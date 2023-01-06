Antalya'da yerel gazetede cinsel taciz iddiası! Stajyerin ellerini tutup okşadı...





'DAVRANIŞLARIMI YANLIŞ ANLADI'

Dosyaya delil olarak konulan mesajların kendisine ait olduğunu belirten Küçük, "Herhangi bir art niyetim yoktur. Genel, samimi bir ortamda çalışıyoruz. 'Kızçe' diye hitap ediyordum. S.N.B., bir gün bana Instagram kullanıp kullanmadığımı sordu. 3-4 aydır kullanmadığımı söyledim. Beni eklemek istediğini söyledi. Beni Instagram hesabımdan ekledi. Nasıl olduğunu anlamadım ancak ekleyememişim, iptal etmişim. Bana niye iptal ettiğimi sordu sonradan S.N.B.'yi ekledim. Bu olay bana yöneltilen suçlama tarihinden sonra olmuştur. Cinsel amaçlı bir yaklaşımım olmadı. Benim kendisine yönelik davranışlarımı yanlış anlamıştır. Atılı suçları kabul etmiyorum" diye konuştu. Soruşturmanın devam ettiği, Yalçın Küçük'ün ise gazetedeki işine son verildiği öğrenildi.

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