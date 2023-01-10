ABD’de ölen ünlü yapımcı Ahmet Ertegün’le ilgili taciz iddiası! "Beni helikopterde..."





CASUSLARIN 'ANA'SI SERBEST

ABD'nin yakaladığı en ünlü Soğuk Savaş dönemi casuslarından biri olan Ana Montes, 20 yıldan fazla hapis yattıktan sonra serbest bırakıldı. 65 yaşındaki Montes, Savunma İstihbarat Ajansı'nda analist olarak çalışırken Küba hesabına casusluk yaparken yakalanmıştı. 2001'de tutuklanan ve dün özgürlüğüne kavuşan Montes'in ABD'ye girişi yasaklandı. Ancak New York merkezli bir yayınevi, Montes'in anılarını yazması için 3 milyon dolar teklif etti.



İNGİLİZLER'DEN TARİHİ ADIM

İngiltere plastiğe savaş açtı. İngiltere hükümeti tek kullanımlık plastik çatal, bıçak, tabak ve tepsilerin kullanımının yasaklanacağını açıkladı. Resmi verilere göre İngiltere'de her yıl 1,1 milyar tek kullanımlık tabak ve 4 milyardan fazla çatal ve bıçak kullanılıyor. Plastik atıklar doğada çözünmüyor, uzun yıllar boyunca toprağı ve suyu kirletiyor.



PLATONİK AŞIK RAHATSIZ ETTİ

TBMM'nin en genç milletvekili unvanına sahip Rümeysa Kadak'ın mailine Mustafa A. isimli bir kişi sürekli mesaj attı. Mesajlarda çikolata çiçek fotoğraflarının yer aldığı anlaşıldı. TBMM'nin kapısına dayanan platonik aşık, Kadak'a ilan-ı aşk edince, hakkında soruşturma başlatıldı.



KLASÖRLÜ SAPIK!

Erzurum'dan İstanbul'a gezmek amacıyla gelen okul müdürü Hakan K. İstiklal Caddesi'nden Kadıköy'e kadar birçok noktada 100'e yakın kadının etek altı fotoğraflarını çekti. Sonunda yakayı ele verdi. Telefonunda bir klasörün içinde kadınların görüntüleri ele geçirildi. Hakan K., tutuklanarak hapse gönderildi.



AKADEMİK TACİZ

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Ş.G, kazı evinde birlikte kaldığı bir öğrenciyi taciz ettiği iddiasıyla tutuklandı. Sanat tarihi öğrencisi A.B., 6 Ağustos'ta Fethiye Yeşilüzümlü Mahallesi'nde kazı çalışmalarına katıldı. Arkadaşları ve öğretim görevlisi Ş.G ile birlikte çalıştıktan sonra A.B. kalacak yeri olmadığı için öğretmeni ile öğrencilere tahsis edilen kazı evinde konaklamak zorunda kaldı. Genç kız, evde birlikte alkol aldığı Ş.G tarafından cinsel saldırıya uğradı. A.B., "kendisine kimsenin inanmayacağını" düşünerek şikayetçi olmadı. Ancak 29 Aralık'ta sinir krizi geçirince hastaneye kaldırıldı. Tedavi olduktan sonra başından geçenleri polise anlattı. Şikayet üzerine gözaltına alınan Ş.G, iddiayı yalanladı. Ancak cinsel taciz suçundan tutuklandı.



YAŞASIN YAĞMUR!

Mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıklar endişe yaratırken Meteoroloji'den müjde geldi: Sağanak yağışlar kapıda...