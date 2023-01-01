İzmir’deki otel inşaatında vinç devrildi! Acılı ailelerin iddiaları tüyler ürpertti

Korkunç kaza cuma günü akşam saatlerinde İzmir Bornova'daki bir otel inşaatında vincin yükseltilmesi sırasında meydana geldi. 21'inci katta bulunan vincin bir kısmı koparak işçilerin kaldığı konteynerin üzerine devrildi! 2 kişi yaralandı, 6 işçi de hayatını kaybetti. Yıldırım Sarı, Fesih Çiftçi, Baykal Gürbüz ve Eraslan Akkaya, Ümit Kara ve Ali Şükrü Duru'nun cansız bedeni 10 saat sonra enkazdan çıkartılabildi. Cenazeler, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yıldırım Sarı'nın birlikte çalıştığı kardeşi Kenan Sarı'nın ise kazadan kıl payı kurtulduğu öğrenildi. İşçilerden Baykal Gürbüz'ün ise yaklaşık 2 ay önce ikinci kez baba olduğu belirtildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında şantiye şefi, firma yetkilisi ve iş güvenliği uzmanı hakkında gözaltı kararı verildi.
'İHMAL' İDDİASI...
Hayatını kaybeden Fesih Çiftçi'nin kuzeni Emrah Siner, kazada şirketin ihmalinin olduğuna dikkat çekti. "Bu şantiyede 1 ay önce akrabamız Alper Özer öldü. Şimdi de 6 kişi hayatını kaybetti. Daha kaç can gidecek" dedi. Eraslan Akkaya'nın yakını Meral Kılıç da yakınlarının cenazesinin tanınmaz halde olduğunu söyledi. Şöyle devam etti: Bu olayın sorumluları kim? Böyle bir ölüm olmaz. Biz parçasını mı toplayacağız!
KAZA DEĞİL CİNAYET
Konteynerden yaralı kurtulan işçilerden Mücahit Çiftçi, "Üzerimize her gün zaten moloz düşüyordu. Bu durumu binlerce kez şirkete söylemiştik. İlgilenmediler. Başımıza sadece bir çatı yaptılar. Eniştem Fesih Çiftçi öldü. Bu bir iş kazası değil cinayettir" dedi.