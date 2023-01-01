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    Kumarhaneye dava açan kadın 9 milyon TL aldı

    Gaziantepli işkadını Gözde Şafak Sezer, Kıbrıs’taki kumarhanede ‘jackpot’ denilen 4.5 milyonluk büyük ödülü kazandı. Ama Casino, ‘Makinede teknik arıza var’ diyerek parayı ödemeye yanaşmadı. Dava açan kadın, yasal faiziyle birlikte 9 milyon TL aldı...

    Casa de Sezer!

    İnşaat mühendisi Gözde Şafak Sezer, 2016'da tatil için Kıbrıs'a gitti. Bir otelin casinosuna indi. Kollu makinelerde eğlenmek istedi. Attığı bir jetondan sonra 4 milyon 500 bin 51 liralık büyük ikramiye geldi! Büyük sevinç yaşayan Sezer, parasını hemen almak istedi. Ama yetkililer, "Makine bozuk! İkramiyeyi ödemiyoruz" dedi. Şaşkına dönen kadın da hemen Lefkoşa'da mahkemeye müracaat etti. Dava, 6 yıl devam etti. Bu sırada İspanya'dan bilirkişi heyeti bile geldi! Sonunda da yasal faiziyle birlikte Sezer'e 9 milyon TL ödenmesine hükmedildi. 'Kazanamazsın' diyenlere kulak asmayıp hukuk mücadelesi başlatan Gözde Şafak Sezer, "Karar benim için yılbaşı hediyesi oldu" dedi.



    KIZGIN ORDU
    Rusya'nın Ukrayna'yı işgal ettiği 24 Şubat'tan bugüne dek 23 oligark şüpheli şekilde hayatını kaybetti. Son olarak Hindistan'da Pavel Antov, bir otelin balkonundan düşerek can verdi. İngiliz medyası, oligarkların 13'ünün yüksekten düştüğüne, 10'unun ise kalp krizinden öldüğüne dikkat çekti. Ölen 7 kişiden 2'sinin, Gazprom'da üst düzey yöneticilik yaptığı, diğer 4'ünün ise yine Rus doğalgaz şirketiyle bir şekilde ilişkisi olduğu öğrenildi.



    'TÜP'A TIP CİNAYET
    Türkiye, önceki gün Aydın Nazilli'den gelen haberle sarsıldı! Bir döner firmasına ait restoranın mutfağında tüp değişimi sırasında patlama yaşandı. 7 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Ölenlerin Fatma Danaş (45), Neslihan Karaboğa (38) çocukları Lale Nur Karaboğa (11), Gamze Karaboğa (10) ve Cansu Karaboğa (4) ile Emine Düztepe (37) ve kızı İrem Düztepe (14) olduğu ortaya çıktı. Restoranının karşısında yer alan pastanede çalışan Betül Cengiz, korkunç olayı "Alt kattakiler bir hamleyle çıkabildi. Ama üst kattakilerin hiçbiri çıkamadı. Ne pencere kırabildiler ne de oradan çıkabildiler. Hiçbir şey yapamadık" diyerek anlattı.



        DÜNYADAKİ 'ÜS'A
        ABD'nin savunma bütçesi 900 milyarı bulurken, üslerinin sayısı ise 850 oldu. 5 kıtada 104 ülkede üssü olan ABD, İkinci Dünya Savaşı sonrası Almanya'da kurulan Ramstein üssü, halen ABD Hava Kuvvetleri'ne hizmet veriyor ve 53 bin personel ile bu ülkenin kendi toprakları dışındaki en büyük üssü olma özelliğini taşıyor. ABD'nin Ramstein dışında Almanya'da 87 üssü daha bulunuyor. Almanya'yı 86 üs ile Japonya, 64 üs ile Güney Kore, 29 üs ile İtalya ve 16 üs ile İngiltere takip ediyor...



        TARİHE CAN SUYU
        Burdur Gölhisar'daki Kibyra Antik Kenti'nde 2016'da bulunan yuvarlak planlı 2 bin yıllık anıtsal çeşmedeki çalışmalar son aşamaya geldi. İki havuzlu çeşme, kentin yıkıntıları arasında bulunan 168 eski mimari parçaları ile orijinalindeki taş türünden üretilen 24 imitasyon blokla orijinal haline getirildi. Çeşmeden mayıs ayından itibaren suyun akacağı bildirildi.



        MART'TA AÇILIYOR
        Boğaz'ın simge yapılarından Kız Kulesi'deki çalışmalarda sona gelindi. Titizlikle yürütülen restorasyonun her aşamasını takip eden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ahşap kubbeyi yerinde inceledi. Ersoy, Mart ayı sonunda bitirilecek restorasyonun ardından İstanbul'un güzelliklerinin Kız Kulesi panoramasından gözlemlenebileceğini aktardı.



            TOKAT GİBİ İNSANLIK DERSİ!
            Tokat'ta yaşanan olay insanlık ölmemiş dedirtti. Taksi şoförü Bahadır Cevahircioğlu, hastane bölgesinden aldığı yolcu Ömer Kocabay'ı Cumhuriyet Caddesi'nde indirdi. Aracını kontrol ettiğinde koltuk arasında bir deste halinde 10 bin lira para fark etti. Bulduğu parayı karakola getiren Cevahircioğlu, paranın sahibine ulaşmak istedi. Kaybolan paranın sahibi Ömer Kocabay'a ulaşan ekipler, parayı teslim edebilmek için Kocabay'ı karakola çağırdı. Parasının bulunduğunu öğrenen Kocabay, büyük bir mutluluk yaşadı. Karakola giderek parayı bulan taksicinin elinden teslim aldı.



            KARM'AŞI'K SON!
            Amasya'da Nuran Zehra ve Çağlar Kıymet çiftinin tek çocuğu Melis Kıymet (7), boğaz ağrısı nedeniyle rahatsızlandı. Ailesi tarafından hastaneye kaldırıldı. Doktor tarafından Melis Kıymet'e antibiyotik iğneyle tedavi uygulandı. Kısa süre sonra fenalaşan Melis Kıymet, kurtarılamadı. Küçük Melis'in cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsisi için hastane morguna kaldırıldı. Melis'in ölümüyle ilgili ihmal iddiaları üzerine adli ve idari soruşturma başlatıldı.

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            Haberler Yaşam Kumarhaneye dava açan kadın 9 milyon TL aldı
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