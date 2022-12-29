Öğretmen Musa Tavşan kar kış demeden her sabah atıyla 10 kilometre yol giderek öğrencilerine ders veriyor





ELİNİZ KIRILSIN!

Bursa'da akıl almaz bir olay yaşandı. Yıldırım'da yaşayan R.E.İ (37) ile eşi H.R'nın (32) yaşadığı evden gelen çığlıkları duyan komşuları ile yakınları, durumdan şüphelendi. Anne H.R'nın çocuklarına şiddet uyguladığını fark etti. Bir yakını ise R.E.İ'nın, çocuklarının ağzını koli bandıyla kapattıktan sonra çakmakla vücutlarını yaktığı anları cep telefonu ile görüntüledi.



KORUMA ALTINA ALINDI

İsmi açıklanmayan kişinin, görüntüleri paylaşıp şikayetçi olması üzerine polis harekete geçti. Cumhuriyet savcılığından izin alan polis ekipleri, aileyi takibe aldı. R. ve E.İ'nın, R.İ. (10), A.İ. (6), A.İ. (5) ve R.İ.'ye (2) işkence yaptığı belirlendi. Gözaltına alınan anne ile baba, tutuklandı. H.R kocasını suçlayıp, "O istediği için ben çocuklarımızı dövdüm" dedi. R.E.İ'nın ise "Benim olaydan haberim yok" diye ifade verdi. Çocuklar, Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce koruma altına alındı.



TİNDER AVCISI!

N.Ş, önce tanıştığı kadınların lüks bir yaşam ve pahalı hediyelerle güvenini kazandı. Daha sonra ise evlilik vaadiyle onları kandırdı. Fotoğraflarıyla da şantaj yaptı. Toplamda 3.5 milyon lira dolandırdı. Sırra kadem bastı. Bu olaylar 'Tinder Avcısı' filmini hatırlattı.



AMERİKAN FİLMİ!

ABD'nin tanınmış yapımcılarından L.T, sosyal medya üzerinden A.Q isimli Amerikalı biriyle tanıştı. İkilinin görüşmeleri sıklaştı. A.Q, L.T''ye bazı kripto cüzdan hesaplarına yatırım yapmasını anlattı. A.Q güvendiği için onun tavsiyeleriyle yaklaşık 3 milyon dolarlık yatırım yapan L.T, zaman geçmesine rağmen parasını geri alamadı. Türkiye'ye gelip polisin kapısını çaldı. L.T'den şikâyeti üzerine soruşturma başlatıldı. ABD'li yapımcıyı dolandırdıkları tespit edilen Nijerya uyruklu C.A.E. ile N.B, R.A. ve D.D. yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda bir miktar para ve çok sayıda dijital materyal ele ele geçirilirken şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. EMİR SOMER

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