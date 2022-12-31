İstanbul'da yılbaşı hareketliliği! O yollar trafiğe kapatıldı... İşte alternatif güzergahlar

Şişli'de saat 14.00'ten itibaren Mim Kemal Öke ve Abdi İpekçi caddeleri, Bostan, Atiye, Altın, Prof. Dr. Fevzi Fevzioğlu ve Bronz sokaklar trafiğe kapatılırken Teşvikiye, Valikonağı, Rumeli, Halaskargazi ve Cumhuriyet caddeleri alternatif olarak açıklandı.

Beşiktaş'ta saat 16.00'dan itibaren Çiğdem Sokak, İskele Caddesi ve Cezayir Sokağı trafiğe kapatılacak. Sürücüler alternatif olarak Barbaros Bulvarı, Beşiktaş Caddesi ve Dolmabahçe Caddesi'ni kullanabilecek.

KADIKÖY'DE KAPATILACAK YOLLAR

Kadıköy'de saat 18.00'den itibaren Söğütlüçeşme Caddesi - Bestekar Dilhayat Sokağı kesişimi, General Asım Gündüz Caddesi - Kırtasiyeci Sokak kesişimi ve General Asım Gündüz Caddesi - Serasker Caddesi kesişimi trafiğe kapatılacak.

Caferağa Mahallesi'nde; General Asım Gündüz Caddesi ile Nailbey, Nazmi Bey, Sakız Gülü, Dr. İhsan Ünlüer ve Şair Latifi sokaklar kesişimleri, Dr. Esat Işık Caddesi - Badem Altı Sokak kesişimi, Badem Altı Sokak ile Ruşenağa Sokak, Dalga Sokak, Moda Caddesi, Fırıldak Sokak, Gürbüztürk Sokak ve Cemal Süreya Sokak kesişimleri, Mühürdar Caddesi ile Damga Sokak ve Albay Faik Sözener Caddesi kesişimleri, Albay Faik Sözener Caddesi ile Misbah Muayyes Sokak ve Muvakkithane Caddesi kesişimleri, Rıhtım Sahil Rıhtım Sokak ile Albay Faik Sözener Caddesi kesişimi Moda yönü trafiğe kapalı olacak.