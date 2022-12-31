Geçen sene amorti rakamları neydi? Milli Piyango'da en çok amorti çıkan rakamlar hangileri? MP 2023 Amorti sorgulama ekranı!

Milli Piyango çekilişi için geri sayım başladı. Milli Piyango deyince akıllara gelenlerden biri de amorti. Büyük ikramiye (200 milyon) çekilişi için nefesler tutuldu. Peki, son 10 yılda çıkan amorti numaralar neler? Milli Piyango'da en çok amorti çıkan rakamlar hangileri? Geçen sene amorti rakamları neydi? İşte detaylar!
AMORTİ NEDİR? PİYANGO BİLETİNE AMORTİ ÇIKTIĞI NASIL ANLAŞILIR?
Fransızca kökenli bir kelime olan 'amorti' ekonomi terimi olarak 'Birden ödenerek faizinin işlemesine son verilen tahvil' anlamına geliyor. Amorti piyangoda ise bilet değeri anlamını taşıyor. Yani satın almış olduğunuz piyango biletinize amorti çıktığı takdirde bilete ödediğiniz parayı geri alıyorsunuz. Yani bilete ödemiş olduğunuz parayı amorti etmiş oluyorsunuz. Bir örnekle anlatalım: Çeyrek yılbaşı bileti satın aldınız ve karşılığında 15 TL ödediniz. Bu bilete amorti çıkması halinde 15 TL'yi herhangi bir yetkili satış noktasından temin edebilmeniz mümkündür.
Biletinize amorti çıkıp çıkmadığı ise biletinizdeki rakamların sonuncusuna bakılarak öğrenebiliyor. Genelde amorti için iki farklı rakam belirleniyor. Eğer satın almış olduğunuz biletlerin son rakamlarından birisi, çekilişte çıkan amorti rakamlarından biriyse bilet ücretini geri alabilmeniz mümkün.