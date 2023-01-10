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    ABD’de ölen ünlü yapımcı Ahmet Ertegün’le ilgili taciz iddiası! "Beni helikopterde..."

    ABD’de ölen ünlü yapımcı Ahmet Ertegün’le ilgili taciz iddiasına bir yenisi daha eklendi. Eski çalışanı Dorothy Carvello da “Beni helikopterde bile taciz etti” dedi. İşte sizler için derlediğimiz 10 Ocak tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    Dava ’Records’

    Ahmet Ertegün, Atlantic Records adlı plak şirketi ile müzik dünyasına adını yazdırdı! The Rolling Stones, Led Zeppelin, Ray Charles, Aretha Franklin ve Eric Clapton gibi ünlü isimleri müzik dünyasına kazandırdı. 2006 yılında hayatını kaybederken ondan geriye onlarca ödül kaldı. Ancak Ertegün'ün adı şimdilerde tacizle anılmaya başlandı. İlk olarak Jan Roeg, Atlantic'te çalışırken tacize uğradığını açıkladı. Dava açtı. Şimdi de Dorothy Carvello, Atlantic Records'ta çalıştığı dönemde Ertegün'ün tacizine uğradığını anlattı. Mahkemenin kapısını çaldı. Ofiste, helikopterde, ve stüdyolarda cinsel tacize uğradığını vurguladı. Şirketin para vererek diğer mağdurlarını susturduğunu anlattı. Ertegün'ün avukatı Rick Werder ise iddiaları yalanladı.



    GÜZEL BİR ÖYKÜ
    İzmir'de Öykü Mira bebek, 3 ay önce dünyaya geldi. Ne yazık ki karnında açıklık olduğu fark edildi. Bağırsaklarının tamamı dışarıda Öykü, doğduktan 5 saat sonra ameliyat edildi. Hayatının ilk 90 gününü yoğun bakımda geçirdi. Ama o hayata tutunmayı bildi. Sağlıklı bir şekilde taburcu edildi. Evladını kucağına alan anne Zeynep Erdoğan, "Doktorlarımızdan Allah razı olsun, çok mücadele ettiler" dedi.



    DAYAN KIZIM
    Ankara'da yaşayan fizyoterapist Rukiye Duran (27), senelerce engelli çocukların tedavi gördüğü özel bir rehabilitasyon merkezinde çalıştı. Kızı Zeynep Ela'ya 4 ay önce lösemi teşhisi konulmasıyla sarsıldı. Hemen işini bıraktı. Sadece kızının tedavisiyle ilgilenmeye başladı. Hayat dolu şu açıklamayı yaptı: Evet bizim için zor bir süreç ama kızımın tedavisi çok güzel gidiyor. İnşallah kısa sürede hastalığı yenip yeniden hayata sarılacak.



        YABAN DÜNYA
        Havalar soğumadı. Hal böyle olunca yaban hayvanları kış uykusuna yatmadı. Aç kalan hayvanlar şehirlere inmeye başladı. Özellikle Karadeniz bölgesinde yaylalara dadanan ayılar, kapıları kırıp evlerde yiyecek aradı. Artvin'de de köylere inen ayı, kurt ve tilkiler fotokapanlara yakalandı. Bölge halkı ise yabani hayvanlar için etrafa yiyecek bırakacaklarını açıkladı.



        PRENS 'DER' Kİ!
        Prens Harry, bugün satışa sunulan Spare (yedek) adlı kitabında bomba üstüne bomba patlattı. Bir anda dünyanın gündeminde ön sıralara çıktı. Alman Der Spiegel Prens Harry'nin açıklamaları için, "İHANET" başlığını attı. "Pandoranın kutusu açıldı. Kraliyet, savunmasız kaldı" diye yazdı. Harry'yi istihbarat örgütlerinin yönlendirmiş olabileceği iddiasını da ortaya attı. Bu arada Yedek Prens, Afanistan'da öldürdüğü 25 kişiye havadan ateş ettiğinde, annesinin acısını unuttuğunu anlattı.



