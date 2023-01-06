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    Cristiano Ronaldı 20 yıllık menajeri Jorge Mendes’le ilişkisini kesti!

    Ronaldo, Al Nassr’a yıllık 173 milyon sterline gitti. 20 yıllık menajeri Jorge Mendes’le ilişkisini kesti. Yerine arkadaşı Ricardo Regufe’yi getirdi. Yakın dostuna transfer karşılığında 26 milyon sterlin ödedi. İşte sizler için derlediğimiz 6 Ocak tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    Tamamen duygusal

    Futbol severler hafta boyunca Ronaldo'nun transferine kilitlendi. 37 yaşındaki Portekizli oyuncu, Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Nassr'a gitti! Yıllık 173 milyon sterlin alacağı öğrenildi. Kariyerinde yeni bir sayfa açan Ronaldo'dan transfer süreci biter bitmez ilginç bir hamle geldi. 20 yıllık menajeri Jorge Mendes'le ilişkisini bitirdi. Yoluna yakın dostu Ricardo Regufe'le devam etmeye karar verdi. Üstelik başarılı futbolcu, Regufe'ye yeni transferindeki desteğinden dolayı tek kalemde 26 milyon sterlin ödedi! Al Nassr ile 2.5 yıllık anlaşmasına karşın Ronaldo'nun 7 yıllık sözleşme imzaladığı ve kalan bölümde ülkenin futbol elçisi olacağı belirtildi. 7 yılda toplam 1.2 milyar pound kazanacak olan Ronaldo, şimdiden 'dünyanın en çok kazanan ismi' olarak zirveye yerleşti. Ronaldo, arkadaşı Ricardo Regufe'yi menajeri yaptı.



    HAYRET 'PİSİ'!
    Hayvan severlere ait bir internet sitesi, dünyanın en zengin evcil hayvanlarını listeledi. Zirveye servetini merhum Alman Kontes Leibenstein'dan alan Alman çoban köpeği Gunther 4 yerleşti. 500 milyon dolarlık gelire sahip köpeği, Nala isimli kedi takip etti! Fenomen kedinin gelirinin 100 milyon dolar olduğu belirtildi. Taylor Swift'in kedisi Olivia Benson'ın geliri ise 97 milyon dolardı.



    BU REKABET UZUN SÜRER
    Mardin'de yaşayan Sultan Kösen, 2 metre 51 santimlik boyuyla 'dünyanın en uzun adamı' unvanını kazandı. 2009'da adını Guinness Rekorlar Kitabı'na yazdırdı. Ancak rekortmen Kösen'e rakip çıktı. Ganalı Sulemana Abdul Samed, boyunun 2 metre 89 santim olduğunu açıkladı. Bunun üzerine rekabet kızıştı! Dün Sultan Kösen ve menajeri ortak açıklama yaptı. Ganalı gencin boyunun 2 metre 23 santim olduğunu belirten Kösen, rakibine "Hala 1 numara benim" mesajını yolladı.



        GRİP BİR DURUM
        Dünyada Covid-19 vakalarına grip vakalarının eklenmesiyle hastanelerin üzerindeki yükün arttığı bildirildi. Almanya ve Slovakya'nın ardından İngiltere'de de grip salgını olduğu belirtildi. Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) yapılan uyarı, endişeleri yükseltti. Yeni varyant XBB.1.5'in şimdiye kadarki 'en bulaşıcı' Covid varyantı olduğu kaydedildi. ABD'de hastanelere akın olduğu belirtildi. Covid önlemlerine dikkat çekildi.



        HARRY BOMBASI
        Harry, otobiyografik kitabında, ağabeyi William'dan dayak yediğini açıkladı. Sussex Dükü Prens Harry, 10 Ocak'ta çıkacak otobiyografik kitabı Spare'in tanıtımını yaptı. Aile içinde yaşanan şiddet olayını anlattı. Harry, 2019'da eşi Meghan Markle ile ilgili tartıştığı ağabeyi William'ın kendisine saldırdığını açıkladı. Kitapta "William beni yakamdan tuttu, o sırada kolyem koptu ve beni yere fırlattı" ifadelerini kullandı.



        'ON'LARIN ADAYI HALA YOK
        Altılı masanın 10'uncu toplantısı 9.5 saat sürdü. Seçimlere kısa bir süre kalmasına rağmen halen Cumhurbaşkanı adayını belirleyemeyen liderlerin, önümüzdeki günlerde ortak adayın tespiti ve istişarelere başlama kararı aldığı açıklandı. Yapılan açıklamada, "6 Nisan'dan önce yapılacak bir erken seçime destek veririz. Parlamenter sisteme geçiş süreci yol haritasının ise 30 Ocak'ta yapılacak tanıtımda paylaşacağız" denildi.



