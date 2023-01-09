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    Düğün hayalleri kabusla bitti! Kaçak yapılan organizasyon alanı yıkıldı

    Doruk Kilerci ve nişanlısı, düğünlerini Saime Sultan Yalısı’nda yapmak istedi. 46 bin TL kapora ödedi. Ancak kaçak yapılan organizasyon alanı yıkılınca şoka girdi! İşletmeyi mahkemeye verdi. İşte sizler için derlediğimiz 9 Ocak tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    Kör’düğün’

    Şaşkına çeviren olay, İzmir Bayraklı'da meydana geldi. Doruk Kilerci, nişanlısıyla birlikte hayalindeki düğünü 142 yıllık tarihe sahip Saime Sultan Yalısı'nda yapmak istedi. Bunun için işletmeye 46 bin TL kapora ödedi. Ancak tarihler 6 Haziran'ı gösterdiğinde şoka girdi! Çünkü işletmecinin deniz kıyısındaki hazine arazisi üzerine koyduğu platformların 775 sayılı Gecekondu Kanunu gereğince yıkımına karar verildi. Düğünleri iptal edilen Kilerci, kendilerine başka bir salon ayarlamayan işletmeyi mahkemeye verdi. Başka mağdurların da olduğunu söyledi! "Şirketin yetkilileriyle 92 bin lira artı organizasyon şeklinde sözleşme imzaladık. Paranın 23 bin lirasını anlaşma yaptığımızda, diğer 23 bini de, 2022'nin şubat ayında ödedim. Balayımıza kadar ayarladık. Ancak düğüne iki ay kala her şey bir anda bozuldu. İşin maddi kısmının yanında eşimle de çok ciddi sıkıntılar yaşadık. Zaman zaman ayrılmanın eşiğine geldik" diyerek isyan etti.



    'TWO'KVANDO!
    Kayseri'de Halis ve Çağrı Şimşek isimli kardeşler sokakta sürekli kavgaya karıştı. Kayseri Emniyet Müdürlüğü'nün projesi kapsamında tekvandoya başladı. 9 yıllık süreçte çok sayıda başarıya imza attı. "Hedefimiz olimpiyatlara ülkemizi temsil etmek, İstiklal Marşı'nı okutmak" ifadesini kullandı.



    İLGİNÇ PİSİ
    Elazığ'da Turgut Uğur Duman'ın kedisi Çiko, kilolarına dur diyemedi! Gününü televizyon karşısında geçiren 2 yaşındaki kedi, 9 kiloya kadar yükseldi! Cinslerinden 2 kat büyük olunca da diyetle zayıflamasına karar verildi. Turgut Uğur Duman, Çiko'nun şimdiye kadar sadece 700 gram zayıflayabildiğini söyledi. "6-7 yaşındaki kedilerle aynı kiloda. Niyetimiz 6 buçuk- 7 kilo bandına çekmek. Kendisinin de bize yardımcı olmasını bekliyoruz. Sürekli mamaya saldırıyor" dedi.



        ECDADIN İZİNDEYİZ
        Enver Paşa komutasındaki Osmanlı ordusunun, 1. Dünya Savaşı'nda Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı Sarıkamış Harekatı'nın 108. yıldönümünde Sarıkamış'ta Soğanlı ve Allahuekber Dağları arasındaki Kızılçubuk Zirvesi'nde şehitleri anmak adına yürüyüş düzenlendi. Anma etkinlikleri kapsamında Türkiye'nin birçok ilinden ve yurt dışından genç, yaşlı çok sayıda vatandaş, sabahın erken saatlerinde "Biz Hep Aynı İzdeyiz" ve "Türkiye Şehitleriyle Yürüyor" sloganlarıyla bir araya geldi. Kars merkez ve Sarıkamış ilçesinden, otobüslerle zirveye ulaşan vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyerek toplanma alanına geldi. Anma programına, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'la birlikte mülki ve idari amirler, milletvekilleri, çeşitli parti temsilcileri katıldı.



        BREZİLYA KARIŞTI
        Brezilya'da 30 Ekim'de düzenlenen devlet başkanlığı seçimlerini kazanan Lula da Silva, 1 Ocak'ta yemin etmesinin ardından Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun destekçileri başkent Brasilia'da yer alan Ulusal Kongre binasını bastı. Polis, göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Lula seçimi 50,9 oy oranıyla kazanırken, Bolsonaro ise oyların yüzde 49,1'ini almıştı.



