Barınaktaki köpeği eziyet ederek öldüren 2 sanıkla ilgili flaş karar

Sanık Murat B, kürekle köpeğin kendisine saldırmasını önlemeye çalıştığını ileri sürerek, "Kafasına vurmak istemedim. Ertesi gün köpeği gördüm, yaşıyordu. Olaydan sonra belimdeki rahatsızlık nedeniyle 3-4 gün rapor aldım. Hayvanları seviyorum. Keşke köpek beni ısırsaydı da böyle bir olay yaşanmasaydı." savunmasını yaptı.

Diğer sanık Sefa Ç. ise barınaktaki görevine 14 Eylül'de hayvan bakım elemanı olarak başladığını anlattı.

Sefa Ç, olay günü kafesteki köpekleri aşılayıp, tekrar kafeslere koyduğunu, köpeğin kafesten çıktıktan sonra Murat B'ye saldırdığını ileri sürerek, "Köpek saldırınca Murat yanındaki kürekle bir kez vurdu. Köpek sersemleyince, o sırada yakaladım. Hiç kimse tepki göstermedi. İşe yaklaşık 2 ay önce başladım ve ilk kez böyle bir olay gördüm. Elinde sopa veya buna benzer bir şey olanlara köpekler saldırmıyordu. Köpek bayıldıktan sonra 2-3 metre götürdüm. Sonra müdahale edildi. Köpeği ilaçladıktan sonra bıraktım. Pişmanım. Nasıl olduğunu ben de bilmiyorum." ifadesini kullandı.