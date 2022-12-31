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    • Yaşam
    • 31.12.2022 11:51
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    • 31.12.2022 11:53
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    🕊31 Aralık 2022 Cumartesi Yılbaşı Milli Piyango Çeyrek, Yarım, Tam Bilet Sorgulama! 2023 Milli Piyango kazanan numaralar rakamlar listesi!

    31 Aralık'ta yapılacak çekilişi takip edecek vatandaşlar MPİ resmi internet sayfası üzerine yer alan sorgulama ekranı üzerinden bilet numarası ve çekiliş tarihini ilgili alanlara girerek sorgulama işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirebilirler. Büyük çekiliş sonrasında Milli Piyango çeyrek, yarım, tam, amorti sonuçlarının da Milli Piyango sorgulama ekranı üzerinden öğrenilmesi mümkündür.

    takvim.com.tr
    31 Aralık 2022 Cumartesi Yılbaşı Milli Piyango Çeyrek, Yarım, Tam Bilet Sorgulama! 2023 Milli Piyango kazanan numaralar rakamlar listesi!

    2023 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi ile belirlenecek talihliye bütün zamanların en yüksek ikramiye miktarı verilecek. Noter huzurunda yapılacak çekiliş sonrasında 2023 Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiyesini kazanan belli olacak. İşte 31 Aralık 2022 Cumartesi Yılbaşı Milli Piyango Çeyrek, Yarım, Tam Bilet Sorgulama! 2023 Milli Piyango kazanan numaralar rakamlar listesi!

    31 ARALIK 2022 CUMARTESİ YILBAŞI MİLLİ PİYANGO ÇEYREK, YARIM, TAM BİLET SORGULAMA!

    Milli Piyango Sorgulama 2023: Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi Detayları

    Milli Piyango Online ile yapılacak olan yılbaşı özel çekilişi heyecanı bu yıl da sabah.com.tr'de yaşanacak. 31 Aralık tarihinde noter huzurundaki tarihi çekiliş hakkında tüm detaylar da belli oldu.

    Milli Piyango Sonuçları Saat Kaçta Açıklanacak?

    Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi 12:30'da başlayacak ve akşam saatlerine kadar devam edecek.

    İşte tüm ayrıntılar;

        MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ İÇİN SAAT VERİLDİ

        Yarın yapılacak olan büyük çekilişin başlangıç saati belli oldu. Noter huzurunda yapılacak olan yılbaşı özel çekilişi 12:30'da başlayacak. Akşam saatlerine kadar ise devam edecek ve MP TV'den canlı olarak yayınlanacak.

        MİLLİ PİYANGO BİLET FİYATLARI

        Milli Piyango İdaresi, 2023 yılbaşı özel çekilişi bilet fiyatlarını geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. Geçtiğimiz sene 120 TL'den satılan tam biletin bu sene ise 200 TL'den alınabileceği duyuruldu. Yarım ve çeyrek bilet fiyatları ise şöyle;

        Tam bilet: 200 TL

        Yarım bilet: 100 TL

        Çeyrek bilet: 50 TL

        MİLLİ PİYANGO'DA EN ÇOK ÇIKAN RAKAMLAR

        3 rakamı 3 kez çıktı

        2 rakamı 10 kez çıktı

        1 rakamı 9 kez çıktı

        7 rakamı 9 kez çıktı

        4 rakamı 7 kez çıktı

        5 rakamı 7 kez çıktı

        6 rakamı 7 kez çıktı

        MİLLİ PİYANGO İKRAMİYE LİSTESİ

        MİLLİ PİYANGO'DA SON 6 YILDA ÇIKAN RAKAMLAR

        2021 yılında - 9876066

        2020 yılında - 9884757

        2019 yılında - 1358490

        2018 yılında - 9794035

        2017 yılında - 2796288

        2016 yılında - 0556013

            BÜYÜK İKRAMİYENİN TAMAMI DAĞITILACAK

            Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyenin tamamı dağıtılacak. Büyük ikramiye 200 milyon TL olarak açıklandı. Bu yıla özel olarak belirlenen kuralla bilet payına bakılmaksızın, büyük ikramiye, isabet ettiği satılan bilet ya da biletler arasında eşit olarak verilecek. 31 Aralık'ta büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar çekiliş devam edecek.
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            Haberler Yaşam 🕊31 Aralık 2022 Cumartesi Yılbaşı Milli Piyango Çeyrek, Yarım, Tam Bilet Sorgulama! 2023 Milli Piyango kazanan numaralar rakamlar listesi!
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