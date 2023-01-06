Maltepe’de kontrolden çıkan araç elektrik direğine çarptıktan sonra takla attı: 1 ölü

Maltepe'de meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti. Kazada İnfaz Koruma Memuru olduğu öğrenilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
VİRAJA HIZLI GİRİNCE KONTROLDEN ÇIKTI
Kaza saat 03.00 sıralarında Küçükyalı Mahallesi,Turgut Özal Bulvarı, Kartal istikametinde meydana geldi.
İddiaya göre İnfaz Koruma Memuru olduğu öğrenilen Mesut Düzgün'ün kullandığı 58 UC 196 plakalı otomobil viraja hızlı girince kontrolden çıktı.
Kaldırıma çıkan otomobil ardından da aydınlatma direğine çarptı.