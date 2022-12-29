Öğretmen Musa Tavşan kar kış demeden her sabah atıyla 10 kilometre yol giderek öğrencilerine ders veriyor

Hakkari'nın Yüksekova İlçesi'ne bağlı Bağdaş Köyü'nde yaşayan öğretmen Musa Tavşan, 5 yıl önce üniversiteyi tamamladı. Kendi köyündeki okulda ücretli öğretmenlik yapmaya başladı.
Bu yıl ilçeye bağlı 68 öğrencisi bulunan Keçili Köyü İlk ve Ortaokuluna atandı. Uzak olmasına rağmen o hiç yılmadı. 2. sınıftaki 5 öğrencisine ders verebilmek için atla yaklaşık 10 kilometre yolculuk yapmaya başladı.
Zaman zaman karşılaştığı zorluklara aldırmayan Tavşan, şu ifadeleri kullandı: Okulda öğrencilerime kavuştuğumda tüm zorlukları unutuyorum. Burada öğrencilerime en iyi eğitimi vermeye çalışıyorum. Kar yağdığında ulaşımda sıkıntı olursa bir akrabamın evinde kalacağım.
NUMBER VAN
Vanlı Hazal Kaya, bir asrı devirdi. 110 yaşına girdi. 6 çocuk dünyaya getirdi. 86 torununun olduğunu söyledi. Ömrü boyunca bir kez hastaneye gitti. O da göz ameliyatı içindi. 2 yıl önce koronavirüse yakalanan Hazal Nine, hastaneye gitmeme inadını sürdürerek hastalığı evinde geçirdi. Sağlığının şifresini verdi: Ekmek, peynir, cacıkla besleniyorum. Et yemiyorum. Gençken de hiç hareketsiz durmadım. Hayvanlara bakardım, ot biçerdim.