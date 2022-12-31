"Büyüklük:3.5 (Mw) Yer:Kemah (Erzincan) Tarih:2022-12-31 Saat:08:05:25 TSİ Enlem:39.807 N Boylam:39.007 E Derinlik:6.98 km"

BİR DEPREM DE KARADENİZ'DE

Öte yandan bir deprem de Karadeniz'de meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada depremin büyüklüğü 4.0 olarak bildirildi.