        EVE ÇAĞIRIP İNFAZ ETTİ
        Korkunç olay, Kartal ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Pelin Sokak'taki 4 katlı binanın birinci katındaki dairede yaşandı. Pendik'teki bir noterde kâtip olarak çalışan Dilara Gültay (23) ve Kocaeli Şekerpınar'daki bir elektronik firmasında çalışan Cansu Demirel (30) önceki gece Dilara'nın eski sevgilisi olduğu iddia edilen Mustafa Payam'ın (24) evinde buluştu. Gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle Mustafa Payam, Dilara Gültay ve Cansu Demirel'i öldürdü. Sonrasında ise bileklerini keserek intihar girişiminde bulundu. Kendi imkanlarıyla hastaneye giden Mustafa Payam'ın iki kişiyi öldürdüğünü söylemesi sonrasında olayın yaşandığı daireye polis ekipleri gitti. İtfaiye ekipleri, pencereden girdikleri dairenin kapısını açarken, salonda Cansu Demirel'in, banyoda ise Dilara Gültay'ın cesediyle karşılaştı. Polis ekipleri çevreye güvenlik şeridi çekerken olay yeri inceleme ekipleri de adreste uzun süre inceleme yaptı. Yapılan inceleme sonrasında cenazeler otopsi işlemleri için İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri, dairede uyuşturucu madde, fare zehri, şizofreni ilaçları ve şırınga bulundu. Mustafa BAKIRHAN



            TABUTUNU HAZIRLASIN
            Olay, 7 Ocak'ta Karabağlar'da meydana geldi. 40 yaşındaki Necmiye Vural, evli olduğunu öğrendiği müteahhit Mehmet Atabay'dan ayrılmak istedi. Bu durumu kabullenemeyen ve ayrılmak istemeyen Mehmet Atabay talihsiz kadının evine gitti. Atabay tabanca ile çocuklarının gözü önünde Vural'ı karnından vurdu. Vural olay yerinde can verdi. Polis ekipleri, cinayet şüphelisi Atabay'ı Karşıyaka'daki iş yerinde yakalayarak gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Necmiye Vural'ın naaşı Limontepe Merkez Camii'ne getirildi. Necmiye Vural'ın tabutunu kızı Selin Elalmış'ın da aralarında bulunduğu kadınlar taşıdı. Atabay'ın, olaydan kısa bir süre önce Necmiye Vural'ın küçük kızı Zeynep'e "Annen kefenini hazırlasın" diyerek tehdit savurduğu ileri sürüldü. Ceyhan TORLAK



            TEKNİSYENE KANLI PUSU
            Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Radyoloji bölümünde sağlık teknisyeni olarak çalışan Hürrem Doğan (31), site içindeki evinden çıkıp aracına bineceği sırada silahlı saldırıya uğradı. Görev yaptığı hastaneye kaldırılan Doğan, tüm çabalara rağmen kurtarılmadı. Katil, 4 saat boyunca site içinde beklediği ortaya çıktı.



            ACI FOTOĞRAF
            İddiaya göre; annesiyle birlikte evde oturduğu sırada tüfekle fotoğraf çekmek isteyen 9 yaşındaki F.H. elinin tetiğe temas etmesi sonucu karşısında duran 39 yaşındaki annesi Güzel Hançer'i başından vurdu. Silah sesi üzerine odaya gelen aile fertleri, talihsiz anneyi kanlar içinde görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri ve polis, anne Güzel Hançer'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kadının cansız bedeni Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, F.H. ise karakola götürüldü. Psikolog eşliğinde ifadesi alınan çocuk serbest bırakılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Yapılan otopsinin ardından anne Güzel Hançer, gözyaşları arasında toprağa verildi. Lütfü YALGI



                86 MİLYON DEVRETTİ
                6+joker bilen çıkmayınca 85 milyon 963 bin lira devretti. 5+1 bilen de çıkmadı. 5 bilenler 129 bin 181'er, 4 bilenler 2 bin 182'er, 3 bilenler 170'er, 2 bilenler 18'er lira alacak.



                2 KİŞİYE 169'ER BİN
                10 bilen 2 kişi, 169'ar bin lira kazandı. 9 bilenler 8 bin 908'er, 8 bilenler 653'er, 7 bilenler 103'er, 6 bilenler 17'şer, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 14'er lira ikramiye alacak.



