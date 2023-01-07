Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Nusret Gökçe başarısının sırrını Inbusiness’a anlattı

    Nusret Gökçe, 13 yaşında kasaplığa başladı. Kendi restoranını açtı. Tuzlama hareketi ise ona dünya çapında şöhretin kapısını araladı. Instagram’da 50 milyon takipçi, 7 ülkede 32 farklı restoranıyla tüm ilgiyi topladı. Başarısının sırrını Inbusiness’a anlattı: 9 kez ABD'den ret yedim. Şimdi restoranımda ABD başkanlarını ağırlıyorum.

    Film gibi hay’et’

    Kasap Nusret Gökçe, 12 yaşında okulu bıraktı. Önce bulaşıkçı ardırdan kasap çırağı olarak işe başladı. Azmetti, çok çalıştı. Tüm dünyada 'salt bea' yani tuzlama hareketiyle ün kazandı. 7 ülkede 32 restoran açmayı başardı. Instagram'da 50 milyondan fazla takipçiye ulaştı. Son olarak Dünya Kupası'nda çektiği fotoğraflarla gündem yarattı. Tüm bilinmeyenlerini ise Inbusiness dergisine anlattı. Hem hayatının dönüm noktalarına değindi hem de 'Her şeyim' dediği restoranıyla ilgili önemli açıklamalar yaptı.
    2007'de maaşım bin 800 liraydı. 500 dolar borç para ve bir sırt çantasıyla yola çıktım. Sıfır İngilizce, sıfır İspanyolca ile Arjantin'e gittim, çalışmaya başladım.



    Amerika'dan 9 kez vize alamadım ama vazgeçmedim. Azmettim. Şimdi Amerika'daki 8 restoranımda ABD başkanlarını ağırlıyorum. Restoranlarımda toplam 4 bin 500 çalışanım var.
    Restoranım benim her şeyim. Hayalim bir gün Arjantin, Meksika, Brezikya, Avrupa ve Uzak Doğu'da da kendi restoranımı açabilmek.
    Benimle birlikte sürekli seyahat eden 5 kişilik bir ekip var. Masörüm, yardımcım ve sosyal medya ekibim...
    Bir gün New York'taki restoranda bir kadın müşterimden evlenme teklifi aldım. O anı hiç unutamıyorum



    SERVETİ 40 MİLYON STERLİNİ GEÇİYOR
    Nusret, dünya basınının manşetlerini süsledi. İngiliz gazetesi The Sun, ünlü etçinin servetine dikkat çekti. Nusret'in arabalarını, uçağını, hatta Maçka'da aldığı lüks oteli öve öve bitiremedi.



        TEKLİF YAĞIYOR
        Nusret, etin kitabını yazmak istediğini söyledi. "Şu sıralar benim kitabımı yazmak için dışarıdan sayısız teklif geliyor" dedi.
        Nusret, restoranının ciro bilgisini paylaşmak istemediğini söyledi. Teklif yağıyor
        Portekizli futbolcu Ronaldo, kariyerinde yeni bir sayfa açtı. Yıllık 173 milyon sterline Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Nassr'la sözleşme imzaladı. 37 yaşındaki sporcunun salı günü gerçekleşen imza töreni tüm futbol sevenleri heyecanlandırdı. Öyle ki Riyad'daki Mrsool Park Stadyumu'nda düzenlenen töreninin tüm dünyada 40 kanalda 3 milyar kişinin izlediği ortaya çıktı. Futbol efsanesi Ronaldo, böylece en büyük rakibi Messi'ye gol attı! Çünkü Katar'da düzenlenen ve Arjantin'in zaferiyle sonuçlanan Dünya Kupası finalinin izlenme sayısı 2 milyarda kaldı.



        Ünlüler, Nusret'in restoranına akın ediyor. Ünlü etçiyle fotoğraf çektirmek için sıraya giriyor.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        128 milyar dolar iftirası atarken dolarları götürmüş
        Haberler Yaşam Nusret Gökçe başarısının sırrını Inbusiness’a anlattı
            SON DAKİKA