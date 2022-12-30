Manisa'da felçli sokak köpeği hayvanseverlerin desteğiyle ayaklandı

Trafik kazası sonucu felç kalan sokak köpeği, hayvanseverlerin desteğiyle ayaklandı. Korkunç olay ekim ayında Manisa'da yaşandı. Kontrolden çıkan otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan sokak köpeğine çarptı. Yola savrulan köpek, bel kırılması sonucu felç kaldı. Moka adı verilen köpek, hemen ameliyata alındı.
Kasları güçlendirilen ve son bir ay boyunca su altı yürüme bandıyla fizik tedavi gören Moka, iki ay süren tedavinin ardından yeniden yürümeye başladı.
AİLE BOYU VURGUN
TELEFON dolandırıcıları, bir 'alo' kadar yakındı! Son kurban Ordu'da yaşayan Haydar Göltaş'tı. 57 yaşındaki Göltaş, 19 Aralık'ta aracını sattı. Saatler sonra da telefonu çaldı. Kendisini jandarma olarak tanıtan sahtekarların 'Peşinde dolandırıcı var' yalanına kandı! Söylenen hesaba önce 100, ardından 250 bin TL yatırdı! Bununla kalmayan dolandırıcılar bu kez Göltaş'ın oğlu Y.G'yi de 'Baban elimizde' diye kandırdı! Ondan da 30 bin TL aldı! 380 bin TL'sini kaptıran Göltaş, "Mağdurum evim gitti" diye ağladı.
Kasları güçlendirilen ve son bir ay boyunca su altı yürüme bandıyla fizik tedavi gören Moka, iki ay süren tedavinin ardından yeniden yürümeye başladı.
AİLE BOYU VURGUN
TELEFON dolandırıcıları, bir 'alo' kadar yakındı! Son kurban Ordu'da yaşayan Haydar Göltaş'tı. 57 yaşındaki Göltaş, 19 Aralık'ta aracını sattı. Saatler sonra da telefonu çaldı. Kendisini jandarma olarak tanıtan sahtekarların 'Peşinde dolandırıcı var' yalanına kandı! Söylenen hesaba önce 100, ardından 250 bin TL yatırdı! Bununla kalmayan dolandırıcılar bu kez Göltaş'ın oğlu Y.G'yi de 'Baban elimizde' diye kandırdı! Ondan da 30 bin TL aldı! 380 bin TL'sini kaptıran Göltaş, "Mağdurum evim gitti" diye ağladı.