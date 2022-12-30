Mirastan 'Yılmaz'! Hikayesi Yeşilçam filmlerini aratmadı

Biyolojik babasını seneler sonra öğrenen talihsiz adam hukuk mücadelesi başlattı. Yeşilçam filmlerini aratmayan olay, Bursa'da yaşandı. Tülay Korkmazer, 12 yıl önce oğlu Hakan Yılmaz'a büyük sırrını anlattı. Gerçek babasının tekstilci Ahmet Necati Yılmaz olduğunu anlattı! Bunun üzerine Yılmaz, 2007'de hayatını kaybeden işadamına babalık davası açtı. Ancak üvey kardeşinin tehditleriyle karşılaştı! Kardeşinin de 2020'de ölmesi üzerine yeniden mahkemenin kapısını çaldı. Savcılık kararıyla geçtiğimiz yıl aralık ayında Ahmet Necati Yılmaz'ın mezarı açıldı. DNA örnekleri karşılaştırıldı.
NÜFUSUNA KAYDEDİLDİ AMA...
Adli Tıp'taki incelemelerin ardından ünlü işadamı, Hakan Yılmaz'ın biyolojik babası çıktı. Bursa 5'inci Aile Mahkemesi kararıyla işadamının nüfusuna kaydedilen Yılmaz, babasından kalan mirasın tespiti için de dava açtı. Geçtiğimiz günlerde yapılan duruşmada, Yılmaz'a ait 2 temsilcinin atanması kararlaştırıldı. Mirastan hakkını hala alamadığını belirten Hakan Yılmaz ise "1 seneye yakındır hukuk savaşı veriyorum. Artık mirasa ulaşmak istiyorum. Adaletli bir karar çıksın" diyerek isyan bayrağını açtı.
AHMET Necati Yılmaz, 2007'de hayatını kaybetti. DNA testi için 14 yıl sonra mezarının açılmasına karar verildi. Bunun sonucunda Hakan Yılmaz da nüfusuna eklendi.
NÜFUSUNA KAYDEDİLDİ AMA...
Adli Tıp'taki incelemelerin ardından ünlü işadamı, Hakan Yılmaz'ın biyolojik babası çıktı. Bursa 5'inci Aile Mahkemesi kararıyla işadamının nüfusuna kaydedilen Yılmaz, babasından kalan mirasın tespiti için de dava açtı. Geçtiğimiz günlerde yapılan duruşmada, Yılmaz'a ait 2 temsilcinin atanması kararlaştırıldı. Mirastan hakkını hala alamadığını belirten Hakan Yılmaz ise "1 seneye yakındır hukuk savaşı veriyorum. Artık mirasa ulaşmak istiyorum. Adaletli bir karar çıksın" diyerek isyan bayrağını açtı.
AHMET Necati Yılmaz, 2007'de hayatını kaybetti. DNA testi için 14 yıl sonra mezarının açılmasına karar verildi. Bunun sonucunda Hakan Yılmaz da nüfusuna eklendi.