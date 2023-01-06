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    • Yaşam
    • 07.01.2023 06:58
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    • 07.01.2023 07:39
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    Maltepe’de kontrolden çıkan araç elektrik direğine çarptıktan sonra takla attı: 1 ölü

    Maltepe’de meydana gelen korkunç kazada araç sürücüsü kontrolünü kaybederek önce elektrik direğine çarptı sonra takla attı. Takla atan otomobil içerisinde sıkışan sürücü Mehmet Düzgün olay yerinde hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Düzgün’ün infaz koruma memuru olarak görev yaptığı öğrenildi.

    AJANSLAR
    Maltepe’de feci kaza: Araçta sıkışan sürücü kurtarılamadı

    Maltepe'de meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti. Kazada İnfaz Koruma Memuru olduğu öğrenilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

    Maltepe'de feci kaza: Araçta sıkışan sürücü kurtarılamadı

    VİRAJA HIZLI GİRİNCE KONTROLDEN ÇIKTI
    Kaza saat 03.00 sıralarında Küçükyalı Mahallesi,Turgut Özal Bulvarı, Kartal istikametinde meydana geldi.

    İddiaya göre İnfaz Koruma Memuru olduğu öğrenilen Mesut Düzgün'ün kullandığı 58 UC 196 plakalı otomobil viraja hızlı girince kontrolden çıktı.

    Kaldırıma çıkan otomobil ardından da aydınlatma direğine çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle takla atmaya başlayan otomobil yaklaşık 100 metre savruldu. Düzgün, ters dönen otomobilin altında kaldı.

        OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Mesut Düzgün'ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        Düzgün'ün cenazesi İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

        GÖRGÜ TANIĞI YAŞANANLARI ANLATTI
        Kazayı gören Mustafa Doğudan yaşananları, "Ses geldi baktım direği devirmiş, direkt yanına gittim baktın nabzı atmıyordu" diyerek yaşananları anlattı.

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        Haberler Yaşam Maltepe’de kontrolden çıkan araç elektrik direğine çarptıktan sonra takla attı: 1 ölü
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