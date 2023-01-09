Düğün hayalleri kabusla bitti! Kaçak yapılan organizasyon alanı yıkıldı

Şaşkına çeviren olay, İzmir Bayraklı'da meydana geldi. Doruk Kilerci, nişanlısıyla birlikte hayalindeki düğünü 142 yıllık tarihe sahip Saime Sultan Yalısı'nda yapmak istedi. Bunun için işletmeye 46 bin TL kapora ödedi. Ancak tarihler 6 Haziran'ı gösterdiğinde şoka girdi! Çünkü işletmecinin deniz kıyısındaki hazine arazisi üzerine koyduğu platformların 775 sayılı Gecekondu Kanunu gereğince yıkımına karar verildi. Düğünleri iptal edilen Kilerci, kendilerine başka bir salon ayarlamayan işletmeyi mahkemeye verdi. Başka mağdurların da olduğunu söyledi! "Şirketin yetkilileriyle 92 bin lira artı organizasyon şeklinde sözleşme imzaladık. Paranın 23 bin lirasını anlaşma yaptığımızda, diğer 23 bini de, 2022'nin şubat ayında ödedim. Balayımıza kadar ayarladık. Ancak düğüne iki ay kala her şey bir anda bozuldu. İşin maddi kısmının yanında eşimle de çok ciddi sıkıntılar yaşadık. Zaman zaman ayrılmanın eşiğine geldik" diyerek isyan etti.
'TWO'KVANDO!
Kayseri'de Halis ve Çağrı Şimşek isimli kardeşler sokakta sürekli kavgaya karıştı. Kayseri Emniyet Müdürlüğü'nün projesi kapsamında tekvandoya başladı. 9 yıllık süreçte çok sayıda başarıya imza attı. "Hedefimiz olimpiyatlara ülkemizi temsil etmek, İstiklal Marşı'nı okutmak" ifadesini kullandı.
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Elazığ'da Turgut Uğur Duman'ın kedisi Çiko, kilolarına dur diyemedi! Gününü televizyon karşısında geçiren 2 yaşındaki kedi, 9 kiloya kadar yükseldi! Cinslerinden 2 kat büyük olunca da diyetle zayıflamasına karar verildi. Turgut Uğur Duman, Çiko'nun şimdiye kadar sadece 700 gram zayıflayabildiğini söyledi. "6-7 yaşındaki kedilerle aynı kiloda. Niyetimiz 6 buçuk- 7 kilo bandına çekmek. Kendisinin de bize yardımcı olmasını bekliyoruz. Sürekli mamaya saldırıyor" dedi.