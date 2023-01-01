Kumarhaneye dava açan kadın 9 milyon TL aldı

İnşaat mühendisi Gözde Şafak Sezer, 2016'da tatil için Kıbrıs'a gitti. Bir otelin casinosuna indi. Kollu makinelerde eğlenmek istedi. Attığı bir jetondan sonra 4 milyon 500 bin 51 liralık büyük ikramiye geldi! Büyük sevinç yaşayan Sezer, parasını hemen almak istedi. Ama yetkililer, "Makine bozuk! İkramiyeyi ödemiyoruz" dedi. Şaşkına dönen kadın da hemen Lefkoşa'da mahkemeye müracaat etti. Dava, 6 yıl devam etti. Bu sırada İspanya'dan bilirkişi heyeti bile geldi! Sonunda da yasal faiziyle birlikte Sezer'e 9 milyon TL ödenmesine hükmedildi. 'Kazanamazsın' diyenlere kulak asmayıp hukuk mücadelesi başlatan Gözde Şafak Sezer, "Karar benim için yılbaşı hediyesi oldu" dedi.
KIZGIN ORDU
Rusya'nın Ukrayna'yı işgal ettiği 24 Şubat'tan bugüne dek 23 oligark şüpheli şekilde hayatını kaybetti. Son olarak Hindistan'da Pavel Antov, bir otelin balkonundan düşerek can verdi. İngiliz medyası, oligarkların 13'ünün yüksekten düştüğüne, 10'unun ise kalp krizinden öldüğüne dikkat çekti. Ölen 7 kişiden 2'sinin, Gazprom'da üst düzey yöneticilik yaptığı, diğer 4'ünün ise yine Rus doğalgaz şirketiyle bir şekilde ilişkisi olduğu öğrenildi.
'TÜP'A TIP CİNAYET
Türkiye, önceki gün Aydın Nazilli'den gelen haberle sarsıldı! Bir döner firmasına ait restoranın mutfağında tüp değişimi sırasında patlama yaşandı. 7 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Ölenlerin Fatma Danaş (45), Neslihan Karaboğa (38) çocukları Lale Nur Karaboğa (11), Gamze Karaboğa (10) ve Cansu Karaboğa (4) ile Emine Düztepe (37) ve kızı İrem Düztepe (14) olduğu ortaya çıktı. Restoranının karşısında yer alan pastanede çalışan Betül Cengiz, korkunç olayı "Alt kattakiler bir hamleyle çıkabildi. Ama üst kattakilerin hiçbiri çıkamadı. Ne pencere kırabildiler ne de oradan çıkabildiler. Hiçbir şey yapamadık" diyerek anlattı.