Eski nişanlısının vurduğu Ülkü Deniz son yolculuğuna uğurlandı! Acı baba: Katilin annesi tehdit etti

KIZIM 'ÇOK ŞEY BİLİYORUM' DERDİ

Bedirhan Uysal'ın babasını tanıyorum, babası mülayim bir insan. Ama annenin yargı sürecinde sorgulanmasını istiyorum. Kimlerle iletişime geçti? Ben 1 haftadır gece vardiyasında çalışırken neden gelmediler? Ben evdeyken ve oğlum evdeyken neden olmadı? Bu bilgiler nereden alındı. Ne tür bağlantılar kuruldu. Benim kızım 'çok şey biliyorum' derdi, demek kızımı konuşturmamak için olayı buraya kadar getirdiler" dedi.

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