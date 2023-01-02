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    • Yaşam
    • 02.01.2023 22:19
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    • 02.01.2023 22:20
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    Vatandaş Ayasofya Camii'ne koştu: 2022'de 13 milyon 635 bin 229 kişi ziyaret etti

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yeniden ibadete açılan Ayasofya Camii 2022'de de vatandaşları ağırladı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ayasofya Camii'ni 2022 yılında, 13 milyon 635 bin 229 kişinin ziyaret ettiğini açıkladı.

    Vatandaş Ayasofya’ya koştu

    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ayasofya Camii'ni 2022 yılında, 13 milyon 635 bin 229 kişinin ziyaret ettiğini açıkladı.

    Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Yerlikaya, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tarihi imzasıyla yeniden ibadete açılan, Fatih Sultan Mehmet Han'ın emaneti, İstanbul'umuzun gözbebeği Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerîfi'miz 2022 yılında, 13 milyon 635 bin 229 ziyaretçi ağırladı" ifadelerini kullandı.

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    Haberler Yaşam Vatandaş Ayasofya Camii'ne koştu: 2022'de 13 milyon 635 bin 229 kişi ziyaret etti
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