        KARŞI SALDIRI
        Rusya geçen hafta Rus karargahına düzenlenen operasyonda 89 askerin öldürülmesi üzerine, intikam saldırısı düzenledi. Rusya Savunma Bakanlığı, Kramatrosk şehrinde bir 'misilleme saldırısı' düzenlediğini belirtti. Füze saldırıda 600'den fazla Ukrayna askerinin öldürüldüğünü bildirdi. Açıklamada hedef alınan binanın Ukrayna birliklerine ait geçici kışla olduğu bilgisine yer verildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 6 Ocak TSİ 12:00'den itibaren geçerli olmak üzere Ukrayna'da 36 saat süreli ateşkes ilan etmişti.



            'GÜLLÜCE' GÜLEMEDİ
            Adana'da 20 yıldır dini nikahla beraber yaşadığı spor salonu işletmecisi Hülya Güllüce'yi (39) öldüren tutuklu sanık Abdullah Kaya'ya (63), önce müebbet hapis verildi. Heyet, Kaya ile dini nikahlı olan Güllüce'nin Ç.D. ile ilişki yaşayarak sadakat yükümlülüğüne aykırı davrandığını belirterek, 'haksız tahrik' indirimi uygulayıp sanığın hapis cezasını 18 yıla indirdi. Kaya emniyetteki ifadesinde; eşinin bir süredir kendisini aldattığından şüphelendiğini, olay günü telefonuna 'Günaydın aşkım' yazılı bir mesaj geldiğini, ardından mutfakta sakladığı tabancayı alarak öldürdüğü yönünde ifade verdi. Adana 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Kaya, aynı savunmasını tekrar etti. Kadının kızı S.N.K, annesinin Ç.D. ile evlenmeyi düşündüğünü söyledi. Hakim, tanık ifadelerini de değerlendirdi. Sanığa indirimli ceza verdi.



            NEFESİNİ ÇALDILAR
            Adana'da geçen yıl ortaokulu bitirip liseye kayıt yaptıran Halil Oruç (16), aniden rahatsızlandı. Epilepsi ve kronik solunum yetmezliği teşhisi konulan Oruç, tedaviye alındı. Evde hayatını sürdürmesi için SGK tarafından ventilatör, aspiratör, solunum cihazı, jeneratör ile bir yatak sağlandı. Ancak önceki gece evin dışında olan o jeneratör çalındı. İki odalı evde 9 çocuğuyla yaşam mücadelesi veren Mehmet- Hatice Oruç çifti şimdi elektriklerin kesilmemesi için dua etmeye başladı. MURAT KARAMAN



            NE YAPTIN KUZEN
            Mardin nusaybin'de 16 Aralık 2022'de tabanca ile başından vurulan ve intihar ettiği ileri sürülen Nurşin Turan (18), hastanede hayatını kaybetti. Bu olayın ardından, önceki gün ise bu kez aynı yaştaki kuzen Nergis İlgün, iddiaya göre evde ölmek istedi. Hastaneye kaldırılan İlgün de, kurtarılamayarak hayatını yitirdi. İki kuzenin cinayete kurban gitmiş olabilecekleri iddia edildi. Savcılığın soruşturma başlattığı belirtildi.



                STAJYERE TACİZ
                Konya'da liseli Ç.G. (15), staj için mali müşavir M.Ş.'nin ofisine girdi. Ancak gözü dönmüş M.Ş. kızı taciz etti. Ç.G. Çocuk İzleme Merkezi'nde verdiği ifadesinde "Çenemden tutup yanağımdan öptü. Üzerimdeki kıyafetleri çekiştirdi" dedi. "İstemeden oldu, nefsime yenik düştüm" diye ifade veren zanlı hapse gönderildi.



                'YATKIN' YAKALAR
                Trabzon'da narkotik avcıları, uyuşturucu nakliyatı yapan çeteyi çökertti. Jandarma ekipleri ve hassas burun narkotik köpeği "Yatkın"ın da katılımıyla 6 ayrı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Oyuncak 'panda' içinde taşınan uyuşturucular ele geçirildi. Yakalanan 8 kişi, adliyeye sevk edildi...



