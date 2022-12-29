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    Öğretmen Musa Tavşan kar kış demeden her sabah atıyla 10 kilometre yol giderek öğrencilerine ders veriyor

    Hakkari’de görev yapan öğretmen Musa Tavşan, her sabah atına atlıyor. Kar kış demeden 10 kilometre yol gidiyor. Öğrencilerine ders veriyor. İşte sizler için derlediğimiz 29 Aralık tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    Dörtnala vatan aşkı

    Hakkari'nın Yüksekova İlçesi'ne bağlı Bağdaş Köyü'nde yaşayan öğretmen Musa Tavşan, 5 yıl önce üniversiteyi tamamladı. Kendi köyündeki okulda ücretli öğretmenlik yapmaya başladı.



    Bu yıl ilçeye bağlı 68 öğrencisi bulunan Keçili Köyü İlk ve Ortaokuluna atandı. Uzak olmasına rağmen o hiç yılmadı. 2. sınıftaki 5 öğrencisine ders verebilmek için atla yaklaşık 10 kilometre yolculuk yapmaya başladı.
    Zaman zaman karşılaştığı zorluklara aldırmayan Tavşan, şu ifadeleri kullandı: Okulda öğrencilerime kavuştuğumda tüm zorlukları unutuyorum. Burada öğrencilerime en iyi eğitimi vermeye çalışıyorum. Kar yağdığında ulaşımda sıkıntı olursa bir akrabamın evinde kalacağım.



    NUMBER VAN
    VanHazal Kaya, bir asrı devirdi. 110 yaşına girdi. 6 çocuk dünyaya getirdi. 86 torununun olduğunu söyledi. Ömrü boyunca bir kez hastaneye gitti. O da göz ameliyatı içindi. 2 yıl önce koronavirüse yakalanan Hazal Nine, hastaneye gitmeme inadını sürdürerek hastalığı evinde geçirdi. Sağlığının şifresini verdi: Ekmek, peynir, cacıkla besleniyorum. Et yemiyorum. Gençken de hiç hareketsiz durmadım. Hayvanlara bakardım, ot biçerdim.



        KOMEDYA
        Fransa Paris'te Ahmet kaya Kültür Merkezi'ni basarak Emine Kara, Mehmet Şirin Aydın ve Abdurrahman Kızıl'ı öldüren ırkçı Fransız William M., psikiyatri kliniğine sevk edildi. PKK yanlılarının attıkları sloganlarla Türkiye'yi "saldırının arkasındaki ülke" gibi göstermeye çalışması ters tepti. Daha önce Türkiye'yi suçlayan Liberation gazetesi de şüphelinin "ırkçı" olduğunu açıkladığını manşete çekti. Savcı Laure Beccuau da saldırının Türkiye ile ilgisinin bulunmadığını kaydetti. Saldırganın 90 yaşındaki annesi de "Oğlum ırkçı" dedi.



        İNCE DÜŞÜNCE
        Manisa Alaşehir'de Nuh Kılıç (19) askere gidebilmek için 57 kilo verdi. Yaptığı sporla 4 ay gibi kısa bir sürede 155 kilodan 98 kiloya inen ve tamamen bambaşka biri olan genç hem sağlığına kavuştuğunu hem de özgüveninin yerine geldiğini belirtti. İlk işinin askerlik başvurusu olacağını söyledi. Kılıç, Askerlik şubesine muayene için gittiğimde, bu kilo ile askere alamayacaklarını söylediler. Bende hırs yaptım, inat ettim. Spora başladım, kilo verdim, şu anda askere gidebileceğim" dedi.



        ELİNİZ KIRILSIN!
        Bursa'da akıl almaz bir olay yaşandı. Yıldırım'da yaşayan R.E.İ (37) ile eşi H.R'nın (32) yaşadığı evden gelen çığlıkları duyan komşuları ile yakınları, durumdan şüphelendi. Anne H.R'nın çocuklarına şiddet uyguladığını fark etti. Bir yakını ise R.E.İ'nın, çocuklarının ağzını koli bandıyla kapattıktan sonra çakmakla vücutlarını yaktığı anları cep telefonu ile görüntüledi.

        KORUMA ALTINA ALINDI
        İsmi açıklanmayan kişinin, görüntüleri paylaşıp şikayetçi olması üzerine polis harekete geçti. Cumhuriyet savcılığından izin alan polis ekipleri, aileyi takibe aldı. R. ve E.İ'nın, R.İ. (10), A.İ. (6), A.İ. (5) ve R.İ.'ye (2) işkence yaptığı belirlendi. Gözaltına alınan anne ile baba, tutuklandı. H.R kocasını suçlayıp, "O istediği için ben çocuklarımızı dövdüm" dedi. R.E.İ'nın ise "Benim olaydan haberim yok" diye ifade verdi. Çocuklar, Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce koruma altına alındı.

        TİNDER AVCISI!
        N.Ş, önce tanıştığı kadınların lüks bir yaşam ve pahalı hediyelerle güvenini kazandı. Daha sonra ise evlilik vaadiyle onları kandırdı. Fotoğraflarıyla da şantaj yaptı. Toplamda 3.5 milyon lira dolandırdı. Sırra kadem bastı. Bu olaylar 'Tinder Avcısı' filmini hatırlattı.

        AMERİKAN FİLMİ!
        ABD'nin tanınmış yapımcılarından L.T, sosyal medya üzerinden A.Q isimli Amerikalı biriyle tanıştı. İkilinin görüşmeleri sıklaştı. A.Q, L.T''ye bazı kripto cüzdan hesaplarına yatırım yapmasını anlattı. A.Q güvendiği için onun tavsiyeleriyle yaklaşık 3 milyon dolarlık yatırım yapan L.T, zaman geçmesine rağmen parasını geri alamadı. Türkiye'ye gelip polisin kapısını çaldı. L.T'den şikâyeti üzerine soruşturma başlatıldı. ABD'li yapımcıyı dolandırdıkları tespit edilen Nijerya uyruklu C.A.E. ile N.B, R.A. ve D.D. yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda bir miktar para ve çok sayıda dijital materyal ele ele geçirilirken şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. EMİR SOMER

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        Haberler Yaşam Öğretmen Musa Tavşan kar kış demeden her sabah atıyla 10 kilometre yol giderek öğrencilerine ders veriyor
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