Cristiano Ronaldı 20 yıllık menajeri Jorge Mendes’le ilişkisini kesti!

Futbol severler hafta boyunca Ronaldo'nun transferine kilitlendi. 37 yaşındaki Portekizli oyuncu, Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Nassr'a gitti! Yıllık 173 milyon sterlin alacağı öğrenildi. Kariyerinde yeni bir sayfa açan Ronaldo'dan transfer süreci biter bitmez ilginç bir hamle geldi. 20 yıllık menajeri Jorge Mendes'le ilişkisini bitirdi. Yoluna yakın dostu Ricardo Regufe'le devam etmeye karar verdi. Üstelik başarılı futbolcu, Regufe'ye yeni transferindeki desteğinden dolayı tek kalemde 26 milyon sterlin ödedi! Al Nassr ile 2.5 yıllık anlaşmasına karşın Ronaldo'nun 7 yıllık sözleşme imzaladığı ve kalan bölümde ülkenin futbol elçisi olacağı belirtildi. 7 yılda toplam 1.2 milyar pound kazanacak olan Ronaldo, şimdiden 'dünyanın en çok kazanan ismi' olarak zirveye yerleşti. Ronaldo, arkadaşı Ricardo Regufe'yi menajeri yaptı.
HAYRET 'PİSİ'!
Hayvan severlere ait bir internet sitesi, dünyanın en zengin evcil hayvanlarını listeledi. Zirveye servetini merhum Alman Kontes Leibenstein'dan alan Alman çoban köpeği Gunther 4 yerleşti. 500 milyon dolarlık gelire sahip köpeği, Nala isimli kedi takip etti! Fenomen kedinin gelirinin 100 milyon dolar olduğu belirtildi. Taylor Swift'in kedisi Olivia Benson'ın geliri ise 97 milyon dolardı.
BU REKABET UZUN SÜRER
Mardin'de yaşayan Sultan Kösen, 2 metre 51 santimlik boyuyla 'dünyanın en uzun adamı' unvanını kazandı. 2009'da adını Guinness Rekorlar Kitabı'na yazdırdı. Ancak rekortmen Kösen'e rakip çıktı. Ganalı Sulemana Abdul Samed, boyunun 2 metre 89 santim olduğunu açıkladı. Bunun üzerine rekabet kızıştı! Dün Sultan Kösen ve menajeri ortak açıklama yaptı. Ganalı gencin boyunun 2 metre 23 santim olduğunu belirten Kösen, rakibine "Hala 1 numara benim" mesajını yolladı.