ABD’de ölen ünlü yapımcı Ahmet Ertegün’le ilgili taciz iddiası! "Beni helikopterde..."

Ahmet Ertegün, Atlantic Records adlı plak şirketi ile müzik dünyasına adını yazdırdı! The Rolling Stones, Led Zeppelin, Ray Charles, Aretha Franklin ve Eric Clapton gibi ünlü isimleri müzik dünyasına kazandırdı. 2006 yılında hayatını kaybederken ondan geriye onlarca ödül kaldı. Ancak Ertegün'ün adı şimdilerde tacizle anılmaya başlandı. İlk olarak Jan Roeg, Atlantic'te çalışırken tacize uğradığını açıkladı. Dava açtı. Şimdi de Dorothy Carvello, Atlantic Records'ta çalıştığı dönemde Ertegün'ün tacizine uğradığını anlattı. Mahkemenin kapısını çaldı. Ofiste, helikopterde, ve stüdyolarda cinsel tacize uğradığını vurguladı. Şirketin para vererek diğer mağdurlarını susturduğunu anlattı. Ertegün'ün avukatı Rick Werder ise iddiaları yalanladı.
GÜZEL BİR ÖYKÜ
İzmir'de Öykü Mira bebek, 3 ay önce dünyaya geldi. Ne yazık ki karnında açıklık olduğu fark edildi. Bağırsaklarının tamamı dışarıda Öykü, doğduktan 5 saat sonra ameliyat edildi. Hayatının ilk 90 gününü yoğun bakımda geçirdi. Ama o hayata tutunmayı bildi. Sağlıklı bir şekilde taburcu edildi. Evladını kucağına alan anne Zeynep Erdoğan, "Doktorlarımızdan Allah razı olsun, çok mücadele ettiler" dedi.
DAYAN KIZIM
Ankara'da yaşayan fizyoterapist Rukiye Duran (27), senelerce engelli çocukların tedavi gördüğü özel bir rehabilitasyon merkezinde çalıştı. Kızı Zeynep Ela'ya 4 ay önce lösemi teşhisi konulmasıyla sarsıldı. Hemen işini bıraktı. Sadece kızının tedavisiyle ilgilenmeye başladı. Hayat dolu şu açıklamayı yaptı: Evet bizim için zor bir süreç ama kızımın tedavisi çok güzel gidiyor. İnşallah kısa sürede hastalığı yenip yeniden hayata sarılacak.