Düğün hayalleri kabusla bitti! Kaçak yapılan organizasyon alanı yıkıldı





'LOVE'ANTEN

Levanten Aileler'in Türkiye'ye ilgisi hiç bitmedi. 1800'lerin sonundan itibaren İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin çeşitli bölgelerine yerleşti. Ancak en popüler şehir İzmir'di. O dönem San Francisco ve New York'tan bile daha kalabalık olan İzmir adeta dünyanın merkezi ilan edildi! Andrew Simes de ailesinin 6 kuşak önce İngiltere'den İzmir'e geldiğini söyledi. Sime, yaptığı araştırmalarda ilginç bilgiler elde etti. Öyle ki dünyaca ünlü İngiliz oyuncu Benedict Cumberbatch'in büyük büyük dedesi Robert William Cumberbatch'in 1864'te İzmir'e konsolos olarak atandığını ve öldüğü güne kadar Buca'da yaşadığını tespit etti! Hatta Robert William Cumberbatch'in kardeşi Robert Carlton'un da mezarının İzmir Buca'daki kilise bahçesinde olduğunu söyledi! Hemen oyuncu Benedict Cumberbatch'le iletişime geçti! Durumdan haberdar olduğunu söyleyen Cumberbatch, ilerleyen dönemde Buca'yı ziyaret etmek istediğini belirtti. Andrew Simes, "İzmir'de şu anda 500-600 kadar levanten kaldı. Ancak sayıları bir dönem on binleri buluyordu. İzmir çok önemli insanlar çıkardı. Dünyada 3 başbakan çıkaran tek şehir İzmir. Bunlar Yunanlı eski Başbakan Aristeidis Moraitinis, eski Fransa Başbakanı Édouard Balladur ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk başbakanı İsmet İnönü'dür" dedi.