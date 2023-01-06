Maltepe’de kontrolden çıkan araç elektrik direğine çarptıktan sonra takla attı: 1 ölü

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Mesut Düzgün'ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.