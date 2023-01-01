İzmir’deki otel inşaatında vinç devrildi! Acılı ailelerin iddiaları tüyler ürpertti





'İHMAL' İDDİASI...

Hayatını kaybeden Fesih Çiftçi'nin kuzeni Emrah Siner, kazada şirketin ihmalinin olduğuna dikkat çekti. "Bu şantiyede 1 ay önce akrabamız Alper Özer öldü. Şimdi de 6 kişi hayatını kaybetti. Daha kaç can gidecek" dedi. Eraslan Akkaya'nın yakını Meral Kılıç da yakınlarının cenazesinin tanınmaz halde olduğunu söyledi. Şöyle devam etti: Bu olayın sorumluları kim? Böyle bir ölüm olmaz. Biz parçasını mı toplayacağız!