sosyal medyayı salladı...