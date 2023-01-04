Eski nişanlısının vurduğu Ülkü Deniz son yolculuğuna uğurlandı! Acı baba: Katilin annesi tehdit etti

Sancaktepe'de eski nişanlısı Bedirhan Uysal tarafından evinin önünde öldürülen 24 yaşındaki Ülkü Deniz Ersöz son yolculuğuna uğurlandı.
KAÇIRMAYA ÇALIŞTI
Olay, 26 Aralık'ta saat 14.30'da sıralarında Sancaktepe'de meydana geldi. 24 yaşındaki Ülkü Deniz Ersöz'ü 1 yıl önce ayrıldığı eski nişanlısı Bedirhan Uysal, evinin önünde zorla otomobiline bindirmeye çalıştı. 17 yaşındaki C.K ile birlikte Ersöz'ü kaçırmaya çalışırken çevredekiler kadının otomobile bindirilmesine engel olarak polise haber verdi.
HAYATA TUTUNAMADI
O esnada kendisinin polis olduğunu iddia eden Bedirhan Uysal, çevredekileri uzaklaştırarak Ersöz'ün yüzüne doğru ateş açtı. Boynuna isabet eden kurşunun ardından ağır yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı. 9 gün yaşam mücadelesi veren Ersöz, hayatını kaybetti.
AYAKTA DURMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİ
Ersöz için bugün Sancaktepe'de bulunan Hz. Ömer Cami'nde cenaze töreni düzenlendi. Törende anne Ayşegül Ersöz ayakta durmakta güçlük çekti. Baba Engin Ersöz taziyeleri kabul etti. Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından, Ersöz'ün cenazesi Sultanbeyli Uzundere Osmangazi Mezarlığı'nda toprağa verildi.
EŞİNİ VE KIZINI DAĞA KALDIRTACAĞIM
Baba Engin Ersöz şunları söyledi: Tek istediğim, bayrağına ve toprağına kurban olduğum güzel ülkemizde bu tür ölümler olmasın. Devlet büyüklerinin bu tür konularla yakından ilgilenmesini istiyorum. Ben orada olsaydım o tür bir olay olmazdı, olsa bile orada kalmazdı. Çok iddia var şimdi bir şey diyemiyorum, hukuki süreç başlayınca konuşacağız.