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    • Yaşam
    • 04.01.2023 15:30
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    • 04.01.2023 15:30
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    Eski nişanlısının vurduğu Ülkü Deniz son yolculuğuna uğurlandı! Acı baba: Katilin annesi tehdit etti

    Sancaktepe'de eski nişanlısının önce kaçırmaya çalıştığı ardından silahla vurarak ağır yaraladığı 24 yaşındaki Ülkü Deniz Ersöz, 9 günlük yaşam mücadelesinin ardından yaşamını yitirdi. Kızının cenaze töreninde konuşan baba Engin Ersöz, "Bedirhan Uysal’ın annesi eşim Ayşegül’ü tehdit etmiş. Aylar önce eşime, ‘Eşini ve kızını dağa kaldırtacağım, şişlettireceğim. Bizim milletvekili tanıdıklarımız var’ demiş." dedi.

    AJANSLAR
    Eski nişanlısı öldürmüştü! Ülkü’ye acı veda

    Sancaktepe'de eski nişanlısı Bedirhan Uysal tarafından evinin önünde öldürülen 24 yaşındaki Ülkü Deniz Ersöz son yolculuğuna uğurlandı.

    KAÇIRMAYA ÇALIŞTI
    Olay, 26 Aralık'ta saat 14.30'da sıralarında Sancaktepe'de meydana geldi. 24 yaşındaki Ülkü Deniz Ersöz'ü 1 yıl önce ayrıldığı eski nişanlısı Bedirhan Uysal, evinin önünde zorla otomobiline bindirmeye çalıştı. 17 yaşındaki C.K ile birlikte Ersöz'ü kaçırmaya çalışırken çevredekiler kadının otomobile bindirilmesine engel olarak polise haber verdi.

    HAYATA TUTUNAMADI
    O esnada kendisinin polis olduğunu iddia eden Bedirhan Uysal, çevredekileri uzaklaştırarak Ersöz'ün yüzüne doğru ateş açtı. Boynuna isabet eden kurşunun ardından ağır yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı. 9 gün yaşam mücadelesi veren Ersöz, hayatını kaybetti.

    AYAKTA DURMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİ
    Ersöz için bugün Sancaktepe'de bulunan Hz. Ömer Cami'nde cenaze töreni düzenlendi. Törende anne Ayşegül Ersöz ayakta durmakta güçlük çekti. Baba Engin Ersöz taziyeleri kabul etti. Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından, Ersöz'ün cenazesi Sultanbeyli Uzundere Osmangazi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

    EŞİNİ VE KIZINI DAĞA KALDIRTACAĞIM
    Baba Engin Ersöz şunları söyledi: Tek istediğim, bayrağına ve toprağına kurban olduğum güzel ülkemizde bu tür ölümler olmasın. Devlet büyüklerinin bu tür konularla yakından ilgilenmesini istiyorum. Ben orada olsaydım o tür bir olay olmazdı, olsa bile orada kalmazdı. Çok iddia var şimdi bir şey diyemiyorum, hukuki süreç başlayınca konuşacağız.

        Bedirhan Uysal'ın annesi eşim Ayşegül'ü tehdit etmiş. Aylar önce eşime, 'Eşini ve kızını dağa kaldırtacağım, şişlettireceğim. Bizim milletvekili tanıdıklarımız var' demiş.

        Oysa bizim 1 tane değil 550 tane milletvekilimiz var. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ne kadar milletvekili varsa hepsi bizim içindir. Bedirhan Uysal'ın annesinin azmettirici olarak kayıtlara geçmesi gerek.

        KIZIM 'ÇOK ŞEY BİLİYORUM' DERDİ
        Bedirhan Uysal'ın babasını tanıyorum, babası mülayim bir insan. Ama annenin yargı sürecinde sorgulanmasını istiyorum. Kimlerle iletişime geçti? Ben 1 haftadır gece vardiyasında çalışırken neden gelmediler? Ben evdeyken ve oğlum evdeyken neden olmadı? Bu bilgiler nereden alındı. Ne tür bağlantılar kuruldu. Benim kızım 'çok şey biliyorum' derdi, demek kızımı konuşturmamak için olayı buraya kadar getirdiler" dedi.

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        Haberler Yaşam Eski nişanlısının vurduğu Ülkü Deniz son yolculuğuna uğurlandı! Acı baba: Katilin annesi tehdit etti
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