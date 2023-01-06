İşte İzmir'de 6 kişinin öldüğü vinç kazasının bilirkişi raporu! İfadeler ortaya çıktı

İzmir'in Bornova ilçesinde otel inşaatı sırasında devrilen vinçten kopan parçaların şantiyedeki konteynerlerin üzerine düşmesi sonucu 6 işçinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin hazırlanan bilirkişi raporunda; inşaat firması sahibi Emrullah Yolçi, şantiye şefi Muhammet Yolçi ve vinç sahibi İrfan Kasırga'nın 'asli', iş güvenliği sorumlusu Fikret Kamil Aydın'ın ise 'tali' kusurlu olduğu belirtildi.
Kamil Tunca Caddesi'ndeki bir otel inşaatında, 30 Aralık'ta saat 17.30 sıralarında kule vinç, yükseltme çalışmaları sırasında devrildi. Vincin arka ağırlığı işçi yatakhanesi olan konteynerlerin üzerine düştü. İşçilerden Yıldırım Sarı (38), Fesih Çiftçi, Baykal Gündüz, Ali Şükrü Duru (42), Ümit Kara (39) ve Aslan Akkaya (38) hayatını kaybetti. İhbarla bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, çeşitli hastanelere kaldırıldı. Cenazeler ise işlemleri sonrası memleketlerinde toprağa verildi. Olayın ardından inşaat firmasının sahibi Emrullah Yolçi, şantiye şefi Muhammet Yolçi, iş güvenliği sorumlusu Fikret Kamil Aydın ile vinç sahibi İrfan Kasırga, polis ekiplerince gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü de tutuklandı.
'GEREKLİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINMAMIŞ'
Olayın ardından hazırlanan bilirkişi raporunda, 6 kişinin öldüğü facia, 'iş kazası' olarak nitelendirildi. Raporda; yapı iş yerlerindeki işlerin geçici ve süreli olması, imalat çeşitliliğinin çok fazla olması, işlerin farklı ekiplerce ve eş zamanlı yapılması, tehlike kaynaklarının etkileşim halinde olması gibi nedenlerin sektörü daha riskli hale getirdiği vurgulandı. Sektörün çalışma şartları bakımından en riskli sektör olduğu, iş kazası sayısı ve meydana gelen ölüm sayısı bakımından tüm sektörler arasında ilk sırada yer aldığının altı çizildi. İşverenin, iş yerinde iş kazalarının oluşmasını engelleyecek iş organizasyonu yapmakla ve bu yapılan organizasyonun düzgün çalışıp, çalışmadığını kontrol etmekle yükümlü olduğuna vurgu yapıldı.
Organizasyonda meydana gelecek hatanın işveren tarafından yeniden düzenlemek zorunluluğu olduğunun altı çizildi. İşin çok tehlikeli bir iş olduğu, çalışma sırasında gerekli güvenlik önlemlerinin alınmadığı, çalışan ve diğer yardımcı elemanların bu işlerde yeterli bilgi ve beceriye sahip olmadığının kaza sonucunda anlaşıldığı belirtildi. İşverenin inşaat sahasında yapılan çalışmalarda; iş süresince, çalışmaları ve işçileri kontrol etmediğinin de altı çizildi. Raporda Emrullah Yolçi, Muhammet Yolçi ve İrfan Kasırga'nın 'asli', Fikret Kamil Aydın'ın ise 'tali' kusurlu olduğu belirtildi.