Nusret Gökçe başarısının sırrını Inbusiness’a anlattı

Kasap Nusret Gökçe, 12 yaşında okulu bıraktı. Önce bulaşıkçı ardırdan kasap çırağı olarak işe başladı. Azmetti, çok çalıştı. Tüm dünyada 'salt bea' yani tuzlama hareketiyle ün kazandı. 7 ülkede 32 restoran açmayı başardı. Instagram'da 50 milyondan fazla takipçiye ulaştı. Son olarak Dünya Kupası'nda çektiği fotoğraflarla gündem yarattı. Tüm bilinmeyenlerini ise Inbusiness dergisine anlattı. Hem hayatının dönüm noktalarına değindi hem de 'Her şeyim' dediği restoranıyla ilgili önemli açıklamalar yaptı.
2007'de maaşım bin 800 liraydı. 500 dolar borç para ve bir sırt çantasıyla yola çıktım. Sıfır İngilizce, sıfır İspanyolca ile Arjantin'e gittim, çalışmaya başladım.
Amerika'dan 9 kez vize alamadım ama vazgeçmedim. Azmettim. Şimdi Amerika'daki 8 restoranımda ABD başkanlarını ağırlıyorum. Restoranlarımda toplam 4 bin 500 çalışanım var.
Restoranım benim her şeyim. Hayalim bir gün Arjantin, Meksika, Brezikya, Avrupa ve Uzak Doğu'da da kendi restoranımı açabilmek.
Benimle birlikte sürekli seyahat eden 5 kişilik bir ekip var. Masörüm, yardımcım ve sosyal medya ekibim...
Bir gün New York'taki restoranda bir kadın müşterimden evlenme teklifi aldım. O anı hiç unutamıyorum