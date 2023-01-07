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    • Yaşam
    • 08.01.2023 06:51
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    • 08.01.2023 06:56
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    14 yaşındaki çocuk direksiyona geçti ortalığı birbirine kattı! Fren yerine gaza basınca olanlar oldu

    İstanbul Ataşehir'de 14 yaşında olduğu öğrenilen bir çocuğun kullandığı araç kontrolden çıkarak yol kenarındaki korkuluklarda asılı kaldı. Araçta sıkışan çocuğu ve yanındaki kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı.

    DHA
    14 yaşında direksiyona geçti ortalığı birbirine kattı

    Ataşehir'de çocuk sürücünün kullandığı araç, kontrolden çıkarak yol kenarındaki korkuluklarda asılı kaldı.

    Olay saat 03.00 sıralarında Yenisahra Mahallesi Yavuzlar Caddesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Alp Ç.'in (14) kullandığı 34 AED 271 plakalı otomobil Yenisahra kavşağında kontrolden çıkarak yol kenarındaki demir korkuluklara çarptı.

    Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil yaklaşık on metre uçtu ve merdivenli sokağın korkuluk demirlerinde asılı kaldı.

    Kazayı gören vatandaşların durumu bildirmesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



    Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan Mehmet Alp Ç. ve yanında bulunan yolcu E.İ'yi çıkartarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis kazayla ilgili çalışma başlattı.

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    Haberler Yaşam 14 yaşındaki çocuk direksiyona geçti ortalığı birbirine kattı! Fren yerine gaza basınca olanlar oldu
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