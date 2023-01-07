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    • Yaşam
    • 07.01.2023 11:11
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    • 07.01.2023 11:11
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    En son depremler listesi! 7 Ocak AFAD KANDİLLİ Çanakkale, Balıkesir ve İzmir deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

    Son dakika: Ege Denizi'nde sabaha karşı bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Yunanistan'ın Midilli Adası, büyüklüğü 5.0 olarak açıklandı. Deprem Çanakkale ve Balıkesir'de de hissedildi. Çanakkale Valiliği, herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığını belirtti. Öte yandan saat 09.39'da aynı bölgede bir deprem daha meydana geldi.

    takvim.com.tr
    7 Ocak AFAD KANDİLLİ Çanakkale, Balıkesir ve İzmir deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

    Son dakika: Ege Denizi'nde sabaha karşı bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Yunanistan'ın Midilli Adası, büyüklüğü 5.0 olarak açıklandı. Deprem Çanakkale ve Balıkesir'de de hissedildi. Çanakkale Valiliği, herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığını belirtti. Öte yandan saat 09.39'da aynı bölgede bir deprem daha meydana geldi.

    Çanakkale, Balıkesir ve İzmir deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

    Ege Denizi'nde saat 04.52 sıralarında merkez üssü Yunanistan'ın Midilli Adasında yüzeyden 14 kilometre derinlikte 5.0 şiddetinde deprem meydana geldi. Deprem Çanakkale ve Balıkesir'de de hissedildi. Depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

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    ÇANAKKALE VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

    Çanakkale Valiliği, merkez üssü Yunanistan'ın Midilli Adasında meydana gelen 5.0 şiddetindeki depremle ilgili yazılı açıklama yaptı. Valilikten yapılan açıklamada, "Bugün 04:52'de Ege Denizi, Midilli Adası merkezli olarak meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem ile ilgili alınan ilk bilgilere göre ilimizde herhangi bir olumsuz durum olmamıştır" ifadelerine yer verildi.

        Saat 05.54'te Çanakkale Ayvacık'ın 12 km açığında 4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

        DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

        Bölgede deprem olmaya devam ediyor. Saat 09.39'da 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Çanakkale, Balıkesir ve İzmir'de de hissedildi.
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        Haberler Yaşam En son depremler listesi! 7 Ocak AFAD KANDİLLİ Çanakkale, Balıkesir ve İzmir deprem mi oldu, kaç şiddetinde?
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