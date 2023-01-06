Cristiano Ronaldı 20 yıllık menajeri Jorge Mendes’le ilişkisini kesti!





BİR TALİHLİYE 53 MİLYON

6 bilen bir kişi, 53 milyon 81 bin lira kazandı. 5 bilenler 33 bin 258'er, 4 bilenler 673'er, 3 bilenler 35'er, 2 bilenler ise 3'er lira alacak.



YÜREĞIR PARÇALANDI

Genç bir adam kız meselesi yüzünden can verdi. Adana'nın Yüreğir ilçesinde 2 Ocak tarihinde gerçekleşen olayda, lise öğrencisi M.K., aynı okulda öğrenim gören M.Ç, aralarındaki kız arkadaş meselesini konuşmak için çocuk parkına çağırdı. M.Ç, arkadaşıyla birlikte parka gidip, M.K. ile buluştu. Burada M.Ç ile M.K. arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. M.K. ile yanındaki arkadaşları M.Ç'yi darbedip, kasık, göğüs ve sırtından bıçakladı. Şüpheliler, kanlar içinde yere yığılan M.Ç'nin yarasına müdahale etmek isteyen arkadaşı M.K.'yı (16) da dövüp, kaçtı. Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan M.Ç ile arkadaşı M.K. ambulansla Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan M.Ç, gece saatlerinde hayatını kaybetti. Arkadaşı M.K.'nın ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü açıklandı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, M.K. ile ismi öğrenilemeyen bir arkadaşını gözaltına aldı.



'CAM'AVAR

İstanbul'da Çiğdem Tunç, aracıyla yola çıktı. Kırmızı ışıkta kontak kapattı. Otomobilin yanına gelen cam siliciyi "İstemem" diye uyardı. Ama şehir eşkıyası küfürler yağdırdı. Tunç'un nişanlısına saldırdı. Genç kadın da yüzüne yumruk aldı. Kanlar içinde kaldı. Zanlının aynı gün, aynı nedenle yakalanıp bırakıldığı ortaya çıktı. (Yunus Emre KAVAK)



'AMANSIZ ELLİ' GELİYOR

Eskilerin "Amansız elli" dedikleri soğuk hava kapıya dayandı. Uzmanlar, bu haftadan başlayarak 50 gün kara kış yaşanacağını açıkladı.



GÖZ BEBEĞİ

Antalya'da bedensel engelli Zeynep Fidancı (13) yaşamını yitirdi. Organları 8 kişiye hayat verdi. Korneaları Elif Sarı ve Didem Üçöz'e nakledildi. Yeniden gören iki kadın "Zeynep artık bizim gözbebeğimiz" dedi.



SEFERLER DURDU

Taksim Metro İstasyonu'nda dün sabah saatlerinde bir şahısın raylara düşmesi nedeniyle seferler durduruldu. Dengesini kaybederek raylara düşen ve alkollü olduğu belirtilen Mustafa S. raylardan kaldırılarak hastaneye sevk edildikten sonra seferler normale döndü. Mustafa KAYA



TAHLİYE İTİRAZI

Konya'da barınaktaki köpeğin kürekle dövülerek öldürülmesi ile ilgili gözaltına alınıp, tutuklanan ve yargılandıkları mahkemece ilk duruşmada tahliye edilen Murat Bacak (28) ve Sefa Çakmak'ın (29) tahliyelerine itiraz edildi. Bacak ve Çakmak, bir anlık öfkenin kurbanı olduklarını iddia etti.

Tolga YANIK



HESAP ZAMANI

Başakşehir'de önceki gün özel ambulans ile otomobilin karıştığı trafik kazası sonrası sürücüler arasında tartışma çıktı. Ambulans şoförü Bayram E. ile otomobil sürücüsü Zekiye K. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Zekiye K. ambulans şoförünü bıçakla kolundan yaraladıktan sonra görüntü çeken başka bir sürücüyü de tehdit etti. Zekiye K. daha sonra arkadaşı Çağla N.K. ile olay yerinden kaçmıştı. Polis operasyonla Zekiye K. ve Çağla N.K'yi yakaladı. Şüpheliler hakkında, "tehdit", "hakaret" ve "kasten yaralama" suçlarından yasal işlem yapıldı.

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