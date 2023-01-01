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    • Yaşam
    • 01.01.2023 09:22
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    • 01.01.2023 09:23
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    Bilet süresi kaç gün geçerli? 2023 Milli Piyango yılbaşı ikramiye ödemeleri ne zaman, nereden alınır? Milli Piyango tam, yarım, çeyrek bilet kazananlar parayı nasıl alacak?

    Milli Piyango çekilişine katılan kişiler ödemeler hakkında araştırmalara başladı. 2023 yılbaşı çekilişi için bilet alanlar kazandığı parayı nereden temin edebileceğini merak ediyor. Peki, 2023 Milli Piyango yılbaşı ikramiye ödemeleri nereden alınır? Milli Piyango tam, yarım, çeyrek bilet kazananlar parayı nasıl alacak? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    2023 Milli Piyango yılbaşı ikramiye ödemeleri ne zaman, nereden alınır?

    Milli Piyango parası nasıl alınır? 2023 Milli Piyango yılbaşı ikramiyeleri tam, yarım, çeyrek bilet kazananlar ödemeleri nereden alır? soruları gündemde merak edilenler arasında yer alıyor. Bilet alanlar isabet ettiği rakamın ikramiye tutarını nereden alabileceğini merak ediyor. İşte detaylar!

    2023 Milli Piyango ikramiyesi nasıl ve nereden alınır?

    Oyunseverler, yılbaşı biletlerini gezici bayi ve sabit bayilerin yanı sıra online olarak Milli Piyango Online internet adresi, Milli Piyango Online Şans Oyunları uygulaması, diğer online platformlardan dijital bilet olarak alabilecek.

    MİLLİ PİYANGO ÖDEMELERİ BANKADAN ALINIR MI?

    Milli piyango idaresinden çek olarak aldığınız ödemenizi bankaya giderek bozdurabilir, kişisel hesabınıza aktarılmasını talep edebiliriz. Ancak çok yüksek bir tutarda ikramiye kazandıysanız bunun için şube müdürüyle iletişime geçebilir ve ikramiyenizi müdürle birlikte alabilirsiniz.

        Yine aynı şekilde kazanmış olduğunuz ikramiyenin hesabınıza aktarılması yönündeki talebinizi şube müdürü ile paylaşabilirsiniz. Zira yüksek tutarda ikramiye kazanmanız halinde bu yöntemi uygulamanız daha sağlıklı olacaktır.

        BİLETİN SÜRESİ GEÇER Mİ?

        İkramiye isabet eden milli piyango biletinin bir sene içerisinde tahsilatının yapılması gerekir. Çekiliş tarihini takiben bir yıl içerisinde tahsil edilmeyen ikramiye zaman aşımına uğrar. Zaman aşımına uğrayan bilet için ödeme yapılması söz konusu değildir. Zaman aşımı süresinin hafta sonuna denk gelmesi halinde hafta sonunu takip eden ilk iş gününde ikramiyenizi tahsil edebilirsiniz.

        YIRTILAN BİLETE NE OLUR?

        İdare ve satış merkezlerinde yapılacak inceleme neticesinde yırtılan biletlere ikramiye ödemesi yapılabilir. Ancak bunun için yapılacak olan incelemenin olumlu sonuçlanması gerekiyor. Yani bu soruya net bir cevap vermek doğru olmaz.
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        Haberler Yaşam Bilet süresi kaç gün geçerli? 2023 Milli Piyango yılbaşı ikramiye ödemeleri ne zaman, nereden alınır? Milli Piyango tam, yarım, çeyrek bilet kazananlar parayı nasıl alacak?
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