                'LOVE'ANTEN
                Levanten Aileler'in Türkiye'ye ilgisi hiç bitmedi. 1800'lerin sonundan itibaren İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin çeşitli bölgelerine yerleşti. Ancak en popüler şehir İzmir'di. O dönem San Francisco ve New York'tan bile daha kalabalık olan İzmir adeta dünyanın merkezi ilan edildi! Andrew Simes de ailesinin 6 kuşak önce İngiltere'den İzmir'e geldiğini söyledi. Sime, yaptığı araştırmalarda ilginç bilgiler elde etti. Öyle ki dünyaca ünlü İngiliz oyuncu Benedict Cumberbatch'in büyük büyük dedesi Robert William Cumberbatch'in 1864'te İzmir'e konsolos olarak atandığını ve öldüğü güne kadar Buca'da yaşadığını tespit etti! Hatta Robert William Cumberbatch'in kardeşi Robert Carlton'un da mezarının İzmir Buca'daki kilise bahçesinde olduğunu söyledi! Hemen oyuncu Benedict Cumberbatch'le iletişime geçti! Durumdan haberdar olduğunu söyleyen Cumberbatch, ilerleyen dönemde Buca'yı ziyaret etmek istediğini belirtti. Andrew Simes, "İzmir'de şu anda 500-600 kadar levanten kaldı. Ancak sayıları bir dönem on binleri buluyordu. İzmir çok önemli insanlar çıkardı. Dünyada 3 başbakan çıkaran tek şehir İzmir. Bunlar Yunanlı eski Başbakan Aristeidis Moraitinis, eski Fransa Başbakanı Édouard Balladur ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk başbakanı İsmet İnönü'dür" dedi.



                    HAST'ANA'
                    Muğla'da 1993'te hizmete giren özel hastanede tarih tekerrür etti. Elizabeth Yorulmaz, 30 yıl önce Op. Dr. Servet Baysal ve Ebe Meral Şener tarafından gerçekleştirilen doğumla kız bebek dünyaya getirdi. Yorulmaz çifti, kızlarına Melissa adını verdi. Büyüyen Melissa, evlendi. Geçen yıl da bebeği olacağını öğrendi. Kontrollerini Op. Dr. Servet Baysal'a yaptıran Melissa Çimen, sancısı başladığında doğduğu hastaneye gitti. Dünyaya ilk gözlerini açtığında yanında olan Baysal ve Şener, bu kez kızı Ayla'nın doğumu için imdadına yetişti. Melissa'nın doğduğu gün çekilen fotoğraf, 30 yıl sonra Ayla'nın doğduğu gün tekrar çekildi. Hayrettin ŞAŞMAZ-Mikail ZEYBEK



                    KORUY'ÜÇ'Ü AİLE
                    Nİğde'li Meryem-Yakup Çankaya 1998'de evlendi. Çocuk sahibi olamayacaklarını öğrendi. 2001'de tüp bebek yöntemiyle üçüz bebekleri dünyaya geldi. Çankaya çifti, çocuklarını yetiştirdi. Şimdi de iki erkek çocuğunun koruyucu ailesi olmaya karar verdi. Yakup Çankaya, "2017'de bir kız çocuğunu evlat edindik, bir yıl kaldı, sonra annesi aldı. Sonra Talha geldi. Hiç konuşmuyordu. Biz de onun konuşmasına yardımcı olsun diye Durmuş Azmi'yi aldık. İkisiyle birlikte ailemiz daha da büyüdü" dedi. Anne Meryem Çankaya "Anneydim, üçüz çocuk büyüttüm ama onlar gelince gerçekten daha farklı oldu" dedi. Üçüzlerden Ahmet Can Çankaya ise mutluluğunu şu sözlerle dile getirdi: Onları çok seviyoruz. Bu yaşanacak bir duygu. Başta insan yadırgayabiliyor ama öyle olmuyor. Evimize girdiklerinde kardeşim gibi oldular.



                    1.9 MİLYON DEVRETTİ
                    6 bilen çıkmayınca bir milyon 931 bin lira devretti. 5 bilenler 58 bin 842'şer, 4 bilenler 728'er, 3 bilenler 37'şer, 2 bilenler ise 4'er lira alacak.



                        777 BİN DEVRETTİ
                        5 + 1                         bilen çıkmayınca 777 bin lira devretti. 5 bilenler 4 bin 714'er, 4+1 bilenler 481'er, 4 bilenler 43'er, 3+1 bilenler 23'er, 3 bilenler 7'şer, 2+1 bilenler 9'ar, 1+1 ve 0+1 bilenler ise 4'er lira ikramiye alacak.

                        Y'AYI'LA!
                        Ayılar kış uykusuna yatmadı. Karadeniz'de yayla evlerine dadandı. Mutfakları talan edip yiyecek aradı.

                        19 YILLIK OPARASYON
                        İstanbul'da bankacı Elbeyi Alemdağ, 2001'de işyerini milyonlarca TL dolandırdı. 19 yıl sonra ATM'de yakalandı.

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                        Haberler Yaşam Düğün hayalleri kabusla bitti! Kaçak yapılan organizasyon alanı yıkıldı
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