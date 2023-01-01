Kumarhaneye dava açan kadın 9 milyon TL aldı





DÜNYADAKİ 'ÜS'A

ABD'nin savunma bütçesi 900 milyarı bulurken, üslerinin sayısı ise 850 oldu. 5 kıtada 104 ülkede üssü olan ABD, İkinci Dünya Savaşı sonrası Almanya'da kurulan Ramstein üssü, halen ABD Hava Kuvvetleri'ne hizmet veriyor ve 53 bin personel ile bu ülkenin kendi toprakları dışındaki en büyük üssü olma özelliğini taşıyor. ABD'nin Ramstein dışında Almanya'da 87 üssü daha bulunuyor. Almanya'yı 86 üs ile Japonya, 64 üs ile Güney Kore, 29 üs ile İtalya ve 16 üs ile İngiltere takip ediyor...