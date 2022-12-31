AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre Erzincan Kemah'ta bir deprem meydana geldi.
Yapılan açıklamada depreme ilişkin şu bilgilere yer verildi;
AFAD'ın açıklamasında depreme ilişkin, "Büyüklük:4.0 (Mw) Yer:Karadeniz Tarih:2022-12-31 Saat:08:00:20 TSİ Enlem:44.454 N Boylam:36.659 E Derinlik:8.09 km" bilgilerine yer verildi.
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER
2022.12.31 08:06:26 37.0792 28.4263 6.6 -.- 2.6 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA) İlksel
2022.12.31 08:05:25 39.8475 39.0178 3.6 -.- 3.2 3.2 KEDEK-KEMAH (ERZINCAN) İlksel
2022.12.31 08:04:25 37.5857 26.9222 19.3 -.- 1.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2022.12.31 08:00:17 44.8245 37.0977 49.7 -.- 4.4 -.- KARADENIZ İlksel