            MEŞE ŞİMDİ YANDI!
            Antalya'da sabah saatlerinde hırsızlık ihbarına giden polis ekibi yolda gördüğü aile içi kavgaya müdahale etti. Ailesi ile kavga eden Cengiz Meşe kavgayı ayırmak isteyen polis memurlarına önce taşla saldırdı. Daha sonra polis Osman Aydemir'i sağ bacağından bıçakladı. Polis hastaneye kaldırılırken saldırgan gözaltına alındı. Erdoğan ÖZTÜRK



            BİR TALİHLİYE 53 MİLYON
            6 bilen bir kişi, 53 milyon 81 bin lira kazandı. 5 bilenler 33 bin 258'er, 4 bilenler 673'er, 3 bilenler 35'er, 2 bilenler ise 3'er lira alacak.

            YÜREĞIR PARÇALANDI
            Genç bir adam kız meselesi yüzünden can verdi. Adana'nın Yüreğir ilçesinde 2 Ocak tarihinde gerçekleşen olayda, lise öğrencisi M.K., aynı okulda öğrenim gören M.Ç, aralarındaki kız arkadaş meselesini konuşmak için çocuk parkına çağırdı. M.Ç, arkadaşıyla birlikte parka gidip, M.K. ile buluştu. Burada M.Ç ile M.K. arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. M.K. ile yanındaki arkadaşları M.Ç'yi darbedip, kasık, göğüs ve sırtından bıçakladı. Şüpheliler, kanlar içinde yere yığılan M.Ç'nin yarasına müdahale etmek isteyen arkadaşı M.K.'yı (16) da dövüp, kaçtı. Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan M.Ç ile arkadaşı M.K. ambulansla Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan M.Ç, gece saatlerinde hayatını kaybetti. Arkadaşı M.K.'nın ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü açıklandı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, M.K. ile ismi öğrenilemeyen bir arkadaşını gözaltına aldı.

            'CAM'AVAR
            İstanbul'da Çiğdem Tunç, aracıyla yola çıktı. Kırmızı ışıkta kontak kapattı. Otomobilin yanına gelen cam siliciyi "İstemem" diye uyardı. Ama şehir eşkıyası küfürler yağdırdı. Tunç'un nişanlısına saldırdı. Genç kadın da yüzüne yumruk aldı. Kanlar içinde kaldı. Zanlının aynı gün, aynı nedenle yakalanıp bırakıldığı ortaya çıktı. (Yunus Emre KAVAK)

            'AMANSIZ ELLİ' GELİYOR
            Eskilerin "Amansız elli" dedikleri soğuk hava kapıya dayandı. Uzmanlar, bu haftadan başlayarak 50 gün kara kış yaşanacağını açıkladı.

            GÖZ BEBEĞİ
            Antalya'da bedensel engelli Zeynep Fidancı (13) yaşamını yitirdi. Organları 8 kişiye hayat verdi. Korneaları Elif Sarı ve Didem Üçöz'e nakledildi. Yeniden gören iki kadın "Zeynep artık bizim gözbebeğimiz" dedi.

            SEFERLER DURDU
            Taksim Metro İstasyonu'nda dün sabah saatlerinde bir şahısın raylara düşmesi nedeniyle seferler durduruldu. Dengesini kaybederek raylara düşen ve alkollü olduğu belirtilen Mustafa S. raylardan kaldırılarak hastaneye sevk edildikten sonra seferler normale döndü. Mustafa KAYA

            TAHLİYE İTİRAZI
            Konya'da barınaktaki köpeğin kürekle dövülerek öldürülmesi ile ilgili gözaltına alınıp, tutuklanan ve yargılandıkları mahkemece ilk duruşmada tahliye edilen Murat Bacak (28) ve Sefa Çakmak'ın (29) tahliyelerine itiraz edildi. Bacak ve Çakmak, bir anlık öfkenin kurbanı olduklarını iddia etti.
            Tolga YANIK

            HESAP ZAMANI
            Başakşehir'de önceki gün özel ambulans ile otomobilin karıştığı trafik kazası sonrası sürücüler arasında tartışma çıktı. Ambulans şoförü Bayram E. ile otomobil sürücüsü Zekiye K. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Zekiye K. ambulans şoförünü bıçakla kolundan yaraladıktan sonra görüntü çeken başka bir sürücüyü de tehdit etti. Zekiye K. daha sonra arkadaşı Çağla N.K. ile olay yerinden kaçmıştı. Polis operasyonla Zekiye K. ve Çağla N.K'yi yakaladı. Şüpheliler hakkında, "tehdit", "hakaret" ve "kasten yaralama" suçlarından yasal işlem yapıldı.

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            Haberler Yaşam Cristiano Ronaldı 20 yıllık menajeri Jorge Mendes’le ilişkisini kesti!
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