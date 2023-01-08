Adana'da yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 13 yaralı

Kaza, akşam saat 18.15'de Kozan-Adana karayolu Küçük Sanayi Sitesi bölgesinde meydana geldi. 01 U 0429 plakalı yolcu minibüsü ile 31 AAD 005 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil refüje çarparak takla attı.

Kazada yolcu minibüsü ve otomobilde bulunan Selda Yüksek (26), Ömer Taşyürek (39), Meltem Aktaş (31), Melike İnceler (31), Havva Gök (27), Halil Kallıkçı (31), Erdal Avluklu (50), Emre Karacan (16), Eda İlhan (23), Dursun Topçu (80), Burcuhan Uyanık (20), Beyza Sarıboğa (26) ve Abdullah İdem (40) yaralandı.

Yoldan geçenlerin ihbarı ile kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kaza ile ilgili çalışma başlattı.