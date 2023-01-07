Son dakika: Ege Denizi'nde sabaha karşı bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Yunanistan'ın Midilli Adası, büyüklüğü 5.0 olarak açıklandı. Deprem Çanakkale ve Balıkesir'de de hissedildi. Çanakkale Valiliği, herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığını belirtti. Öte yandan saat 09.39'da aynı bölgede bir deprem daha meydana geldi.
Çanakkale, Balıkesir ve İzmir deprem mi oldu, kaç şiddetinde?
Ege Denizi'nde saat 04.52 sıralarında merkez üssü Yunanistan'ın Midilli Adasında yüzeyden 14 kilometre derinlikte 5.0 şiddetinde deprem meydana geldi. Deprem Çanakkale ve Balıkesir'de de hissedildi. Depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
ÇANAKKALE VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA
Çanakkale Valiliği, merkez üssü Yunanistan'ın Midilli Adasında meydana gelen 5.0 şiddetindeki depremle ilgili yazılı açıklama yaptı. Valilikten yapılan açıklamada, "Bugün 04:52'de Ege Denizi, Midilli Adası merkezli olarak meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem ile ilgili alınan ilk bilgilere göre ilimizde herhangi bir olumsuz durum olmamıştır" ifadelerine yer verildi.