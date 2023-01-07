Nusret Gökçe başarısının sırrını Inbusiness’a anlattı





Amerika'dan 9 kez vize alamadım ama vazgeçmedim. Azmettim. Şimdi Amerika'daki 8 restoranımda ABD başkanlarını ağırlıyorum. Restoranlarımda toplam 4 bin 500 çalışanım var.

Restoranım benim her şeyim. Hayalim bir gün Arjantin, Meksika, Brezikya, Avrupa ve Uzak Doğu'da da kendi restoranımı açabilmek.

Benimle birlikte sürekli seyahat eden 5 kişilik bir ekip var. Masörüm, yardımcım ve sosyal medya ekibim...

Bir gün New York'taki restoranda bir kadın müşterimden evlenme teklifi aldım. O anı hiç unutamıyorum