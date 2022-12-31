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    • Yaşam
    • 31.12.2022 08:18
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    • 31.12.2022 08:36
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    Peş peşe depremler! Erzincan Kemah ve Karadeniz... AFAD Kandilli son depremler

    Erzincan son depremler... AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre Erzincan Kemah'ta bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 3.5 olarak ölçüldü. Öte yandan bir deprem de Karadeniz'de yaşandı. Depremin büyüklüğü 4.0 olarak bildirildi.

    takvim.com.tr
    Peş peşe depremler!

    AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre Erzincan Kemah'ta bir deprem meydana geldi.

    Yapılan açıklamada depreme ilişkin şu bilgilere yer verildi;

    "Büyüklük:3.5 (Mw) Yer:Kemah (Erzincan) Tarih:2022-12-31 Saat:08:05:25 TSİ Enlem:39.807 N Boylam:39.007 E Derinlik:6.98 km"

    BİR DEPREM DE KARADENİZ'DE
    Öte yandan bir deprem de Karadeniz'de meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada depremin büyüklüğü 4.0 olarak bildirildi.

    AFAD'ın açıklamasında depreme ilişkin, "Büyüklük:4.0 (Mw) Yer:Karadeniz Tarih:2022-12-31 Saat:08:00:20 TSİ Enlem:44.454 N Boylam:36.659 E Derinlik:8.09 km" bilgilerine yer verildi.

    KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

    2022.12.31 08:06:26 37.0792 28.4263 6.6 -.- 2.6 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA) İlksel

    2022.12.31 08:05:25 39.8475 39.0178 3.6 -.- 3.2 3.2 KEDEK-KEMAH (ERZINCAN) İlksel

    2022.12.31 08:04:25 37.5857 26.9222 19.3 -.- 1.5 -.- EGE DENIZI İlksel

    2022.12.31 08:00:17 44.8245 37.0977 49.7 -.- 4.4 -.- KARADENIZ İlksel

        2022.12.31 06:57:17 40.1195 27.1163 12.5 -.- 2.1 -.- DIKMEN-BIGA (CANAKKALE) İlksel

        2022.12.31 06:47:34 38.4673 39.2660 1.4 -.- 1.7 -.- ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

        2022.12.31 06:10:43 37.0492 29.3797 2.8 -.- 1.8 -.- KIZILYAKA-CAMELI (DENIZLI) İlksel

        2022.12.31 06:07:28 39.2092 29.3937 5.4 -.- 1.9 -.- KARBASAN-HISARCIK (KUTAHYA) İlksel

        2022.12.31 06:00:22 38.9708 27.7988 2.6 -.- 1.1 -.- MEDAR-AKHISAR (MANISA) İlksel

        2022.12.31 05:58:10 39.2082 29.3537 1.7 -.- 1.4 -.- KARBASAN-HISARCIK (KUTAHYA) İlksel

        2022.12.31 05:49:31 38.3347 27.2120 3.9 -.- 1.4 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR) İlksel

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        Haberler Yaşam Peş peşe depremler! Erzincan Kemah ve Karadeniz... AFAD Kandilli son depremler
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