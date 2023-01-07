ÇANAKKALE VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Çanakkale Valiliği, merkez üssü Yunanistan'ın Midilli Adasında meydana gelen 5.0 şiddetindeki depremle ilgili yazılı açıklama yaptı. Valilikten yapılan açıklamada, "Bugün 04:52'de Ege Denizi, Midilli Adası merkezli olarak meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem ile ilgili alınan ilk bilgilere göre ilimizde herhangi bir olumsuz durum olmamıştır" ifadelerine yer verildi.