                KÖTÜ 'RİVA'YET
                İstanbul Beykoz'daki Riva Deresi'nin rengi yine siyahlaştı. Yağ benzeri tabakanın oluştuğu derede koku da artınca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri numune alarak inceleme başlattı. Uzun süredir Riva'da yaşayan Erol Şener, "Burası yaklaşık 20 günden beri böyle. Daha önceleri de zaman zaman, yaklaşık 6 ayda bir benzer durumlar oluyordu. Yirmi yıl önce çok daha güzeldi" ifadesini kullandı. Bu kirlilik karşısında İSKİ'nin duyarsız kalmasına vatandaşlar isyan bayrağı açtı: Bu kadar da olmaz!



                    CASUSLARIN 'ANA'SI SERBEST
                    ABD'nin yakaladığı en ünlü Soğuk Savaş dönemi casuslarından biri olan Ana Montes, 20 yıldan fazla hapis yattıktan sonra serbest bırakıldı. 65 yaşındaki Montes, Savunma İstihbarat Ajansı'nda analist olarak çalışırken Küba hesabına casusluk yaparken yakalanmıştı. 2001'de tutuklanan ve dün özgürlüğüne kavuşan Montes'in ABD'ye girişi yasaklandı. Ancak New York merkezli bir yayınevi, Montes'in anılarını yazması için 3 milyon dolar teklif etti.

                    İNGİLİZLER'DEN TARİHİ ADIM
                    İngiltere plastiğe savaş açtı. İngiltere hükümeti tek kullanımlık plastik çatal, bıçak, tabak ve tepsilerin kullanımının yasaklanacağını açıkladı. Resmi verilere göre İngiltere'de her yıl 1,1 milyar tek kullanımlık tabak ve 4 milyardan fazla çatal ve bıçak kullanılıyor. Plastik atıklar doğada çözünmüyor, uzun yıllar boyunca toprağı ve suyu kirletiyor.

                    PLATONİK AŞIK RAHATSIZ ETTİ
                    TBMM'nin en genç milletvekili unvanına sahip Rümeysa Kadak'ın mailine Mustafa A. isimli bir kişi sürekli mesaj attı. Mesajlarda çikolata çiçek fotoğraflarının yer aldığı anlaşıldı. TBMM'nin kapısına dayanan platonik aşık, Kadak'a ilan-ı aşk edince, hakkında soruşturma başlatıldı.

                    KLASÖRLÜ SAPIK!
                    Erzurum'dan İstanbul'a gezmek amacıyla gelen okul müdürü Hakan K. İstiklal Caddesi'nden Kadıköy'e kadar birçok noktada 100'e yakın kadının etek altı fotoğraflarını çekti. Sonunda yakayı ele verdi. Telefonunda bir klasörün içinde kadınların görüntüleri ele geçirildi. Hakan K., tutuklanarak hapse gönderildi.

                    AKADEMİK TACİZ
                    Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Ş.G, kazı evinde birlikte kaldığı bir öğrenciyi taciz ettiği iddiasıyla tutuklandı. Sanat tarihi öğrencisi A.B., 6 Ağustos'ta Fethiye Yeşilüzümlü Mahallesi'nde kazı çalışmalarına katıldı. Arkadaşları ve öğretim görevlisi Ş.G ile birlikte çalıştıktan sonra A.B. kalacak yeri olmadığı için öğretmeni ile öğrencilere tahsis edilen kazı evinde konaklamak zorunda kaldı. Genç kız, evde birlikte alkol aldığı Ş.G tarafından cinsel saldırıya uğradı. A.B., "kendisine kimsenin inanmayacağını" düşünerek şikayetçi olmadı. Ancak 29 Aralık'ta sinir krizi geçirince hastaneye kaldırıldı. Tedavi olduktan sonra başından geçenleri polise anlattı. Şikayet üzerine gözaltına alınan Ş.G, iddiayı yalanladı. Ancak cinsel taciz suçundan tutuklandı.

                    YAŞASIN YAĞMUR!
                    Mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıklar endişe yaratırken Meteoroloji'den müjde geldi: Sağanak yağışlar kapıda...
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                    EYT’linin kıdem tazminatı arttı
                    Haberler Yaşam ABD’de ölen ünlü yapımcı Ahmet Ertegün’le ilgili taciz iddiası! "Beni helikopterde..."
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