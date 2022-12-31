2023 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi ile belirlenecek talihliye bütün zamanların en yüksek ikramiye miktarı verilecek. Noter huzurunda yapılacak çekiliş sonrasında 2023 Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiyesini kazanan belli olacak. İşte 31 Aralık 2022 Cumartesi Yılbaşı Milli Piyango Çeyrek, Yarım, Tam Bilet Sorgulama! 2023 Milli Piyango kazanan numaralar rakamlar listesi!
31 ARALIK 2022 CUMARTESİ YILBAŞI MİLLİ PİYANGO ÇEYREK, YARIM, TAM BİLET SORGULAMA!
Milli Piyango Sorgulama 2023: Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi Detayları
Milli Piyango Online ile yapılacak olan yılbaşı özel çekilişi heyecanı bu yıl da sabah.com.tr'de yaşanacak. 31 Aralık tarihinde noter huzurundaki tarihi çekiliş hakkında tüm detaylar da belli oldu.
Milli Piyango Sonuçları Saat Kaçta Açıklanacak?
Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi 12:30'da başlayacak ve akşam saatlerine kadar devam edecek.
İşte tüm ayrıntılar;