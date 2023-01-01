Bilet süresi kaç gün geçerli? 2023 Milli Piyango yılbaşı ikramiye ödemeleri ne zaman, nereden alınır? Milli Piyango tam, yarım, çeyrek bilet kazananlar parayı nasıl alacak?

Milli Piyango parası nasıl alınır? 2023 Milli Piyango yılbaşı ikramiyeleri tam, yarım, çeyrek bilet kazananlar ödemeleri nereden alır? soruları gündemde merak edilenler arasında yer alıyor. Bilet alanlar isabet ettiği rakamın ikramiye tutarını nereden alabileceğini merak ediyor. İşte detaylar!
2023 Milli Piyango ikramiyesi nasıl ve nereden alınır?
Oyunseverler, yılbaşı biletlerini gezici bayi ve sabit bayilerin yanı sıra online olarak Milli Piyango Online internet adresi, Milli Piyango Online Şans Oyunları uygulaması, diğer online platformlardan dijital bilet olarak alabilecek.
MİLLİ PİYANGO ÖDEMELERİ BANKADAN ALINIR MI?
Milli piyango idaresinden çek olarak aldığınız ödemenizi bankaya giderek bozdurabilir, kişisel hesabınıza aktarılmasını talep edebiliriz. Ancak çok yüksek bir tutarda ikramiye kazandıysanız bunun için şube müdürüyle iletişime geçebilir ve ikramiyenizi müdürle birlikte alabilirsiniz.